Stations moeten ‘aangenamer’ worden: ProRail investeert 3,5 miljard

‘Vooral op de regionale stations is nog een wereld te winnen, 60 procent van de reizigers stapt daar op de trein’, aldus een woordvoerder. ‘We willen het ook op die stations aangenamer maken.’

Veel gemeenten hebben bovendien gevraagd om een ‘eigen’ station, omdat er nieuwe wijken worden gebouwd. ‘Het animo is groot. We hebben meer aanvragen dan dat we kunnen uitvoeren’, aldus de woordvoerder. Voor de komende tien jaar liggen er nu twintig concrete plannen. ‘Maar dat wil nog niet zeggen dat ze er komen.’ Er moet nog worden onderhandeld met overheden en financiers en de stations moeten worden ingepland, ingepast en gebouwd. Een nieuw station kost grofweg tussen de 20 en 30 miljoen euro.

ProRail verwacht komende jaren een reizigersgroei van 30 tot 40 procent. ‘En in de Randstad nog meer.’ Om die reden begint spoorbeheerder onder meer met een experiment met Crowd Control.

ProRailbaas Pier Eringa presenteert de plannen woensdag. Hij denkt zo in te kunnen spelen op de wensen van reizigers die comfortabeler en vooral sneller willen overstappen. Zo krijgen alle 402 stations nieuw meubilair en wachtruimten en komen er voor 2020 meer plekken in de fietsenstallingen om de grootste knelpunten met ‘fietsparkeren’ op te lossen. Die extra plekken komen bovenop de 554.773 fietsenrekken die er nu al zijn, aldus ProRail. Uiteindelijk zal het aantal stallingsplaatsen worden uitgebreid naar 700 duizend. Ook komt er verlichting in tegels op het perron, zodat aangegeven wordt waar ingestapt kan worden. Een informatiebalk aan het plafond zal aangeven in welke coupés nog zitplekken zijn.

Uit het jaarverslag blijkt eveneens dat in 2018 meer treinen op tijd reden: ruim 91 procent was op tijd tegenover 90 procent in 2017. Ook de met softwareproblemen kampende hogesnelheidslijn (HSL) deed het beter. 82,7 procent van de hsl-reizigers arriveerde op tijd, boven de norm van het ministerie van 82,5 procent, aldus ProRail.