Stap-budget nekt de kleine opleider: ‘Geen cursisten meer, want bij de buurman is het gratis’

Nienke Nieuwenhuis, eigenaar van Aumnikon, een instituut dat boekhoud- en loonadministratieopleidingen aanbiedt. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Het Stap-budget is door het ministerie van Sociale Zaken in het leven geroepen om werknemers en werkzoekenden de gelegenheid te geven hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Jaarlijks is er per persoon duizend euro te vergeven voor opleidingen, trainingen en cursussen. Het budget belandt rechtstreeks op de rekening van de cursusaanbieder, mits die opgenomen is in het scholingsregister dat voor de regeling is ingesteld.

Om in het register opgenomen te worden moet een opleider erkenning of een keurmerk krijgen van een van de zes door het ministerie goedgekeurde partijen. Die hanteren elk hun eigen voorwaarden. Zo vereist brancheorganisatie NRTO (waar directeuren van grote opleidingsinstituten zitting hebben in het bestuur) een minimum jaaromzet van 150 duizend euro. Voor keuringsinstantie Cedeo is dit zelfs 250 duizend euro.

‘Dat is voor mij als kleine ondernemer financieel niet haalbaar’, zegt Nienke Nieuwenhuis (60). Haar opleidingsinstituut Aunikom in het Drentse Beilen, waarmee ze boekhouders- en loonadministratieopleidingen aanbiedt, heeft al menig recessie overleefd. Subsidie heeft ze nooit aangevraagd. De referenties van haar klanten waren altijd lovend. Wie kwaliteit levert, zal overleven. Maar sinds maart heeft Nieuwenhuis nauwelijks nog aanmeldingen, terwijl er aan het aanbod niets is veranderd.

Het verhaal van Nieuwenhuis staat niet op zichzelf. De Volkskrant sprak met zes kleine opleiders die hun omzet de afgelopen maanden met 50 tot wel 100 procent zagen teruglopen, omdat cursisten overstappen naar ‘de buurman’, die wel in aanmerking komt voor het Stap-budget. Om het hoofd boven water te houden, schrappen ze trainingen, sturen ze docenten de laan uit, of verlagen ze de prijzen van hun cursussen.

Gedupeerd

Hoeveel kleine opleiders door de Stap-regeling worden gedupeerd is niet precies bekend. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken), die in maart Kamervragen beantwoordde naar aanleiding van de eerste zorgen over deze specifieke doelgroep, schatte op basis van een steekproef dat er zo’n achtduizend kleine opleiders zijn met een jaaromzet van minder dan een ton. Dit komt neer op een kwart van de particuliere opleidersmarkt.

Dat het ministerie een overheidssubsidie overlaat aan marktpartijen onder het mom van kwaliteitsbewaking schiet bij Roos Wouters, oprichter van belangenplatform de Werkvereniging, in het verkeerde keelgat. ‘Voordat Stap is ingevoerd konden studiekosten gewoon fiscaal worden afgetrokken, zonder stempel van een keurmerk of brancheorganisatie. Nu is dit volgens de minister ineens noodzakelijk. Maar wat hebben omzet en solvabiliteitseisen eigenlijk te maken met kwaliteit van onderwijs? Niets, lijkt mij.’

Het ministerie van Sociale Zaken laat in een reactie weten dat het bekend is met het feit dat sommige opleiders worden uitgesloten van de Stap-regeling. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw ‘toetsingskader’, aldus een woordvoerder, op basis waarvan het aanbod van keurmerken ‘binnenkort’ wordt uitgebreid. Als het zover is, kunnen meer opleiders – ook de kleine – zich aansluiten.

Intussen hebben zo’n duizend opleiders wel toegang weten te verkrijgen tot het scholingsregister. Samen bieden ze meer dan 100 duizend cursussen, trainingen en opleidingen aan die vanwege de subsidie nagenoeg gratis zijn. ‘Daar kan ik niet aan tippen’, zegt Nieuwenhuis. ‘Voorheen kon ik nog met grote partijen concurreren door kleine klassen, scherpe prijzen en startgarantie te bieden. Maar nu is er geen eerlijke concurrentie meer. Ik word bij voorbaat uitgesloten.’

Grote jongens

‘Sinds Stap heb ik geen enkele aanmelding meer gekregen van cursisten’, zegt Frank Benders (73) van het Boekhoudcollege in Amsterdam. ‘Het geld heb ik heel hard nodig om mijn pensioen door te komen. De grote jongens, zoals NCOI, gaan er nu met de buit vandoor.’ Benders prijst zichzelf gelukkig met een aantal vaste klanten, waaronder drie hogere hotelscholen. ‘Maar ik heb geen enkele zekerheid dat die blijven.’

De hele gang van zaken wekt bij kleine opleiders extra wrevel omdat allerlei ondernemers wel een keurmerk of erkenning hebben gekregen, terwijl je vraagtekens kunt zetten bij de maatschappelijke relevantie van hun aanbod. Zo zijn er tal van cursussen te volgen voor het vergroten van levensgeluk, het aanbrengen van wimperextensions of kinderyoga.

Onlangs maakte uitkeringsinstantie UWV, die de regeling financiert, bekend dat meer dan tweeduizend opleidingen uit het scholingsregister zijn geschrapt, omdat ze niet arbeidsmarktgericht zijn. Hieronder vielen onder meer cursussen voor cryptobeleggingen, e-commerce en dropshipping.