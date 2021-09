Steden zullen coronapas in horeca controleren, maar mondjesmaat

Gasten op rooftopbar Doloris in Tilburg. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat blijkt uit een rondgang van de Volkskrant langs de grote Nederlandse steden. Amsterdamse kroegbazen hebben weinig te vrezen, zo liet burgemeester Femke Halsema woensdag in de gemeenteraad al weten. ‘Wij handhaven alleen op excessen’, zei de burgemeester. Een horecaondernemer die slechts één op de tien gasten controleert op de coronapas, beschouwt ze niet als exces. ‘Als er na sluitingstijd nog honderden mensen in een café rondhangen, dát is een exces’, zei Halsema.

Geen extra handhaving

In navolging van Halsema laten meer steden weten niet van plan te zijn voortdurend over de schouders van horecaondernemers mee te kijken. Een aantal steden stelt expliciet geen extra handhaving in te zetten. ‘We gaan niet bij de deuren staan om te kijken of er eentje zonder coronapas tussendoor glipt’, laat de gemeente Groningen weten. De Leidse burgemeester Henri Lenferink zei woensdag tegen Omroep West iets soortgelijks. ‘We gaan echt niet de hele dag boa’s in een café posteren om te kijken hoe het gaat.’

‘Onze boa’s gaan steekproefsgewijs en risicogestuurd controleren’, zegt burgemeester Paul Depla van Breda. ‘Ze kijken vooral op plekken waar het druk is en het risico van verspreiding van het virus groot is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een feestcafé helemaal vol zit en er aan de deur geen controle is. Maar de boa’s gaan echt geen cafés of restaurants binnen om klanten te controleren op hun QR-code.’

Ook in Utrecht, Leeuwarden en Den Haag zal politie of handhaving alleen bij excessen optreden. Tilburg gaat verder met wat het stadsbestuur in de coronacrsisis ‘handhaven met charme’ is gaan noemen. Daarbij spreken handhavers ondernemers vooral aan op hun verantwoordelijkheid, ze trekken zo min mogelijk het bonnenboekje.

Vertrouwen

De meeste steden vertrouwen erop dat de controle op de coronapas bij de horecaondernemer in goede handen is. ‘Het is in Almere niet haalbaar overal te zijn, maar omdat we zo goed in gesprek zijn met de horeca, is het vertrouwen groot’, zegt een woordvoerder. ‘Bij excessen is er geen andere keus dan ingrijpen. Daar kunnen we ook niks aan doen, het zijn nou eenmaal landelijke maatregelen.’

Een aantal gemeenten zegt nog te wachten op meer informatie van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) voordat ze kunnen beslissen over de handhaving. Er is op de persconferentie een zak geld beloofd voor extra handhavingskosten, maar hoeveel en hoe is nog niet duidelijk. Bovendien moet de Tweede Kamer donderdag nog met het nieuwe coronabeleid instemmen.

Steden als Haarlem, Delft, Apeldoorn en Eindhoven laten simpelweg weten de coronapas te gaan handhaven. ‘Gezien de huidige corona-situatie is dat nog steeds noodzakelijk’, laat een Eindhovense woordvoerder weten. ‘We hebben samen de verantwoordelijkheid om de pandemie verder in te dammen’, zegt een woordvoerder van de gemeente Apeldoorn.

Open na sluitingstijd

Amsterdamse burgemeester Halsema liet in de gemeenteraad woensdag overigens ook weten tegen de vroege sluitingstijd van 0.00 uur voor nachtclubs en andere horeca te zijn. Zij vindt daarbij collega’s Jan van Zanen (Den Haag) en Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de het Veiligheidsberaad, aan haar zijde. Ze proberen het kabinet nog te bewegen die maatregel te schrappen.

Mogelijk worden ze hierbij geholpen door de Tweede Kamer. Onder andere D66-Kamerlid Jan Paternotte heeft laten doorschemeren geen voorstander te zijn van de vroege sluitingstijd. Donderdagmiddag debatteert de Kamer over het nieuwe coronabeleid.

Met medewerking van Robert van de Griend en Peter de Graaf