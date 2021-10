Staphorst meldt relatief 10 keer meer besmettingen dan de rest van Nederland

De Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst. De gemeente kende afgelopen week het hoogste aantal besmettingen per honderdduizend inwoners. Beeld ANP

Nederlandse besmettingscijfers nemen sneller toe, coronapiek in Staphorst

Vrijwel overal in Nederland stijgen de besmettingscijfers, er zijn deze week 24 procent meer besmettingen gemeld dan een week eerder. Dagelijks testen ruim 2 duizend Nederlanders positief. Veel van de gemeenten met relatief de meeste meldingen liggen in de zogeheten Biblebelt. Staphorst spant hierbij de kroon. Het aantal gemelde besmettingen is daar deze week omgerekend naar inwonertal ruim 10 keer hoger dan het Nederlands gemiddelde. Met 173 positieve testen in een week tijd kreeg ruim 1 op de 100 inwoners van Staphorst een positieve uitslag. Ook gemeenten als Neder-Betuwe, Woudenberg, Elburg en Scherpenzeel kampen met hoge besmettingscijfers. Waar eerdere coronagolven uitbraken in het zuiden van het land of in de grote steden, lijkt de Biblebelt een nieuwe coronabrandhaard te worden. De vaccinatiegraad in Staphorst is op Urk na de laagste van het land. Van de volwassen inwoners is 56 procent volledig gevaccineerd, het Nederlands gemiddelde is 83 procent. Burgemeester Jan ten Kate laat aan de regionale krant de Stentor weten zelf gevaccineerd te zijn, maar geen oproep te gaan doen aan de inwoners. Zijn collega uit Nunspeet deed dit eerder wel. Volgens Ten Kate moet iedereen daarin zijn eigen afweging maken.

Groter deel testen positief

Het aantal testen door de GGD neemt weliswaar toe, maar het aantal stijgt minder snel dan de besmettingscijfers. Dagelijks laten bijna 21 duizend personen zich testen, 6 procent meer dan een week eerder. Midden juli, op de piek van de ‘zomergolf’ werden ruim 60 duizend testafspraken per dag gemaakt. Toen was ruim 15 procent van de testen positief. De afgelopen maand is dit percentage niet meer boven de 10 procent gekomen. Nu stijgt het percentage positieve testen weer. In een week tijd nam het toe van 7,8 naar 8,9 procent. Dit is een teken dat er daadwerkelijk meer personen besmet raken met het coronavirus dan vorige week.