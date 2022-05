Standbeeld Thatcher doelwit van eiergooiwedstrijd én complimenten: ‘Ze heeft de economie gered’

Het standbeeld van Margaret Thatcher wordt op 15 mei geplaatst in haar geboortestad Grantham. Beeld AP

Het is lunchpauze wanneer vijf scholieren van The King’s School in Grantham, de alma mater van Isaac Newton, een groepsfoto maken bij het standbeeld van Margaret Thatcher. De gymnasiasten kennen de in brons gegoten IJzeren Dame alleen van boeken, YouTube-beelden en verhalen van hun ouders. ‘Ze heeft de economie gered’, weet de 17-jarige Olivier, ‘en ze stond pal voor het land. Een echte leider.’ Zijn makker Harry, die voor een werkstuk mensen ondervraagt over Thatcher, vult aan: ‘Niet iedereen is gelukkig met haar erfenis.’

Op de gesp van Thatchers schoenen zijn nog stukjes struif zichtbaar van het ei dat reeds een uur na de onthulling in haar richting vloog. De werper, een 59-jarige directeur van een kunstacademie, was er half mei vroeg bij, want het standbeeld werd op een zondagochtend voor dag en dauw neergezet in het centrum van Thatchers geboortestad in de East Midlands, ruim een uur reizen van Londen. Ze staat tussen Isaac Newton en de victoriaanse politicus Frederick Tollemache, die – zo staat aan zijn voeten – ‘door iedereen gewaardeerd werd, ongeacht politieke denkbeelden’.

Dat laatste kan niet worden gezegd van Margaret Hilda Thatcher, tussen 1979 en 1990 de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk. Ze schreef geschiedenis als de premier die het land veranderde. Onder haar vond er een transformatie plaats van een industriële naar een dienstensamenleving. De belastingen gingen omlaag en de verzorgingsstaat verschraalde. Het gat tussen arm en rijk groeide. Samen met de Amerikaanse president Ronald Reagan wordt ze beschouwd als de aanjager van het neoliberalisme.

Vrees voor vandalisme

Na haar dood, negen jaar geleden, bestonden er plannen om een beeld van haar te plaatsen op het parlementsplein, nabij Winston Churchill, maar uit vrees voor vandalisme ging dat niet door. Wel kwam er een beeld in het Paleis van Westminster. Het logische alternatief voor een beeld in de openbare ruimte was Grantham, waar ze opgroeide als een van de twee dochters van de kruidenier Alfred Roberts, die tevens burgemeester was en lekenprediker in de methodistische kerk. Thatcher bewierookte haar zuinige, strenge en principiële vader, die in 1970 overleed.

De provinciestad is goed in het eren van plaatselijke helden, onder wie veel vrouwen. Zo zijn er blauwe gedenkstenen voor Mary Ann Rawle, die campagne voerde voor vrouwenkiesrecht, Edith Smith, de eerste vrouwelijke politieagent, en Augusta Montanari, vooraanstaand maker van wassen beelden. Wie het geboortehuis van Thatcher wil zien, kan de bordjes volgen. De kruidenierswinkel van haar vader is al lang geleden weggeconcurreerd door de Asda-supermarkt, in het pand bevindt zich nu een schoonheidssalon.

De gemeenteraad was in principe voor het standbeeld ter ere van ’s stads bekendste dochter, maar de drie ton die het moest gaan kosten mocht niet voor rekening komen van de belastingbetaler. De zuinige Thatcher zou dat waarschijnlijk ook niet hebben gewild. Gulle donateurs sprongen bij. Het beeld, zo zeiden voorstanders, moest een bron van inspiratie worden. Vooralsnog heeft vooral de eierwerper anderen geïnspireerd. Naast het standbeeld, waar een hoog hek omheen staat, begon iemand met de verkoop van eieren, en er kwamen plannen voor een eiergooiwedstrijd.

Op zulke activiteiten rust de zegen van Ras T, een artiestennaam, en Karen Baptiste, die uit het Londense Notting Hill zijn overgekomen voor een begrafenis. ‘Ze was geen goede premier voor mensen rond de armoedegrens’, zegt de 55-jarige Baptiste. ‘In de jaren tachtig ging ik als puber van het ene naar het andere opvanghuis, en de omstandigheden werden steeds slechter. Voor de yuppies zorgde ze wel goed.’

Haar tien jaar oudere Brits-Caribische echtgenoot constateert dat de stad waar hij als pleegkind opgroeide er niet beter op geworden is door de jaren. ‘Het ziet er doods uit, met zoveel lege winkelpanden. Het was vroeger veel levendiger, met veel kleine winkels.’ Margaret Thatcher heeft hij nooit in levenden lijve gezien, wel haar ouders. ‘Een stiefbroertje van me woonde naast de Thatchers en bij het voetballen in de achtertuin verdween de bal vaak over de schutting. We kregen op onze donder van haar vader, die even streng was als zijn dochter.’

Kunstacademie-directeur Jeremy Webster gooit eieren naar het net geplaatste beeld van Thatcher. Beeld ImageSelect

Beveiligingscamera’s

Veel passanten staan even stil bij Thatcher, die als barones van Kesteven gekleed is in een mantel van hermelijn. ‘Wat me nog het meest bijstaat uit haar tijd?’ Ik denk de blijdschap van mijn moeder toen ze gekozen werd’, lacht Julie Gwyther, secretaresse op een advocatenkantoor. Russell en Rosalind, twee gepensioneerde hoofdonderwijzers die op weg zijn naar het toneelstuk Happy and Glorious, kijken hoofdschuddend. ‘Thatchers probleem was dat ze zich amper kon inleven in mensen die het minder getroffen hadden.’

