Steeds meer aanwijzingen dat Saoedische kroonprins Amazon-baas Bezos probeerde te intimideren

Amazon-baas Jeff Bezos en de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman poseren tijdens een bezoek van Bezos in 2016 aan Riyad. Amazon praatte toen met de Saoedische regering over de bouw van enkele datacentra in het land. Die gesprekken werden toen gestaakt na de moord op de journalist Jamal Khashoggi, die voor The Washington Post van Bezos werkte. Beeld AFP

Volgens speciaal rapporteur van de VN Agnès Callamard zou de Saoedische kroonprins of een van zijn medewerkers niet alleen de telefoon van Bezos hebben gehackt, maar ook hebben geprobeerd Bezos te chanteren met details uit zijn privéleven.

‘Ruzie maken met een vrouw is net als het lezen van een softwarelicentieovereenkomst. Aan het eind moet je gewoon alles negeren en op ‘ja’ drukken’, luidde de tekst van een bericht dat Bezos in november 2018 ontving van de WhatsApp-account van Mohammed bin Salman. Erbij stond een foto van een vrouw die sprekend leek op de vrouw waarmee Bezos op dat moment een buitenechtelijke affaire had.

The Washington Post publiceerde op dat moment het ene na het andere vernietigende stuk over de rol die de Saoedische kroonprins vermoedelijk speelde bij de moord op Jamal Khashoggi, een Saoedische columnist die voor de krant schreef. Khashoggi was een maand eerder op het Saoedische consulaat in Istanbul door een team uit Riyad vermoord en in stukjes gezaagd. De CIA concludeerde later dat Mohammed bin Salman opdracht had gegeven tot de moord.

Volgens VN-rapporteur Callamard was het WhatsApp-bericht van de kroonprins duidelijk bedoeld om Bezos te intimideren. Op dat moment wist nog niemand dat Bezos verwikkeld was in een affaire en dat hij met zijn vrouw sprak over een echtscheiding. Behalve MBS, zoals de Saoedische kroonprins ook wel wordt genoemd, en zijn naaste medewerkers. Zij konden maandenlang meelezen of meeluisteren bij alle berichten die Bezos verstuurde en de gesprekken die hij voerde vanaf zijn iPhone X.

De Saoediërs kregen volgens Callamard in mei 2018 toegang tot Bezos’ telefoon na een dinertje met de kroonprins waarvoor ook de Amazon-baas was uitgenodigd. De twee wisselden toen hun telefoonnummers uit. Een paar weken later kreeg Bezos via WhatsApp een boodschap van MBS met een videobestand dat zijn iPhone infecteerde. Het gevolg was dat het toestel enorme hoeveelheden data begon te versturen, inclusief de sms’jes en intieme foto’s die hij en zijn geliefde uitwisselden.

Bezos liet zijn telefoon later controleren door experts van het adviesbureau FTI Consulting die concludeerden dat zijn telefoon vermoedelijk door de Saoediërs was gehackt via het WhatsApp-bericht van de kroonprins. Ook onderzoekers van de VN kwamen tot dezelfde conclusie.

Whatsappfoto uit het rapport van FTI Consulting, het adviesbureau dat Jeff Bezos inschakelde om te onderzoeken of zijn telefoon was gehackt. Beeld Rapport van FTI Consulting

Pijnlijk voor Trump

Dat de Saoediërs inderdaad konden meeluisteren bleek ook uit een bericht dat Bezos van MBS kreeg kort nadat hij met zijn adviseurs had gesproken over de mediacampagne die de Saoedische autoriteiten tegen Bezos, Amazon en The Washington Post begonnen na de moord op Khashoggi. In dat bericht verzekerde de kroonprins hem: ‘Jeff, alles wat je gehoord hebt of wat ze je hebben verteld, is niet waar... we hebben niets tegen jou of Amazon.’

Opvallend was dat ook het schandaalblad The National Enquirer over de privé-berichtjes tussen Bezos en zijn geliefde, de voormalige tv-presentatrice Lauren Sanchez, bleek te beschikken. Dat blad onthulde vorig jaar januari dat Bezos een affaire met Sanchez had. Toen Bezos lucht kreeg van de naderende publicatie, maakte hij snel bekend dat hij en zijn vrouw uit elkaar gingen.

Whatsappfoto uit het rapport van FTI Consulting, het adviesbureau dat Jeff Bezos inschakelde om te onderzoeken of zijn telefoon was gehackt. Beeld Rapport van FTI Consulting

Bezos begon daarop een onderzoek naar hoe de Enquirer aan zijn sms'jes was gekomen, maar dat lokte een tegenaanval uit van American Media Inc. (AMI), het moederbedrijf van de Enquirer. Volgens Bezos probeerde AMI hem te chanteren met het dreigement dat ze compromitterende foto’s van hem, onder meer een zogeheten dick pic, zouden publiceren, als hij zijn onderzoek tegen het roddelblad niet zou staken.

Ook toen al werd gesuggereerd dat AMI de foto’s zou hebben gekregen van de Saoedische geheime dienst, gezien de goede betrekkingen tussen Pecker en de Saoedische regering, maar The National Enquirer ontkent dat met klem. Volgens het blad zou de broer van Sanchez hen de sms’jes en foto's hebben toegespeeld, maar die spreekt dat op zijn beurt weer tegen.

Het ziet er volgens de Amerikaanse pers naar uit dat de FBI nu een onderzoek zal beginnen naar de rol van de Saoediërs bij de pogingen Bezos te chanteren. Dat zou pijnlijk zijn voor president Trump die goede betrekkingen wil houden met de Saoedische kroonprins, ondanks de moord op Khashoggi.