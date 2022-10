Steeds meer landen decriminaliseren wiet, gereguleerde verkoop in VS levert staat miljarden op

Demonstratie in Berlijn voor de legalisering van wiet, op 13 augustus. Beeld Carsten Koall / Getty

Duitsland voorloper met legale wiet, Nederland nog altijd eenzaam in gedoogbeleid

Met de aankondiging om zowel wietgebruik als -teelt te reguleren, is Duitsland een van de eersten in Europa – en gaat het verder dan Nederland. Tot dusver hebben wereldwijd negen landen recreatief gebruik van cannabis gelegaliseerd. In Europa is dat alleen nog Malta.

Het Duitse plan past in een wereldwijde trend om wiet te decriminaliseren. Alle landen die wietgebruik hebben gelegaliseerd, deden dat in de afgelopen elf jaar. In dezelfde periode hebben zeventien landen een gedoogbeleid ingesteld, of zware straffen vervangen door lichte boetes.

Legalisering betekent niet altijd dat de overheid de verkoop reguleert. In Mexico, Georgië en Zuid-Afrika is dat bijvoorbeeld niet het geval. In Canada, Malta en de Verenigde Staten wel.

Buiten Duitsland heeft ook Luxemburg plannen voor legalisatie. In Nederland is het, vijf jaar na de aankondiging, nog wachten op een experiment met legale teelt. Dat begint mogelijk volgend jaar. Het Nederlandse wietbeleid, met gedoogde inkoop bij illegale kwekers, is ondanks alle hervormingen door geen enkel land overgenomen.

Miljarden naar staatskas door wietverkoop in VS

Overheden in de Verenigde Staten hebben in acht jaar tijd 11 miljard dollar verdiend aan de gereguleerde wietverkoop. De jaarlijkse inkomsten worden steeds groter: in 2021 werd er 4 miljard dollar belasting op cannabis geheven.

In vergelijking met de federale begroting van de VS (6,8 biljoen in 2021) lijken de bedragen klein bier, maar op staatsniveau zijn ze significant. Colorado verdiende vorig jaar 400 miljoen dollar, op een begroting van 36,8 miljard. De inkomsten lopen steeds verder op, ook doordat meer staten wietverkoop reguleren. Momenteel zijn dit er negentien van de vijftig.

Onderzoek van denktank Cato stelt dat de belastinginkomsten boven verwachting zijn. Dezelfde onderzoekers vonden geen impact van legalisering op de criminaliteitscijfers.