In de Grantham Journal sprak de plaatselijke politicus Charmaine Morgan haar ongenoegen uit over het standbeeld. Over de beveiligingscamera’s bijvoorbeeld, die als lijfwachten fungeren voor de Bronzen Dame. Ze schrijft dat haar verzoeken voor zulke camera’s op andere plekken in de stad, waar rotzooi wordt gedumpt en mensen zich onveilig voelen, vanwege de kosten zijn afgewezen. In dezelfde krant bejubelde de huidige afgevaardigde, Gareth Davies, het beeld. ‘Oud-premier Harold Wilson heeft er een in zijn Huddersfield, dus waarom Thatcher niet hier?’

Een positief sentiment overheerst in het belendende Grantham Museum, waar vier onderwerpen van belang zijn: The Dambusters (het hoofdkwartier van de aanvallers van dammen in nazi-Duitsland was hier), de plaatselijk voetbalclub (‘The Gingerbreads’), Newton en Thatcher. In de hagiografische Thatcher-ruimte, de grootste van de vier zalen, staat een deel van de naoorlogse huiskamer van Thatchers ouderlijke huis, compleet met bloemetjesgordijn en een antieke reiskoffer. Op een bordje staat uitgelegd hoe haar jeugd heeft bijgedragen aan haar succesvolle loopbaan: weinig geld, warme ouders.

Andrew Lewis en zijn vrouw Sam staan aandachtig te kijken naar een antieke televisie die beelden laat zien van de verkiezingsnacht van 1979, toen Thatcher aan de macht kwam. ‘Ik stemde toen op de Liberalen, op David Steel’, zegt Andrew verontschuldigend, ‘maar daarna twee keer op Maggie.’ Hij zegt vooral haar leiderschap te bewonderen. ‘Ze was een leider van het soort dat je nu niet meer ziet in de Engelse politiek. Ze stond ergens voor en handelde daarnaar, zonder angstvallig te kijken naar een opiniepeiling.’

‘Kijk, dat bedoel ik.’ Hij wijst op een uitspraak van Thatcher die aan de muur hangt: ‘Ik ben een buitengewoon geduldig persoon, zolang ik maar mijn zin krijg.’ Daaronder staat een citaat waarin Thatcher haar streven om de ‘Geef aan mij’-instelling onder de burgers te veranderen in een ‘Doe het zelf’-mentaliteit. Dat sluit aan bij de massale verkoop van sociale huurwoningen die onder Thatcher begon en door Andrews vrouw Sam wordt genoemd als voornaamste verworvenheid van het thatcherisme.

Boris Johnson

Dat Right to Buy dook onlangs op in de Troonrede. Op zoek naar populaire maatregelen had de regering-Johnson deze privatisering van de woningvoorraad in de Troonrede gezet. Het is een beleid dat goed ligt bij conservatieve kiezers, maar het heeft ook bijgedragen aan de woningcrisis. Omdat er niet genoeg sociale huurwoningen werden gebouwd, moesten gemeenten om sociale minima te huisvesten woningen die ooit voor een schappelijke prijs werden verkocht tegen marktwaarde terughuren van huisjesmelkers.

Het standbeeld heeft niet alleen geleid tot straatdiscussies, en het werpen van eieren, maar ook tot een debat over de vraag hoe het staat met haar politieke erfenis, nu het neoliberalisme zijn beste, of slechtste, tijd lijkt te hebben gehad. Onder Boris Johnson zijn de overheidsuitgaven enorm gestegen en is de belastingdruk bijna even hoog als in de jaren zeventig. ‘Groot-Brittannië verkwist de erfenis van mevrouw Thatcher – en het is allemaal de schuld van de Tories’, meldde de conservatieve Daily Telegraph.

Door de hoge overheidsuitgaven, een erfenis van de voorbije coronacrisis, is het inflatiespook na een afwezigheid van veertig jaar terug van weggeweest. Het antwoord van Thatcher indertijd was het verlagen van de belastingen en het verlagen van de overheidsuitgaven. Binnen de Conservatieve Partij pleiten haar aanhangers, de rechts-libertaire vleugel, voor het toedienen van dit recept, gecombineerd met een grootscheepse deregulering, om te beginnen in de financiële sector. Dat zou bovendien de enige manier zijn om daadwerkelijk van de Brexit te profiteren.

De angst heerst dat de Tories, net als in de Thatcher-jaren, de naam krijgen van een kille partij. Onlangs verspreidde de Conservatieve leider van de gemeenteraad van Dartford, waar Thatcher ooit kandidaat was, een foto waarop hij stralend een nieuwe voedselbank opent. Een Conservatief Lagerhuislid beweerde dat voedselarmoede mede het gevolg is van het gebrek aan kookkunst. Saillant detail: in het museum staat The Budget Cookery Book op een boekenplank die een idee moet geven van het jaar waarin Thatcher premier werd, 1979.

Daarbij komt dat Boris Johnson rekening moet houden met de nieuwe achterban van de partij: de noorderlingen, afkomstig uit de gebieden die onevenredig hebben geleden onder de drastische hervormingen van Thatcher. Ook wat karakter betreft is Boris Johnson een andere premier dan Thatcher. Hij is meer een volger dan een leider, een populist die graag geliefd wil zijn, een man die uit is op macht omwille van de macht. De ideoloog Thatcher, immer overtuigd van het eigen gelijk, stond erom bekend dat ze weinig gaf om haar eigen populariteit. Integendeel.

‘Wanneer ze me persoonlijk aanvallen’, beweerde ze eens, ‘hebben ze geen politieke argumenten meer.’