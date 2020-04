Stapvoets komt het voetballeven in China op gang

Qingdao Red Lions tijdens een trainig van de jeugd.

Onlangs hoorde Piet van der Pol van een vriend in de Chinese havenstad Qingdao een typisch verhaal. Die vriend deed vlak bij huis zijn vuile mondkapje, verplicht vanwege corona, alvast af en gooide het in de prullenbak, op een vrijwel lege straat. ‘Even verder sprongen agenten uit een busje. Ze bespoten hem voor straf met traangas.’

Van der Pol vertelt vanuit Australië, waar hij ook eigenaar is van een club, Adelaide United. In China komt het seizoen langzaam weer op gang, terwijl het in Australië juist piepend tot stilstand kwam. Trainer Gertjan Verbeek vertrok deze week met zijn gezin naar huis, omdat de competitie is stilgelegd en zijn salaris stopgezet.

In China begint het voetbal vermoedelijk rond juni in de lagere klassen, en een paar weken eerder in de Super League. Waarschijnlijk nog zonder publiek. Van der Pol: ‘China is nogal hiërarchisch. Een stuk of veertig topspelers uit het buitenland is nog niet in China en de Super League moet als eerste beginnen.’ De coronacrisis is grotendeels voorbij in het land waar het virus zich het eerst verspreidde.

Spelers en staf van Qingdao verzamelden weer in het clubhotel. Manager Lon Weijers: ‘We geven dagelijks de temperatuur van de spelers door aan de voetbalbond en de selectie moet nog zeker twee keer een coronatest ondergaan, om een competitie zonder besmette spelers te kunnen beginnen.’

Weijers behartigt de zaken van Van der Pol in Qingdao, een havenstad met bijna tien miljoen inwoners aan de oostkust van China. ‘Hier in de provincie is het virus vrijwel onder controle. De meeste maatregelen blijven nog even, want er wonen ook 300 duizend Koreanen in de stad, met veel verkeer met Zuid-Korea, en ook met Japan. Privé is het nog geduld betrachten, voordat alle winkels en restaurants weer open zijn. Het mondkapje en de temperatuurmetingen bij kantoor en het wooncomplex zijn al routine, net als het registreren bij elke bus en metro die je neemt.’

Ja, het regime is aanmerkelijk strenger dan in Nederland. ‘Ik ken Nederlanders in China die elke bezorgde boodschap eerst nog onder de uv-lamp zetten om de verpakking te zuiveren.’

Van der Pol zag het seizoen in Australië tot een abrupt einde komen, een paar weken geleden. Het publiek liet het in de laatste speelronde al goeddeels afweten. Een van de eerste redenen om te stoppen was de deelname aan de competitie van een team uit Wellington (Nieuw-Zeeland), dat in quarantaine moest en dus niet meer kon reizen naar Australië.

De voetbalseizoenen in China en Australië sluiten normaliter bijna naadloos op elkaar aan. Van der Pol zou op 1 februari terugvliegen naar China, maar de coronacrisis was toen al op zijn hoogtepunt en hij besloot noodgedwongen te blijven.

Hij vertrok zeven jaar geleden naar China en kocht een licentie voor een club. Met Weijers bedacht hij de naam, die is gebaseerd op de bijnaam van Telstar, waarvan Weijers supporter is. Witte Leeuwen zijn in China Rode Leeuwen. Van der Pol: ‘Het klinkt makkelijker dan het was. Het kostte bloed, zweet en tranen. De cultuur, de taal, de manier van zakendoen, alles is anders in China. Dat de City Group (een mondiaal bolwerk van clubs, met Manchester City als hart, red.), een club heeft gekocht op hetzelfde niveau als waar wij spelen, zegt misschien iets over de prestatie die wij al geleverd hebben.’

De Europese structuur van supporters, traditie en sponsors mag dan ontbreken, president Xi Jinping stelde een paar jaar geleden dat voetbal een topprioriteit is en dat China het WK wil houden en op den duur zelfs wereldkampioen wil zijn. Voetbal is serieuze business. De coronacrisis is een smet, maar de machine begint weer te draaien en is niet te stoppen. Qingdao betrekt ook een stadion straks, vooralsnog eentje voor tienduizend toeschouwers.

Of hij nu rijk is, als eigenaar van twee clubs? Van der Pol: ‘Dat weet ik niet. Zeker de licentie in China is veel waard. We zijn al duizenden clubs voorbijgestreefd. Hier is veel mogelijk. En Adelaide is een zusterstad van Qingdao. Dat is het ideaal: nieuwe markten aanboren, handel tussen Australië en China laten groeien, dat netwerk eventueel uitbreiden via een derde club in Europa.’ Maar vooralsnog liet hij Verbeek en zijn gezin naar huis reizen, omdat het voetbal in Australië vooralsnog stilligt en de salarissen zijn gekort. Het wachten is op een nieuw begin.