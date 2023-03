Stap-budget vergeven in een vloek en een zucht: 34 miljoen euro in 2,5 uur

De website van het UWV waarop mensen een STAP-subsidie aan kunnen vragen. Beeld ANP / Rob Engelaar

Mensen zaten vrijdagochtend om 10.00 uur massaal klaar voor hun aanvraag voor het Stap-budget: 1.000 euro subsidie voor het volgen van een training of cursus. Na 2,5 uur slaagden zo’n 40 duizend mensen erin een aanvraag te doen. Zij zijn de lucky few, want er stonden op het hoogtepunt 250 duizend apparaten in de wachtrij. Er was een budget van 34 miljoen euro beschikbaar.

Vorig jaar verving Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (CDA), de toenmalige belastingaftrek van scholingskosten voor de huidige subsidieregeling. De regeling is bedoeld om praktisch geschoolden meer kansen te geven om zich te laten bijscholen. Zo nu en dan een pot vrijstellen en mensen daar op attenderen leek een beter idee dan een fiscale aftrekregeling waarbij je zelf het geld moest voorschieten.

Obscure cursussen

Toch klonk ook kritiek op het stap-budget. Er werd relatief weinig gebruikgemaakt van cursussen in kraptesectoren. Zo viel de interesse voor basisopleidingen als verpleegkunde tegen, terwijl obscure cursussen als edelsteentherapie, aromatherapie en het analyseren van kindertekeningen ineens op nadrukkelijke belangstelling konden rekenen. Ook bleken opvallend veel goedkope cursussen ineens om en nabij de 1.000 euro te kosten. Sommige cursisten werden door opleiders gelokt met iPhones, Bitcoins of snoepreisjes.

Reden voor het kabinet om de regels aan te scherpen. Zo’n vijfduizend opleiders werden uit het register gehaald en het maximale budget per opleider werd op 300 duizend euro gesteld. De eerder geplande aanvraagronde in januari werd naar maart verplaatst om alles in goede banen te leiden.

Vorig jaar werd in drie rondes een bedrag van in totaal 160 miljoen euro verdeeld over 214 duizend mensen. Dit jaar is hetzelfde budget beschikbaar. Er komen nog drie rondes, de eerstvolgende staat gepland op 1 mei. Ondanks de kinderziekten noemde Minister Van Gennip de subsidie ‘een raak schot’.