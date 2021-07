Standaardsnelheid in Amsterdam wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur

Een file voor de parkeergrage van de Bijenkorf in Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / Klaas Fopma

Dat heeft vervoerswethouder Egbert de Vries (PvdA) vandaag voorgesteld – na overleg met winkeliers, vervoerders en fietsbonden – aan de gemeenteraad. Als die het plan overneemt, verheft Amsterdam als eerste stad in Nederland 30 tot nieuwe snelheidsnorm. Het plan is om de maatregel in één keer door te voeren, begin 2023.

‘We willen een stad zijn waarin mensen zich rustiger, plezieriger en veiliger kunnen verplaatsen in de openbare ruimte’, zegt de Vries. ‘Ik spreek mensen die eigenlijk te bang zijn om op hun fiets te stappen. Ik vind dat iedereen onbezorgd door Amsterdam moet kunnen fietsen.’ Verlaging van de maximale snelheid verbetert volgens de wethouder de veiligheid en leefbaarheid van de stad. Jaarlijks vallen er volgens hem gemiddeld vijftien verkeersdoden in Amsterdam en achthonderd ernstig gewonden.

Leefbaar

Door een algehele verlaging van de maximale snelheid naar 30 kilometer per uur daalt volgens de gemeente het aantal verkeersslachtoffers met 20 tot 30 procent. Voetgangers hebben namelijk vijf keer zoveel kans te overlijden als zij worden geraakt door een auto die 50 kilometer per uur rijdt. Daarnaast verwacht de stad minder motor- en bandengeluid, wat gemiddeld 3 decibel zou schelen. Het milieueffect is op zijn best neutraal, omdat verbrandingsmotoren meer stikstof en kooldioxide uitstoten bij 30 dan bij 50 kilometer per uur. Daar staat tegenover dat het aantal passerende auto’s op een plek afneemt.

De nieuwe snelheidsnorm past in langetermijnplannen om de hoofdstad leefbaarder te maken: minder auto’s, meer ruimte voor voetgangers en meer groen. Amsterdam schrapt tienduizenden parkeerplaatsen, mengt verkeersstromen (‘auto te gast’) en blokkeert doorgaande wegen, om automobilisten die dwars door de stad willen rijden te ontmoedigen. Tegelijkertijd worden vrij liggende fietspaden aangelegd en wordt het gebruik van het openbaar vervoer en deelauto’s gestimuleerd. Ook Utrecht, Den Haag en Enschede zijn bezig om de maximumsnelheid te verlagen. In planologisch jargon: de verblijfsfunctie van straten wordt belangrijker dan de verkeersfunctie.

Openbaar vervoer

De lagere snelheid heeft wel een negatief effect op het openbaar vervoer. Trams en vooral bussen doen langer over hun route, waardoor er meer materieel nodig is om hetzelfde serviceniveau te kunnen bieden. Amsterdam overweegt op vrije trambanen een snelheid van 50 kilomeer per uur te handhaven, ook voor bussen en taxi’s. Hulpdiensten zijn mogelijk later ter plekke en daar zal een oplossing voor moeten komen. De ringweg rond de stad, de A10, zal nog voller raken dan die nu al is.

Amsterdam trekt 4,7 miljoen euro uit voor een voorlichtingscampagne en snelheidsbeperkende aanpassingen als verkeersborden, smallere rijbanen, ribbelstroken en plateau’s bij kruispunten. De Vries: ‘Dat is kostbaar, dat kunnen we alleen hier en daar doen.’ Als dat niet genoeg is, volgen politiecontroles en snelheidscamera’s. De Vries verwacht dat de meeste verkeersdeelnemers het nut zullen inzien van de nieuwe maximumsnelheid. ‘Je krijgt er een prettiger stad voor terug.’ De wethouder verwijst naar Europese steden als Brussel, Helsinki, Bilbao en Graz, die een vergelijkbare maatregel met succes hebben ingevoerd.

Milieu

De snelheidsverlaging heeft ook gevolgen voor nieuwe elektrische voertuigen als biro’s, e-scooters en krachtige e-bikes die 45 kilometer per uur halen. De wethouder verwacht dat de nieuwe snelheid een matig ontmoedigend effect zal hebben op het bezit van dergelijke voertuigen. Winkels en bedrijven reageren volgens hem positief op zijn plan. ‘Ze blijven bereikbaar, dat is voor hun het allerbelangrijkst.’

Hoogleraar transport Serge Hoogendoorn (TU Delft) bevestigt dat de verkeersveiligheid flink verbetert als de maximale snelheid zakt naar 30 kilometer per uur. Ook hij signaleert dat veel steden daar nu mee bezig zijn. ‘Of daardoor het milieu op korte termijn verbetert, moet nog blijken’, schrijft Hoogendoorn. Dat zal volgens hem het geval zijn als de nieuwe maximumsnelheid op termijn leidt tot minder auto’s in de stad. Het effect op de verkeersdoorstroming lijkt de hoogleraar verwaarloosbaar. ‘Die wordt voor een belangrijk deel bepaald door het aantal verkeerslichten.’