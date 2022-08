Steeds een andere huisarts in de praktijk? Dit dorp had er geen zin in en nam het heft in eigen handen

Jan van Wiggen (l.) en Sylvia de Jong (r.) namen het initiatief om Lexmond weer een vaste huisarts te geven. In het midden de assistent (zzp’er) van de huidige huisarts. Beeld Elisa Maenhout

Wie zich sinds het vertrek van de vorige vaste huisarts, zo’n twee jaar terug, met een kwaaltje bij de praktijk in Lexmond meldde, had grote kans een onbekende in de spreekkamer te treffen. Een arts die heus vriendelijk en bekwaam was, maar die wel je naam moest opzoeken in het computersysteem om te achterhalen waaraan je lijdt en wat daar in het verleden al aan gedaan is.

‘Ik trof eens een oudere arts’, zegt Jan van Wiggen (58) van het Dorpsinitiatief Lexmond. ‘Hij zat daar met twee vingers te typen. Zo! Het duurde een halfuur voor hij wist wie ik was.’ Dat was niet het enige probleem. Door het tekort aan doktersassistenten was de praktijk slecht telefonisch bereikbaar, zegt Sylvia de Jong (50), eveneens actief bij het dorpsinitiatief. ‘Ik heb ouderen bij de balie zien stuntelen omdat ze niet goed werden geholpen. In- en intriest.’

En ja, daar waren ze wel klaar mee. Dus toen ze dit voorjaar vernamen dat de huisartsenpraktijk te koop stond, ontstonden direct wilde plannen. Konden ze geld inzamelen om als dorp gezamenlijk de praktijk te kopen?

Wilde plannen

Uniek is de situatie in Lexmond niet. In heel Nederland staat de huisartsenzorg onder druk. Huisartsen klagen al jaren over de werkdruk, waardoor ze te weinig tijd hebben voor hun patiënten. Daardoor is een eigen praktijk, met bijbehorende administratieve rompslomp, voor jonge dokters niet erg aanlokkelijk. Wie met pensioen gaat, vindt steeds moeilijker een opvolger.

Patiënten lijden daaronder. Ze krijgen te maken met langere wachttijden, slechtere zorg en steeds andere gezichten, ook omdat sommige praktijken worden overgenomen door commerciële partijen die voornamelijk met zzp-artsen werken. Maar wat doe je eraan?

‘Ik heb bij mijn financiële man geïnformeerd of we de praktijk met het dorp konden overnemen’, zegt Van Wiggen, die zelf een bouwbedrijf in Lexmond heeft. ‘Maar die zei dat het ingewikkeld zou worden. We moesten een stichting oprichten, een bedrijfsplan maken en goede mensen vinden. In feite moesten we een heel bedrijf gaan aansturen. Hij raadde het af.’

Maatschap

Ondertussen hoorde Sylvia de Jong over Buurtdokters, een jong bedrijf dat samen met huisartsen bestaande praktijken overneemt. ‘Ik vroeg hoeveel geld we moesten ophalen om de praktijk te kopen’, zegt ze. ‘Daarna ging het snel.’ Want Sophie Brühl (39) van Buurtdokters voelde wel wat voor het plan. Ze beloofde op zoek te gaan naar huisartsen om de praktijk in Lexmond over te nemen. Al zou dat dan wel volgens hun filosofie moeten gaan.

In die filosofie, die ze samen met een gezondheidseconoom ontwikkelde, vormen huisartsen samen met Buurtdokters een maatschap, waarin de artsen verantwoordelijk zijn voor de medische gang van zaken en het bedrijf voor de zakelijke kant: administratie, personeelsbeleid en bijvoorbeeld hulp bij innovatie.

Buurtdokters heeft zo inmiddels een belang in acht huisartsenpraktijken, waarvan de meeste in Amsterdam. ‘Door de samenwerking met ons krijgen praktijkhouders een behapbare baan’, zegt Brühl. ‘Maar ze behouden wel hun autonomie.’

Voor de praktijk in Lexmond vond Buurtdokters al snel twee artsen die interesse hadden om de praktijk over te nemen. ‘Ik wil graag werken in een kleine praktijk met een klein team van vaste medewerkers’, zegt Aldwin den Blaauwen (50), die nu in loondienst werkt in een grote huisartsenpraktijk in Utrecht. ‘Zo kunnen we persoonlijke zorg leveren.’

‘Als waarnemer heb je veel vrijheid’, zegt Josine te Kaat (31), ‘maar ik krijg niet de kans een band met mijn patiënten op te bouwen. Straks kan ik ook zelf mijn dag indelen. Hoe lang duurt een consult? Wanneer doe ik de telefoontjes?’

Den Blaauwen belde in Lexmond nog wel even bij de dominee aan. ‘Ik wilde weten of dit een dorp is waar mensen elkaar kennen, waar ouderen worden geholpen door de buren. Dat saamhorigheidsgevoel spreekt me aan. De huisarts kan het niet alleen oplossen.’ De dominee stelde hem gerust. Ja, dit is zo’n dorp. Niet lang daarna besloten Te Kaat en Den Blaauwen de praktijk over te nemen.

Marmer

Dat de Lexmonders het goed voorhebben met hun dorp, blijkt ook het besluit van enkele ondernemers om Buurtdokters geld te lenen voor hun deel van de overnamesom. De twee artsen regelden hun eigen financiering.

‘We hadden ook naar een bank kunnen stappen’, zegt Brühl, die de hoogte van de lening niet bekend wil maken. ‘Maar het ging snel en de rente was gunstig. Daardoor blijft meer geld over voor de praktijk. Bovendien vloeit het geld terug naar het dorp en niet naar banken die er marmer van kopen voor hun kantoren.’ Brühl benadrukt dat de geldschieters zuivere motieven hebben. ‘Ze doen dit niet om voorrang te krijgen bij de praktijk, maar voor de leefbaarheid van het dorp. Dat is mooi, toch? Het laat zien dat mensen het belangrijk vinden een eigen huisarts te hebben. De politiek vergeet dat nog weleens.’

Het dorp reageerde aan het begin van de zomer ‘lyrisch’ op het bericht dat er weer twee vaste huisartsen komen, zegt De Jong van het Dorpsinitiatief. ‘Vooral de oudere bewoners zijn hartstikke blij.’

Maar de Lexmonders moeten niet denken dat alles op 1 oktober direct perfect geregeld is, waarschuwen Den Blaauwen en Te Kaat. Het kost wel ‘een paar jaar’ om de drieduizend patiënten van de praktijk goed te leren kennen. Bovendien hebben ze nog niet voldoende doktersassistenten gevonden – en dat kan in de huidige arbeidsmarkt nog een flinke klus worden.