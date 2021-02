Statushouders willen zo snel mogelijk weg uit Griekenland. ‘Een illegaal bestaan elders is nog aantrekkelijker’

Griekenland kende in 2020 zo’n 30 duizend asielzoekers een vluchtelingenstatus toe. Hun bestaan in Griekenland is ook na erkenning nog zo ellendig dat de meesten zo snel mogelijk verder willen reizen naar andere Europese landen.

Wajia Amiri (19) loopt met haar vriendin Zaynab door de groezelige Atheense buitenwijk Eleonas, waar vrachtwagens en karretjes volgeladen met oud ijzer onafgebroken langs de stoep razen. De Afghaanse meisjes dragen losse hoofddoeken boven hippe kleren en zijn druk in de weer met hun telefoons. Ze mogen het vluchtelingenkamp vandaag ondanks de lockdown verlaten, omdat ze een afspraak hebben op het immigratiekantoor.

Amiri is sinds ruim een jaar in Griekenland, zonder familie. Haar asielaanvraag is net goedgekeurd, maar ze wacht nog op haar verblijfsvergunning en reisdocumenten. Zodra ze die heeft, wil ze Griekenland verruilen voor Hannover, waar haar oudere broer woont.

Ze kan daar geen nieuwe asielaanvraag indienen, omdat ze al een status heeft in Griekenland. Toch is ze lang niet de enige met verhuisplannen binnen de EU. In september waarschuwde het Duitse ministerie van Binnenlandse zaken voor een sterke toename van deze zogeheten ‘secundaire migratie’.

Terugstuurverzoek

Griekenland kende in 2020 naar eigen zeggen rond de 30 duizend statussen toe en wees 70 duizend mensen af. Volgens het ministerie zijn er nog 83.000 asielzoekers in afwachting van een beslissing. Duitsland diende in 2020 een terugstuurverzoek in voor 13 duizend mensen die al een status in een ander land hadden, meestal in Griekenland, Italië en Frankrijk.

Ook naar Nederland komen veel mensen die al een status hebben in Griekenland, zoals de Volkskrant eerder beschreef, soms zelfs zonder zich daar zelf van bewust te zijn. De reis is voor statushouders relatief laagdrempelig, want zij mogen reizen binnen Europa, maar eigenlijk mogen ze niet langer dan 90 dagen op hun bestemming blijven.

Volgens Duitsland is de toename het gevolg van het harde beleid van de rechtse Griekse regering, die in 2019 aantrad. De overheid neemt de opvang van statushouders sindsdien op zich, waar die eerder in handen van de UNHCR was. Griekenland bezuinigde stevig op de opvang van asielzoekers in appartementen en voerde een wetswijziging door, die bepaalt dat statushouders 30 dagen na het ontvangen van hun status geen recht meer hebben op opvang, eten en zakgeld.

De vriendinnen Wajia Amiri en Zaynab, beiden uit Afghanistan. Beeld Nicola Zolin

‘Geen sociaal systeem’

‘Er is hier geen sociaal systeem’, zegt Christiane Issamwer (23), die onder een afdakje in het centrum van Athene zit te schuilen voor de regen. Eén hand heeft ze op een versleten kinderwagen, van waaruit haar dochter Christiana het Omoniaplein met grote ogen in zich opneemt.

Twaalf dagen lang verbleven Issamwer en haar man Livion Lemba (25) in september op straat, na de brand in kamp Moria op Lesbos, zonder wc, douche of elektriciteit. Issamwer was hoogzwanger van Christiana. Een paar weken later kreeg het Congolese stel de vluchtelingenstatus en werden ze naar de hoofdstad gebracht.

Sindsdien wonen ze in verschillende hotels, vertelt Lemba, maar begin januari maakte de Griekse overheid bekend dat het hotelprogramma, dat het afgelopen jaar onderdak bood aan een kleine 7.000 vluchtelingen, nu stopt.

‘In Griekenland is geen werk’, zucht Lemba. Sinds ze hun status kregen, ontvangen ze al maanden niet meer het bescheiden zakgeld dat asielzoekers krijgen. Zonder geld of werk is het vinden van eigen woonruimte een vrijwel onmogelijke opgave.

Op straat

Veel vluchtelingen belanden dus op straat. Normaal gesproken zijn het Omoniaplein en het Victoriaplein verzamelplaatsen, maar vanwege de Griekse lockdown en de permanent op het plein patrouillerende politie, is het er nu rustig. Mensen zoeken hun toevlucht in kraakpanden, bij familie, of gaan terug naar de kampen voor asielzoekers, hoewel ze daar officieel niet meer mogen wonen.

Het Congolese echtpaar Livion Lemba en Christiane Issamwer met baby Christiana. Beeld Nicola Zolin

Abdulmatin Sharokhi (19) houdt twee verkreukelde papiertjes omhoog, waaruit blijkt dat de voorzichtigheid niet voor niets is. De Griekse tekst begrijpt hij niet, maar hij wijst naar een getal onderaan: hij kreeg maar liefst twee boetes van 300 euro, omdat hij in het centrum een paar boodschappen deed. ‘Hoe ga ik dat ooit betalen?’ De tiener lacht zenuwachtig, de gedachte alleen al is absurd. Sharokhi komt uit Afghanistan en woont net als Wajia Amiri in Eleonas, waar naar schatting de helft van de bewoners al officieel als vluchteling erkend is.

Het systeem blokkeert de betaalpasjes met zakgeld automatisch, maar mensen blijven soms nog jaren in het kamp wonen, vertelt Liza Papadimitriou, medewerker van Artsen zonder Grenzen. Ze kunnen nergens anders heen. Papadimitriou maakt zelfs mee dat mensen vanuit Athene terugreizen naar Lesbos, omdat ze daar in elk geval nog mensen kennen.

Bureaucratische horden

Wie geluk heeft, krijgt als statushouder hulp van de International Organisation of Migration, die taallessen biedt en helpt bij het zoeken van woonruimte en werk. Maar de organisatie kan de grote toestroom totaal niet aan. Bovendien zijn er bureaucratische horden: voor het programma is een belastingnummer nodig, en met het uitdelen daarvan lopen Griekse gemeentes door de pandemie-sluitingen ver achter. Ook voor legaal werk en het huren van een huis is zo’n nummer noodzakelijk.

Met het ontvangen van de status breekt dus, vaak na jaren wachten in een kamp op een besluit, een nieuwe tijd van wachten aan. Christiane Issamwer en Livion Lemba zijn niet van plan zich diep in de Griekse bureaucratie te storten. Het enige document dat hen interesseert, is het vluchtelingenpaspoort waarmee ze door kunnen reizen. ‘Het maakt mij niet uit, Spanje, Italië, of Frankrijk’, zegt Issamwer, als haar dochter maar niet hier op hoeft te groeien. Een illegaal bestaan elders is nog aantrekkelijker dan een legaal bestaan in Griekenland.

Lemba heeft wel een uitgesproken voorkeur. Hij hoeft niet naar Duitsland en, al draagt hij als supporter een Paris Saint-Germain-trainingspak, ook niet naar Frankrijk. Als schoenmaker ziet hij zijn grootste kans op werk in Italië: ‘Daar maken ze nog schoenen.’