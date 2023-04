Steeds meer bier- en aanstekergooiers krijgen stadionverbod, toename geweldsincidenten bij wedstrijden

Ajacied Davy Klaassen ligt getroffen door een aansteker op het veld tijdens de halve bekerfinale tegen Feyenoord. Beeld ANP

Het gevaar komt voor profvoetballers steeds vaker van buiten de lijnen. Alleen al deze week werd Xavi Simons tijdens Spakenburg-PSV belaagd met homofobe spreekkoren, en liep Davy Klaassen tijdens Feyenoord-Ajax een hoofdwond op door een in het veld gegooide aansteker. Een paar weken geleden sloeg een supporter FC Groningen-speler Jetro Willems in het gezicht.

Sinds de coronapandemie signaleert het Auditteam Voetbal en Veiligheid van de Rijksoverheid een toename van geweldsincidenten, bierwerpers en vuurwerkincidenten. Zo zag woordvoerder Vincent van der Vlies hoe het gooien van voorwerpen vaker voorkwam nadat de wedstrijd tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk in 2021 was stilgelegd vanwege aanstekers op het veld. ‘Het leek wel alsof andere supportersscharen door dit incident en de media-aandacht op een idee werden gebracht’, aldus Van der Vlies.

Opvallend is het grote verschil in pakkans tussen het afsteken van vuurwerk en het gooien van voorwerpen. Bij bijna 30 procent van de geregistreerde incidenten is vuurwerk in het spel, en bij slechts 9 procent van de stadionverboden. Voor het werpen van voorwerpen worden juist relatief veel stadionverboden uitgedeeld.

Dat is niet vreemd, zegt Van der Vlies: ‘Het gooien van bier of een aansteker gebeurt vaak in the heat of the moment en door de steeds betere camera’s is de schuldige snel te vinden.’ Vuurwerk afsteken gebeurt ‘met voorbedachte rade’ en de dader stelt zich dan vaak verborgen op, door de fakkel bijvoorbeeld achter een vlag aan te steken.

Het aantal stadionverboden was in het seizoen 2021-2022 ruim twee keer zo groot als in het laatste pre-coronaseizoen 2018-2019. De aantallen van dit seizoen worden binnenkort bestudeerd door de politie.