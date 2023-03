Start-ups kunnen niet zonder de trendy dollars van banken als Silicon Valley

Het omvallen van Silicon Valley Bank lijkt een zoveelste domper voor de techsector. Massaontslagen, oplopende rentes, aarzelende investeerders en nu het faillissement van ‘hun’ bank. Dit is niet het moment om een start-up te beginnen – of juist wel?

‘We leven nu in een periode waarin opnieuw geschiedenis wordt geschreven. Maar wel op een andere manier dan tijdens de kredietcrisis.’ Loek Janssen beleefde als medeoprichter van het in San Francisco gevestigde techbedrijf Nova Credit vorige week een zenuwslopend weekend. ‘Alle start-upfora stonden roodgloeiend door de val van Silicon Valley Bank (SVB), iedereen was in paniek. Ik heb veel met mijn co-founder gebeld die nog in San Francisco zit. We zaten niet bij SVB, maar bij een vergelijkbare regionale bank. We zijn in hun balans gedoken en besloten daarna ons geld weg te halen.’

Silicon Valley Bank – waarvoor het idee in 1983 werd bedacht tijdens een potje poker – viel vorig weekend om door de snelste bankrun ooit. Er stonden geen rijen voor de pinautomaat, klanten hielden geen tirades aan de balie. De verkoop, met verlies, van schuldpapieren veroorzaakte een via Twitter en andere sociale media vergrote paniekgolf. Met een paar vingerbewegingen vroegen klanten in een dag bijna 40 miljard euro op. SVB – dat enkele weken geleden nog de vleugels wilde uitslaan naar Nederland – was ter ziele. Andere regionale banken begonnen te wankelen.

‘Natuurlijk voelt het niet goed om je geld weg te halen bij de bank die je start-up vanaf het begin heeft geholpen te groeien’, zegt Janssen. ‘We hebben die vrijdag meteen contact met hen opgenomen, maar zij konden ons niet veel vertellen. Je kijkt naar de aandelenprijs, die op min 60 staat. Dan ga je het risico toch een soort getal geven, en kom je er snel achter dat er 0 procent voordeel is om je geld te laten staan. Je wilt niet de laatste zijn en je werknemers niet meer kunnen uitbetalen.’

Stroperige grootbanken

Nova Credit sluisde zijn miljoenen van de rekening van de regionale bank – om de paniek zo min mogelijk te voeden zegt Janssen niet welke – naar een grote bank. Eentje die too big to fail is, die niet kan omvallen zonder gered te worden. Maar daar zit volgens Janssen ook het probleem.

‘Het is zuur dat techbedrijven nu van de regionale banken naar de traditionele banken overstappen. Die kleine banken zitten helemaal in onze wereld, die begrijpen dat wij soms ineens miljoenen dollars op onze rekening hebben na een investeringsronde en hebben daar diensten voor ontwikkeld. Traditionele banken stellen meer vragen, daar moet je door de stroop heen.’

Het was mede om die reden dat veel techstart-ups aanklopten bij Silicon Valley Bank. Die voorzag de gloednieuwe techstart-ups in de omgeving van groeigeld, onder meer door investeringen met durfkapitaal. Later werd dat vanwege het grote financiële risico niet meer toegestaan, maar toch behield SVB een centrale positie in start-upland, omdat de bank als geen ander de uitdagingen van het opzetten van een techonderneming kende. Ook Nederlandse techstart-ups die in de Verenigde Staten hun geluk beproeven, klopten aan bij de SVB voor advies en groeikapitaal.

Net als Nova Credit gingen ook andere Nederlandse bedrijven en start-ups met een rekening bij SVB of soortgelijke banken door een angstige periode. Maurice van Tilburg is directeur van Techleap, een door de overheid gefinancierde organisatie die het techstart-upklimaat in Nederland wil verbeteren. ‘Afgelopen weekend stonden we in direct contact met start- en scale-ups die lonen betalen in Amerika en een rekening bij de SVB hebben. Die tegoeden liepen risico, dan kun je misschien je mensen niet uitbetalen. Zondag laat kwam het bericht dat de overheid had ingegrepen, dus dan valt die zorg weg.’

Groeileningen

Toch heeft de val van SVB indirect wel degelijk impact op start-ups en scale-ups. De laatste zijn doorontwikkelde start-ups die minstens vijf jaar oud zijn en minimaal 10 miljoen euro per jaar omzetten. ‘In Nederland hebben we geen goede aanbieder van groeileningen’, zegt Van Tilburg. ‘Dit zijn leningen die worden verstrekt aan start-ups die een goed verdienmodel hebben en omzet draaien, maar die geld nodig hebben om te kunnen opschalen en door te kunnen groeien. Dat willen ze niet ophalen door aandelen weg te geven en hun eigenaarschap te laten verwateren, maar met een lening. Nederlandse banken zijn heel beperkt in dit soort diensten, omdat zij snelgroeiende techbedrijven te risicovol vinden.’

