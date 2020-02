State of the Union staat voor Trump in het teken van ‘grote Amerikaanse comeback’, Pelosi verscheurt zijn speech

President Donald Trump, met achter hem vicepresident Mike Pence en voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. Beeld AFP

‘De vijanden van Amerika zijn op de vlucht, de rijkdom van Amerika neemt toe, de toekomst van Amerika ziet er rooskleurig uit’, aldus Trump, die spreekt van een ‘grote Amerikaanse comeback’.

Het was voor de president zijn laatste State of the Union voor de presidentsverkiezingen in november. Het lijkt erop dat Trump van de economie het centrale thema wil maken van zijn herverkiezingscampagne en stond daar tijdens zijn toespraak uitgebreid bij stil. ‘We gaan voorwaarts in een tempo dat kort geleden ondenkbaar was en we gaan nooit meer terug.’

Tijdens de toespraak was er ook een staande ovatie voor de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó, die in de zaal aanwezig was. De Verenigde Staten steunen Guaidó in zijn poging om de socialistische leider Nicolás Maduro af te zetten. Trump beloofde in zijn toespraak dat de tirannie van Maduro ten einde zal komen.

De uitgestoken hand van Huis van Afgevaardigden-voorzitter Nancy Pelosi blijft onbeantwoord. Beeld Getty Images

Guaidó was niet de enige die in het zonnetje werd gezet, first lady Melania Trump knoopte na de toespraak van haar man bij de rechtse talkshowpresentator Rush Limbaugh de Presidential Medal of Freedom om. De medaille, een hoge presidentiële onderscheiding in de VS, wordt doorgaans in een aparte ceremonie uitgereikt. Limbaugh, een presentator die bij Trump in hoog aanzien staat, maakte deze week bekend dat hij een ernstige vorm van longkanker heeft.

#WearWhite

De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en Trump moeten ondertussen nog steeds weinig van elkaar hebben. Pelosi, die het initiatief nam tot het impeachment-onderzoek naar Trump, kondigde hem aan zonder de traditionele lovende woorden die daarbij gebruikelijk zijn. Vlak voor de president aan zijn toespraak begon, wilde Pelosi hem de hand schudden, maar haar uitgestoken hand werd door Trump genegeerd. Na afloop van de speech verscheurde Pelosi een kopie van de toespraak die ze van hem had gekregen.

Pelosi verscheurt een kopie van Trumps speech. Beeld AFP

De Democratische vrouwen in het Congres waren volledig in het wit gekleed tijdens de State of the Union. Daarmee eisen ze meer aandacht voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. ‘We dragen wit om de strijd voor gelijkheid van vrouwen in het hele land te steunen’, verklaarde Pelosi op Twitter.

