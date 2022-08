Statushouder Osama Isaac geeft inburgeringsles aan lotgenoten: ‘Ik voelde me niet goed door al het niets doen’

Statushouder Osama Isaac helpt lotgenoten met inburgeringslessen: ‘Ik voelde me niet goed door al het niets doen.’ Beeld Daniel Rosenthal

Uitgelaten rent een tiental jonge kinderen de trap op naar de parkeerplaats van de Beijneshal in Haarlem. In hun handen wapperen de tekeningen die ze zojuist even verderop hebben gemaakt tijdens Nederlandse les in een geïmproviseerd klaslokaal. Op de A4’tjes hebben ze poppetjes getekend met de bijbehorende Nederlandse woorden voor de lichaamsdelen: arm, been, buik.

De kinderen verblijven in de tijdelijke noodopvang voor ruwweg negentig asielzoekers die al bijna drie maanden in de sporthal is gevestigd. Tenten geven de tijdelijke bewoners iets van privacy in de grote ruimte. Op initiatief van vrijwilligers is om de hoek vorige week een schooltje geopend om de asielzoekers te onderwijzen en vermaken. Vooral de jongeren, maar iedereen is welkom voor Nederlandse les.

De kinderen stoppen bij de ingang van de hal om daar de 43-jarige statushouder Osama Isaac een knuffel of boks te geven. De geboren Jemeniet verblijft ook in de opvang en kent iedereen. ‘We zijn hier net een familie’, zegt hij. Isaac, die in Maleisië als hoogleraar werkte, kwam negen maanden geleden in Nederland aan en heeft in die tijd zelf een inburgeringsprogramma gemaakt. Het is de basis voor veel van de lessen die worden gegeven aan zowel de kinderen als de volwassenen uit de opvang.

Improviseren

De Beijneshal is drie maanden geleden door de gemeente Haarlem beschikbaar gesteld als noodopvang voor asielzoekers om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Het is een van de vele tijdelijke oplossingen voor de voortdurende capaciteitsproblemen bij de plek waar asielzoekers zich moeten registreren als ze net in Nederland aankomen. Het is overal improviseren geblazen.

Permanente oplossingen, zoals de voorgestelde wet van staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid, VVD) om gemeenten te dwingen opvang te regelen, zijn nog steeds niet van de grond gekomen. De 25 burgemeesters van de veiligheidsregio’s overlegden maandag weer met de staatssecretaris over de moeizame voortgang sinds zij eind juni tot een ‘fragiel’ akkoord kwamen.

Afgesproken is dat de regio’s 5.625 extra noodopvangplekken leveren en 7.500 statushouders versneld een tijdelijke woning aanbieden om de doorstroom vanuit asielzoekerscentra (azc’s) te versnellen. De veiligheidsregio’s hebben in ruil daarvoor beloofd dat ze elk dertig rijksambtenaren toegewezen krijgen ter ondersteuning. De extra opvangplekken lijken grotendeels gerealiseerd, maar met de huisvesting van statushouders en de toewijzing van de rijksambtenaren is nog een stevige slag te slaan.

Isaacs methode

‘De Hoop School’ staat op een bord in het raam van het lokaal. Hoewel de ruimte een week geleden nog helemaal leegstond, doet het voormalige winkelpand deze ochtend niet onder voor een echt klaslokaal. De naam van de school hebben de asielzoekers met elkaar bedacht. Er staan ongeveer vijftien tafels en stoelen afkomstig van een basisschool, er is een kleine speelhoek en er hangen schilderijen aan de muur met teksten als ‘Een winnaar is een dromer die nooit opgeeft’. In gedoneerde schriftjes schrijven de leerlingen de klinkers op, waarvan ze klassikaal de uitspraak oefenen.

Oud-docent Arnold van der Peet leert vluchtelingen uit Soedan, Jemen, Irak en Syrië de Nederlandse cijfers en letters op 'De Hoop School' in Haarlem. Beeld Daniel Rosenthal

De gemeente Haarlem regelde de locatie en de vrijwilligers, veelal inwoners van de stad, en medewerkers van het Rode Kruis namen het vanaf daar over. Twee keer per dag staan vrijwilligers met een lesbevoegdheid voor de klas, met als leidraad de methode van Osama Isaac. ‘Vaak beginnen we met een liedje’, zegt de gepensioneerde leerkracht Erica van der Peet (67). ‘Vandaag was het ‘Hoofd, schouders, knie en teen’.’

Al een paar maanden gaf Isaac les aan zijn medebewoners in een hoek van de sporthal. In Maleisië was hij hoogleraar aan het Lincoln University College, bij de faculteit Business and Accountancy. Hij werkt hard aan zijn Nederlands, maar uitleg over zijn methode geeft hij nog makkelijker in het Engels. ‘In de azc’s in Nederland voelde ik me niet goed door al het niets doen’, zegt hij. In de opvang in Gilze zag hij om zich heen dat veel vluchtelingen niets van Nederland wisten. ‘Ik ben toen alles gaan uitzoeken over het land en heb het gebundeld in lessen die ik daar op mijn kamer aan andere bewoners gaf.’

‘Vrij onderwijs’

In zijn powerpoint staan vele aspecten van de Nederlandse taal uitgelegd – van de klinkers tot de bezittelijke naamwoorden (mijn, jouw, ons). Foto’s van een gezin aan tafel, een dokter in de behandelkamer en een stel in een bar laten zien hoe je in het Nederlands respectievelijk eten bestelt, uitlegt waar je pijn hebt en iemand verkering vraagt. Het politieke systeem, de belangrijkste grondwetsartikelen en het openbaar vervoer zijn uiteengezet in de presentatie over de achtergrond van Nederland. Alles heeft hij zelf vertaald naar het Engels en Arabisch – ook fonetisch, zodat de asielzoekers in de klas makkelijker de Nederlandse uitspraak onder de knie kunnen krijgen.

Isaac is atheïst en heeft naar eigen zeggen progressieve ideeën over hoe een samenleving eruit zou moeten zien. Zijn ouders wonen nog in Jemen, waar hij is geboren, maar hij verliet zijn geboorteland op zijn twintigste voor het islamitische Maleisië. Daar verkeerde hij met eensgezinden, met wie hij thuis discussieavonden over de regering en het geloof hield. Na het publiceren van enkele kritische artikelen over het geloof wilde de ambassade van Jemen in Maleisië hem terugsturen naar zijn geboorteland om hem daar te veroordelen.

‘Ik werd toen een periode wat stiller en kalmer’, zegt hij. ‘Maar ik kon dat niet lang volhouden. Ik wilde de vrijheid hebben om kritische vragen te stellen.’ Toen week hij uit naar Nederland, waar hij snel een verblijfsstatus heeft gekregen en nu wacht op een huis en de kans om zijn droom waar te maken – de oprichting van de online Soulera Academy, waarmee hij ‘vrij onderwijs’ wil bieden aan iedereen, met name in de Arabische wereld.