De afgelopen jaren had SVB geregeld contact met het ministerie van Economische Zaken, Techleap, het consulaat in San Francisco en investeringsfonds InvestNL om te kijken of SVB in Nederland groeileningen, venture debt, zou gaan verstrekken. ‘Drie weken geleden kwamen er nog een paar zwaargewichten vanuit SVB naar Nederland om dit te bespreken. Toen wisten we natuurlijk nog niet wat we nu weten’, zegt Rinke Zonneveld, ceo van Invest-NL.

‘Het verstrekken van een groeilening is een dienst die eigenlijk tussen de bank en een investeerder in zit’, zegt Zonneveld. ‘Simpel gezegd willen banken maximale zekerheid dat een lening wordt afbetaald. Aan de andere kant van het spectrum heb je de investeerders, die nemen meer risico, maar kunnen hun geld wel in veelvoud terugverdienen. Groeileningen zitten in het midden: ze worden verstrekt aan start- en scale-ups, dat leidt tot meer risico. Daartegenover staat wel een hogere rente. Voor de banken betekent dit minder zekerheid, voor investeerders minder rendement.’

Voorlopig zit dit er dus niet in. Toch ziet Zonneveld, zoals het een investeerder betaamt, ook kansen. ‘We gaan met Invest-NL kijken of we dit zelf kunnen gaan aanbieden.’ Hij vindt de instabiliteit en afgenomen vertrouwen in de financiële sector grotere redenen tot zorg. ‘In Amerika gaat dit een groter effect hebben dan in Europa, maar hier zijn we nog steeds behoorlijk afhankelijk van buitenlandse fondsen. Nu verwacht ik niet dat zij zich protectionistisch gaan opstellen, maar het laat wel zien dat het echt nodig is om de Europese investeringsmarkt naar een hoger niveau te trekken.’

‘Mooie tijd’

Met de ontslagronden in de techsector komt er veel talent vrij – talent dat misschien wel voor zichzelf wil beginnen. Het goede nieuws: voor goede plannen is er altijd geld, zegt Zonneveld. Er zal wat meer overredingskracht nodig zijn, maar: ‘Met tegenwind leer je harder fietsen.’

Janssen sluit zich daar vanuit Portugal bij aan. ‘De beste bedrijven zijn gebouwd in neergaande markten. Echt, dit is zo’n mooie tijd om iets te beginnen als je een goed idee hebt. Je wordt gedwongen om kritisch te kijken naar wie je product of dienst nodig heeft en hoe je die persoon gaat bedienen. Als je in een bubbel leeft waar geld gratis is, is het makkelijk om een idee uit te werken en drie jaar lang met marketing de boel overeind te houden.

‘Zodra er zwaardere tijden aanbreken vallen die bedrijven om, dat zie je nu ook gebeuren. Met het klappen van deze bank zie je dat het traditionele systeem scheef in elkaar zit, dat het tijd is voor vernieuwing. Dus als het je lukt om in deze tijd iets op te zetten, naast je werk of met een startbedrag van vrienden en familie, is er een goede kans dat je het ver schopt.’

De miljoenen van Pharming ‘Tegen de tijd dat we hoorden dat we ons geld moesten weghalen, was het al te laat. Zo’n systeem ligt meteen plat.’ Als directeur van biotechbedrijf Pharming heeft Sijmen de Vries een ongewoon weekend achter de rug. Even leek het alsof zijn bedrijf 45 miljoen euro zou kwijtraken door het omvallen van Silicon Valley Bank. Maar toch was van paniek volgens De Vries geen sprake. ‘We hadden genoeg geld bij andere banken staan om ons personeel en de rekeningen te kunnen betalen. En uit analyses die we maakten, bleek dat we het overgrote deel, zo niet alles, zouden terugkrijgen.’ Het succes van zijn bedrijf heeft hij deels aan SVB te danken: ‘We hebben vanaf de oprichting tot 2017, dus 28 jaar lang, verlies gedraaid, zo werkt dat vaak bij biotech. SVB verschafte tegen redelijke tarieven leningen en heeft ons onder andere geholpen een Amerikaanse licentie terug te kopen die we ooit van de hand moesten doen toen we geld nodig hadden. Een traditionele bank had dat nooit gedaan. Hierdoor hebben we nu zowel de productie als de verkoop van ons eigen product in eigen hand, en zijn we binnenkort waarschijnlijk het enige Europese biotechbedrijf met twee eigen medicijnen op de markt in de VS dat dat doet.’ Los van het faillissement van SVB was Pharming wel al naar een andere bank op zoek. ‘We zijn SVB ontgroeid, we draaien nu een omzet van 200 miljoen dollar in de Verenigde Staten. Maar voor start-ups is de steun van zo’n bank onontbeerlijk. Niets dan hulde voor dit instituut, ik hoop echt dat ze kunnen doorgaan – al dan niet onder een andere naam.’