Steeds meer bewijs voor Russische betrokkenheid bij dood vijftig krijgsgevangenen

Een Oekraïense verloofde van een krijgsgevangene huilt om haar geliefde na de explosie in Olenivka op 29 juli. Familie en geliefden verkeren nog in onzekerheid over het lot van de krijgsgevangenen. Beeld Getty Images

Meteen na de aanval beweerde Rusland dat het Oekraïense leger de gevangenis onder vuur zou hebben genomen met een Amerikaans Himars-raketsysteem. Het was volgens de Russen een ‘bloedige provocatie’ die Oekraïense soldaten ervan zou moeten weerhouden zich over te geven. Rusland zegde toe waarnemers van de VN en het Rode Kruis toe te laten om het incident te onderzoeken, maar volgens het Rode Kruis is dat nog niet gebeurd.

Twee Amerikaanse regeringsfunctionarissen vertelden de Amerikaanse nieuwssite Politico maandag op voorwaarde van anonimiteit dat op satellietbeelden van de gevangenis vóór en na het incident niets is te zien dat wijst op een raket uit een Himars. ‘We weten dat Oekraïne de locatie niet met een Himars heeft aangevallen, omdat er geen tekenen zijn die hierop wijzen’, zegt een van hen. Volgens Politico sloot een van de bronnen categorisch uit dat Oekraïne bij de aanval was betrokken, de ander wilde die conclusie nog niet trekken.

In de gevangenis in Olenivka, in de Oekraïense provincie Donetsk, zaten sinds enkele dagen honderden strijders van het Azovregiment vast. In de eerste maanden van de oorlog wisten zij het Russische leger er lang van te weerhouden de stad Marioepol in te nemen, en brachten ze de Russen veel schade toe.

Gevangenisloods nog intact

Op de satellietfoto’s van de gevangenis, gemaakt door satellietbedrijf Maxar Technologies, is te zien dat alleen het gebouw waar gevangenen gehuisvest waren schade heeft opgelopen door de explosie. Rusland heeft beelden gepubliceerd van wat de brokstukken van de Himars-raket zouden zijn, maar daarop is geen serienummer of fabrikantnaam te zien. Experts wijzen er ook op dat de gevangenisloods nog grotendeels intact is, alle bedden op hun plaats staan, en er geen bomkrater is te zien. In het geval van een aanval met Himars-raketten zou dat laatst wel het geval moeten zijn.

Zelfs als Oekraïne verantwoordelijk is voor de aanval, is het onwaarschijnlijk dat het daarvoor de dure Himars-raketten zou gebruiken. Olenivka bevindt zich slechts 10 kilometer van de frontlinie, ruim binnen het bereik van gewoon artilleriegeschut.

Volgens de berichten tot nu toe zijn de zeker vijftig doden en 75 tot 130 gewonden allemaal Oekraïense krijgsgevangenen. Geen enkele Russische bewaker is zelfs maar gewond geraakt. Bovendien was op satellietfoto’s van voor de explosie al een groot aantal verse graven te zien op het terrein, alsof ze vantevoren al gegraven waren.

Het meeste bewijs lijkt nu in de richting te wijzen van een vacuümbom, een explosief dat Rusland al eerder heeft gebruikt in de oorlog in Oekraïne en dat dient om in een binnenruimte iedereen om te brengen. Een vacuümbom verspreidt eerst een gaswolk en ontsteekt die vervolgens, waardoor een vuurbal en drukgolf ontstaan. Alle zuurstof verdwijnt vervolgens uit de ruimte, waardoor al het leven binnen sterft. Onder andere de schroeiplekken aan de binnen- en buitenkant van het gebouw wijzen op het gebruik van dit wapen.