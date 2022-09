Steeds meer huishoudens komen geld tekort, gemiddeld inkomen steeg in tweede kwartaal nog wel

Net als de energieprijzen zijn de voedselprijzen sterk gestegen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Veel Nederlanders moeten spaargeld gebruiken of schulden maken om rond te komen. Inmiddels komt 23 procent van de huishoudens geld tekort, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) over de maand september.

‘Het hoogste percentage in jaren’, stelt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. Voor 18 procent betekent dit concreet dat zij hun spaartegoeden moeten aanspreken. In de coronatijd werd er relatief veel gespaard. Voor 5 procent van de huishoudens is rekeningen betalen met spaargeld geen optie. Zij steken zich in de schulden. 9 procent van de huishoudens houdt juist elke maand naar eigen zeggen ‘veel geld’ over.

Door de stijgende kosten voor levensonderhoud zal de koopkracht van huishoudens in 2022 aanzienlijk dalen. Vooral na de zomer zijn de prijzen flink gestegen, niet alleen van energie, maar ook van voedsel. Pas in januari 2023 zal de koopkracht van veel huishoudens met een laag inkomen herstellen, als het minimumloon stijgt en het prijsplafond voor gas en stroom effect gaat hebben.

De omslag in koopkracht gaat razendsnel, want in het eerste half jaar van 2022 gingen veel Nederlanders er nog op vooruit. Het reëel beschikbaar inkomen (het inkomen gecorrigeerd voor inflatie) steeg. De toename van april tot en met juni is met 1 procent op jaarbasis wel op het laagste niveau sinds begin 2018. De eerste drie maanden van 2022 ging het reëel besteedbaar inkomen nog met 2,2 procent omhoog. Dat in de eerste helft van 2022 nog sprake is van een stijging komt doordat een grotere groep Nederlanders een betaalde baan had en de CAO-lonen stegen.