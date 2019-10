Start-ups genoeg in de wietsector, nu alleen nog kapitaal

In Canada en de Verenigde Staten is het al heel gewoon: beleggen in cannabis. Dat moet ook in Nederland zo worden, vindt de organisatie van de Cannabis Capital Convention in Amsterdam.

Een walm van marihuana op straat prikkelt de zintuigen en trekt de aandacht van een groepje toeristen. Hoe komen ze zelf aan dat ‘groene goud’, vragen ze. Een Amsterdammer wijst ze naar een coffeeshop, waar ze een paar minuten later giechelend van opwinding naar binnen stappen. Het tafereel dat zich woensdag aan het einde van de ochtend in hartje Amsterdam voltrekt, hebben de Nederlandse bedenkers van Greenmeister zo vaak gezien, dat ze op het idee kwamen om een ‘tripadvisor voor coffeeshops’ te ontwikkelen. Een digitale gids die toeristen naar hun jointje navigeert.

Greenmeister is een van de start-upprojecten die op de Cannabis Capital Convention in het Amsterdamse Compagnietheater hun plan presenteren, op zoek naar kapitaalkrachtige investeerders. Nu het kabinet voorzichtig durft te experimenteren met gereguleerde wietteelt, ontwikkelt zich langzaam een cannabismarkt waarin vraag en aanbod elkaar vinden in de ‘bovenwereld’. ‘De Nederlandse cannabisindustrie kent zoveel talent. Dat willen we graag een podium geven’, zegt organisator Peter Vermeulen.

‘Omdat banken terughoudend zijn, zoeken ze naar private investeerders. Durfkapitalisten die de stap willen maken. Wij organiseren elke maand een netwerkbijeenkomst’, zegt Vermeulen, die zelf aandelen heeft in drie buitenlandse cannabisprojecten. ‘In Amerika en Canada zijn deze congressen heel normaal, daar liep ik ze allemaal af. Maar daar halen ze ons ook links en rechts in doordat wij de legaliseringsslag hebben gemist.’

Cannabispil

Een van de investeerders in de cannabismarkt is Diederik van der Reijt, die de aandelenbeurs van Amsterdam verruilde voor de cannabismarkt in Noord-Amerika. Daar introduceert Van der Reijt binnenkort een bedrijf uit Leiden dat een cannabispil heeft ontwikkeld die helpt tegen een chronische darmaandoening. ‘Je slikt een pil waar je door geneest zonder dat je stoned wordt’, zegt hij.

Van der Reijt struint in Amerika en Canada wekelijks netwerkborrels af. ‘Sinds vier jaar begeef ik me op deze markt. Mijn focus ligt volledig op de medische kant. Ik ben gepassioneerd over deze industrie omdat we patiënten echt kunnen genezen. Daar ben ik trots op.’ De belegger ziet dat de Europese markt ‘nog in de kinderschoenen staat, maar dat gaat de komende jaren veranderen’. ‘In steeds meer parlementen zullen ze zien dat cannabis een genezende werking heeft, en dan kunnen ze niet meer om legalisering heen.’

‘In Canada en Amerika zijn we zoveel verder: ik heb laatst een aandeel gekocht in Cannakids, een Amerikaans bedrijfje dat cannabismedicatie ontwikkelt voor kinderen met kanker of de ziekte van Parkinson’, vervolgt Van der Reijt. ‘Mijn financiële achtergrond is essentieel. Wetenschappers en artsen hebben geen commerciële insteek. Wij helpen ze daarbij met investeringen en brengen ze op het commerciële pad.’

Pionier Jim Belushi

Van der Reijt investeert op de Canadese, Israëlische, Amerikaanse en Chinese markt. ‘Regulering is daar veel makkelijker: ze zijn veel flexibeler met medicinale toepassingen van cannabis. Ik investeer nu veel in cannabisolie. Dat is big business’, zegt hij met flonkerende bruine ogen. Even enthousiast is de Amerikaanse acteur en cannabispionier Jim Belushi, die het publiek op een betoog trakteert over hoe je als wietteler beleggers om je vinger windt. Hij heeft de lachers op zijn hand.

Peter Schouten heeft genoten van Belushi’s verhaal. Schouten is een van de vier bestuurders van Project C, dat in Nederland wil deelnemen aan het overheidsexperiment voor wietteelt. Samen met voormalig SP-statenlid Joep van Meel, huisarts Ronald Roothans en kasbouwexpert Pascal van Oers wil hij coffeeshops in heel Nederland van zelfgeteelde wiet en hasj voorzien. ‘Dit sfeertje doet denken aan The Wolf of Wall Street’, zegt Schouten in de lobby van het theater.

Naast wiet- en hasjpionier is Schouten ook strafrechtadvocaat. ‘Vanuit mijn ervaring als advocaat zag ik dat het huidige beleid niet werkt. De vermenging van boven- en onderwereld wordt door softdrugs gefaciliteerd. Een cliënt van mij is gemarteld toen hij uit dat wereldje wilde stappen’, zegt hij. Schouten wijst naar de coffeeshop naast het theater. ‘Een miljoen mensen gebruiken softdrugs, maar er is nul overheidscontrole. Dat is belachelijk. We moeten absoluut naar legalisering: dan weten we tenminste wat er wordt gerookt, gaan we straathandel tegen en trekken we een grens tussen de boven- en onderwereld.’

Lidmaatschap

Twee jaar is Schouten bezig met Project C. De voorbereidingen gaan niet van een leien dakje; geen bank wil de cannabisondernemers een rekening verstrekken. ‘Maar we gaan enthousiast verder op zoek naar investeerders.’ Geïnteresseerden kunnen voor 250 euro een lidmaatschap kopen van de coöperatie. Schouten hoopt dat duizend mensen zich aanmelden, zodat hij startkapitaal heeft en de eerste rekeningen kan betalen. ‘Ook stoppen we er zelf geld in. Onze ambities zijn groot: we willen 18 miljoen binnenhalen en 12 ton per jaar leveren aan coffeeshops.’

In het Compagnietheater zoekt Schouten naar gegadigden. ‘De eerste serieuze en professionele investeerder heeft zich inmiddels al bij ons gemeld.’ Maar met alleen geld komt Project C er niet, daarom heeft Schouten Karin Bloemen benaderd om ambassadeur te worden. ‘Ook Arjen Lubach en Jeroen Pauw zijn van harte welkom. En dan krijgen ze er nog een aandeel bij ook.’