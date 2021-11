Steeds meer gevaccineerden in het ziekenhuis. Is dat reden tot zorg?

‘Misschien wordt het tijd dat u wat kritischer kijkt naar de effectiviteit van de vaccins’, schreef een lezer in een vinnige e-mail. ‘Het is nog niet te laat om uw mening te veranderen.’

Want in Zuid-Limburg liggen er inmiddels meer gevaccineerden dan óngevaccineerden op de intensive care, zei bestuursvoorzitter Helen Mertens van het Maastricht UMC tegen de streekomroep. In Antwerpen: zelfde verhaal. En dan is er nog dat Zweedse onderzoek, dat inmiddels gretig rondgaat op sociale media. We zien een grafiekje dat eruitziet als een soort glijbaan, steil omlaag. Ziedaar de afnemende bescherming van vaccins tegen ernstige ziekte, aldus de Zweden.

Toch weer besmet

Vooruit, nog even de basis. Inderdaad neemt de bescherming van vaccins tegen infectie geleidelijk af. Dat is volstrekt normaal overigens: een tijdje na vaccinatie laat het immuunsysteem zijn hoogste staat van paraatheid een beetje zakken. Kunt u toch weer besmet raken, al gebeurt dat in de praktijk minder vaak dan vóór vaccinatie.

Geen ramp, want als het virus uw weefsels entert, is er nog uw ‘immuungeheugen’, aangelegd door het vaccin. Afweercellen die zijn geprogrammeerd om het coronavirus te bestrijden, komen dan te hulp en zorgen ervoor dat de infectie niet uit de hand loopt. Dat levert zo’n 94 procent bescherming op tegen ziekenhuisopname en ongeveer 97 procent tegen intensivecare-opname, volgens de recentste RIVM-metingen.

Dat is alleen wel een gemiddelde. Bij ouderen is de bescherming 89 procent respectievelijk 95 procent tegen ziekenhuis- en ic-opname, en bij sommige chronisch zieke patiënten slaan de vaccins sowieso niet of nauwelijks aan. Vandaar die patiënten op de intensive care van Zuid-Limburg, de snelst vergrijzende provincie van het land. In het oorspronkelijke interview zei Mertens er zelfs bij dat haar ziekenhuis een uitzondering is. Maar die opmerking is weggesneden uit het filmfragment zoals dat circuleert in kringen van vaccincritici.

Meer gevaccineerden

Maar wacht: hoe kunnen het er nu méér zijn dan óngevaccineerde mensen? Thierry Baudet zwaaide vorige week met een (overigens ook al gemanipuleerd) grafiekje dat moest uitwijzen dat in de Britse ziekenhuizen gevaccineerden in de meerderheid zijn. Nogal wiedes, de meeste mensen zijn nu eenmaal gevaccineerd, dus liggen er ook meer in het ziekenhuis. Tel dat mee en in werkelijkheid beschermen de vaccins ook in Groot-Brittannië voor 95 tot 99 procent tegen ziekenhuisopname, zo staat in nota bene het rapport waaruit Baudet citeert zelf.

Maar dat Zweedse onderzoek dan! Daarin staat duidelijk dat de bescherming van vaccins tegen ziekenhuisopname na negen maanden is afgenomen, tot slechts 42 procent. Er kan zelfs sprake zijn van négatieve bescherming: met vaccinatie komt u juist váker in het ziekenhuis. Geen wonder dat er op het wereldwijde web opgewonden met het onderzoek wordt gewapperd: hét bewijs dat vaccins geen bal uithalen!

Totdat onder meer viroloog Jayeev Rayadevan, lid van het Indiase OMT, het narekende. Verstopt in de Zweedse cijfers vond hij de oorzaak: gaande het onderzoek hadden veel óngevaccineerden bescherming tegen het virus opgedaan, doordat ze besmet waren geraakt, of misschien doordat er een fout in de registraties zit. Houd daarmee rekening, en van de geheimzinnig afgenomen Zweedse vaccinbescherming blijft niets over.

‘Een onderzoek met verkeerde conclusies dat meteen laat zien wat er fout is aan observationele studies’, aldus Rayadevan, na hertekening van de Zweedse grafieken. In gewoon Nederlands: ga nooit zomaar even turven wie er op de ic liggen, naderhand zul je toch echt extra analyses moeten doen.

Andere noodkreet

Is de kous daarmee af? Welnee. Ongetwijfeld zal mijn mailbox na publicatie van dit stuk vollopen met opnieuw tientallen opgewonden voorbeelden van andere intensive cares waar veel gevaccineerden liggen, en andere studies die aangeven dat de bescherming van vaccins echt afnemen. (En geen zorgen, die bekijken we serieus: de vaccinbescherming zal maar écht verschrompelen.)

De noodkreet van zulke schrijvers is echter een andere, zo is inmiddels mijn ervaring. Niet: de vaccins werken niet, maar: we hebben er zwaar de pest in dat we nu wéér zitten opgescheept met allerlei coronabeperkingen, terwijl het kabinet had beloofd dat we na een massale vaccinatiecampagne verlost zouden zijn van corona.

Kijk, dáár kan ook ik weinig tegen inbrengen.