Startende restauranteigenaar kan niet lang meer wachten op steun: ‘Als het loket pas in mei opengaat, is het voor mij te laat’

Jeroen Lens. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Maar Lens’ ongerustheid is niet van de baan. Voor de eigenaar van het Mexicaanse restaurant Local Dealer is het steunpakket ontoereikend. ‘Als het loket pas in mei opengaat, is het voor mij te laat.’

Lens (42) staat model voor de 4.700 nieuwe horeca-ondernemers die zich tot nu toe niet gehoord voelden. Bij de presentatie van de nieuwe steunpakketten erkende Bas van ’t Wout, demissionair minister van Economische Zaken, dat de regeling voor ondernemers grofmazig is. Maatwerk kan niet worden geboden. Nu wordt voor de starters een vergelijkbare regeling opgetuigd als de tegemoetkoming vaste lasten (TVL), met als referentiekader het derde kwartaal van 2020.

Het kabinet stelt daarvoor tussen 55- en 70 miljoen euro per kwartaal beschikbaar. Ook kunnen starters een corona-overbruggingskrediet aanvragen tot maximaal 35 duizend euro. Lens berekent dat de steunmaatregel voor hem het verschil kan zijn ‘tussen erop of eronder’. Maar hij betwijfelt of de bank hem nog een krediet zal gunnen. Of zijn restaurant gaat overleven, is nog steeds de vraag.

‘Sluit je ogen en je waant je in Mexico’

Tijdens een reis naar Mexico liet Lens zich inspireren tot een nieuw concept. Waarom zou hij de Mexicaanse eet-en drinkcultuur niet kunnen importeren naar een ongedwongen setting in Amsterdam? De felle kleuren van het pand roepen de sfeer op van een loungebar aan een Mexicaans strand, maar dan in de Amsterdamse Dapperbuurt. De menukaart is compact, ceviches en taco’s vormen de basis. ‘Proef onze gerechten, sluit je ogen en je waant je in Mexico.’

Met zijn partners Kai Hensley en de Israëlische kok Eliraz Abbou kende Lens met Local Dealer een vliegende start. Zijn restaurant kreeg lovende recensies, de klanten wisten hem massaal te vinden. De zaak draaide een omzet van 60 duizend euro per maand. Zelfs met een vervroegde sluitingstijd vanwege het coronavirus kon Lens wel leven. Tot Local Dealer in oktober abrupt tot stilstand kwam. Noodgedwongen schakelde Lens over op afhaalservice, zeven dagen per week. Het kost hem veel meer dan het oplevert. ‘We halen nu nog maximaal 12 duizend euro omzet per maand, waarvoor ik wel vijf medewerkers moet laten werken.’

Dweilen met de kraan open

Als kleine zelfstandige kon Lens slechts gebruikmaken van de tijdelijke overbruggingsregeling (Tozo). ‘Ik krijg 1.000 euro per maand voor privé-uitgaven, daar kan ik niet van leven.’ Bij de Rabobank heeft Lens een financiering lopen van 70 duizend euro, met de mogelijkheid zijn maandelijkse lasten op te schorten. ‘Dan betaal je wel rente, maar geen aflossing.’ De verhuurder van het pand in Amsterdam geeft Lens uitstel voor de huursom van 1.600 euro per maand. ‘Het is dweilen met de kraan open, ik bouw schulden op.’

Aan de potentie van zijn restaurant twijfelt hij niet. Lens: ‘De Dapperbuurt mag dan een van de armste wijken van Amsterdam zijn met de hoogste werkloosheid: het vibreert hier. Deze buurt is hot and happening. We trokken zelfs gasten van buiten de stad.’

Het is unfair dat hij als starter extra moest bloeden, aldus Lens. ‘Ik had pech dat ik na 1 januari 2020 ben begonnen, ik had zogenaamd geen historie. Jawel, want ik ging in vier maanden van nul naar 60 duizend euro per maand. Dankzij die liquiditeit leven we nog. En gelukkig kan ik die cijfers uit het derde kwartaal nu aanvoeren om alsnog voor steun in aanmerking te komen.’

Toch is het steunpakket voor de starters niet afdoende, zegt Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland. ‘Je moet maatwerk leveren voor startende ondernemers. Het betreft voor het grootste deel zzp’ers. Maar liefst 75 procent van die 4.700 starters werkt in de event-catering.’

‘Geduld? Dat heb ik al een jaar’

Het voelt voor Lens alsof hij naar een zandloper kijkt, nu de lockdown tot tenminste 9 februari duurt. Pas vanaf mei kunnen starters een beroep doen op de nieuwe regeling voor de eerste twee kwartalen van 2021. Minister Van ’t Wout vroeg donderdag om geduld. Lens: ‘Geduld? Dat heb ik al een jaar, we lopen als starters overal achteraan. Het wordt een race tegen de klok. Ik heb 50 duizend euro aan eigen geld ingelegd. Nu heb ik de bodem bereikt, ik heb niks meer. Als we na februari nog steeds gesloten blijven, is een faillissement zonder extra steun onafwendbaar.’

Volgens Lens verdienen juist de starters als pioniers in hun branche een extra impuls. ‘We komen met nieuwe ideeën die passen in de huidige tijdgeest, we zijn fris en fruitig, creatief en duurzaam.’ Het steekt Lens dat horecazaken die toch al geen toekomst meer hadden door de steunpakketten kunstmatig in leven worden gehouden. ‘Elke eigenaar kan zijn hand ophouden, ongeacht de solvabiliteit, de cashflow of de prestaties van de afgelopen tijd. Het coronavirus raakt iedereen. Maar de een net wat meer dan de ander.’