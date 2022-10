Start strafproces juwelenroof en schietpartij Broek in Waterland: ‘We zouden niemand vermoorden’

De politieachtervolging na de gewapende overval eindigde in een weiland in Broek in Waterland. Beeld Michel van Bergen / Hollandse Hoogte

De rechtbankvoorzitter leest een stuk of tien aangrijpende getuigenverklaringen voor: ‘Twee gemaskerde mannen met wapens en skibrillen kwamen binnen. Een van die mannen richtte zijn geweer op mijn borst. Hij riep: ‘Get down!’ Ik ging op mijn buik liggen en hij trapte tegen mijn rechterzij. Hij boeide mijn handen met tiewraps op mijn rug en schreeuwde veel, maar ik verstond hem niet. Daarna werd er geschoten.’

Een tweede verklaring: ‘Een man met een skibril en een automatisch geweer, dat leek op een AK47, richtte het wapen op ons. Hij tilde het tot boven onze bus, loste een schot. Ik hoorde de knal en zag een rookpluim van een halve meter uit het wapen komen. Ik werk al veertien jaar bij de politie en heb duizenden aanhoudingen gedaan, maar deze angst heb ik nooit eerder gevoeld.’

En: ‘Ik had oogcontact met de gewapende man. Ik keek in de loop van zijn wapen. Ik dacht dat ik dood zou gaan, dat hij de trekker zou overhalen en een kogel door mijn hoofd ging jagen.’

Miljoenenbuit

De eerste verklaring is van een chauffeur van waardetransportbedrijf Brinks, de overige zijn van de politie. Hun anonieme getuigenissen zitten in het dossier van de strafzaak Yaros, die maandag inhoudelijk begon. Het proces gaat over de overval op Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord op 19 mei vorig jaar. Bij die overval drong een groep gewapende mannen met zware wapens het bedrijf binnen, bond twee Brinks-medewerkers vast en ging er met een miljoenenbuit vandoor.

Een wilde achtervolging door de massaal uitgerukte politie eindigde in het dorp Broek in Waterland, waarbij door de politie werd geschoten. Dat heeft de 47-jarige Osiris Diawara, die door een weiland wegrende, niet overleefd. Zes anderen werden gearresteerd. In het rechercheonderzoek dat daarop volgde, zijn verschillende medeverdachten aangehouden in België en Frankrijk. Van de buit – ruim 14 miljoen aan edelmetalen – is nog steeds ongeveer 4 miljoen zoek.

De politie onderzoekt de gewelddadige juwelenroof in Broek in Waterland in Amsterdam-Noord. Beeld Michel van Bergen / EPA

Acht verdachten zitten maandagochtend in de rechtbank in Amsterdam. Hun is onder meer poging tot doodslag op de politie, beroving, en het bedreigen en vastbinden van Brinks- en Schöne-werknemers ten laste gelegd. Dit hele proces draait voornamelijk om de vraag: hebben de overvallers daadwerkelijk gericht geschoten op de politie, zoals veel agenten hebben verklaard?

Nee, zeggen ze allemaal. ‘Ik heb niet op de politie gericht, maar alleen in de lucht geschoten om ze bang te maken’, benadrukt de Franstalige Karim el G. (44) via een tolk. ‘We hebben afgesproken dat ik niemand zou verwonden.’ Verdachte Nourdine H. (44) is ‘helemaal niet voor geweld. We zouden die chauffeurs van Brinks in bedwang houden, maar niemand vermoorden.’

‘Belt! Explosive!’

Alle verklaringen zijn er duidelijk op gericht om de zwaarste verdenking, poging doodslag, van hun tenlastelegging te krijgen. Ook verdachte Sidy S. (39) zegt ‘niet te snappen’ waarom de rechter zoveel vragen stelt over zijn kennis van wapens. ‘Dat doet er niet toe, want we zouden alleen maar in de lucht schieten.’

De leeftijd van de verdachten varieert van 23 tot 45 jaar. De meesten komen uit Frankrijk en bekennen dat ze ‘meededen’ aan de beroving om schulden te kunnen aflossen. Op vragen naar de rolverdeling binnen de groep, zeggen verschillende verdachten dat er niet echt een rolverdeling was, maar wel dat de hoofdrol was weggelegd voor Osiris Diawara, die in Broek in Waterland het leven liet. De buit zou over iedereen worden verdeeld.

Diawara droeg, net als de andere verdachten, een kogelwerend vest. Een politiekogel raakte hem echter in de hals waarna hij doodbloedde. Nourdine H. werd eveneens in Broek in Waterland neergeschoten door de politie. Toen een van de agenten hem aanhield, riep hij: ‘Belt! Explosive!’ Die dreiging met een bomgordel, die loos alarm bleek, joeg de arresterend agent doodsangsten aan. Deze doodsdreiging wordt H. apart ten laste gelegd, boven op de andere aanklachten.

Grondig en professioneel

De aanklagers spreken van een ‘grondige, professionele internationale samenwerking’ bij de overval. Vanuit Parijs reden de overvallers naar Antwerpen, waar het plan in een appartement is doorgesproken. Daar lagen ook wapens, kogelvrije vesten, bivakmutsen en andere middelen voor de overval. Van Antwerpen reden enkele verdachten naar Amsterdam-Noord. Daar werd de toegangspoort van Schöne Edelmetaal geramd met een Porsche Cayenne, waarna gemaskerde mannen naar binnen stormden. Vluchtauto’s stonden klaar, waarin walkietalkies lagen voor onderlinge communicatie en jerrycans met benzine om de vluchtauto’s na gebruik in brand te steken.

De leeftijd van de verdachten varieert van 23 tot 45 jaar. De meesten komen uit Frankrijk en bekennen dat ze ‘meededen’ aan de beroving om schulden te kunnen aflossen. Beeld Laurens Bosch / ANP /

In de rechtszaal worden filmbeelden van beveiligingscamera’s van Schöne getoond. Te zien is hoe een achttal gemaskerde mannen de Brinks-chauffeurs tegen de grond werkt en hun vrachtwagen leeghaalt. Veel verdachten verklaren dat ze niet precies wisten wat er in Amsterdam van hen werd verwacht. ‘Best lastig’, sneert de rechtbankvoorzitter, ‘als je een overval wilt gaan plegen, terwijl je niet weet wat je moet doen’.

De oudste verdachte, El Hachmi A. (45), wil niet zeggen wie hem vroeg met de overval mee te doen. ‘Ik kan die naam niet noemen’, antwoordt hij. ‘Ik zit liever dertig jaar vast dan die naam te noemen. Want ik zie mijn familie liever levend dan gehandicapt of dood.’

Woensdag gaat het proces verder met de bevraging van getuigen. Voor de strafzaak zijn dertien zittingsdagen uitgetrokken. Een datum voor de uitspraak is nog niet vastgesteld.