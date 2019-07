Stammengeweld in Papoea-Nieuw-Guinea: zeker 23 doden

Inwoners van Pilikambi en familieleden rouwen om de 16-jarige Chris Solomon die in 2018 werd vermoord door een rivaliserende stam. Beeld AFP

‘Vandaag is een van de verdrietigste dagen in mijn leven’, aldus premier James Marape.

De aanleiding voor het bloedbad is niet duidelijk. Geweld tussen stammen en dorpen, met name in afgelegen gebieden in het binnenland, is niet ongewoon. Conflicten over diefstal en de grenzen van leefgebieden, leiden vaak tot wraakacties over en weer.

Leden van drie stammen zouden volgens de regering verantwoordelijk zijn voor het ergste geweld van de afgelopen dagen. Volgens een politiechef in de provincie Hela, Teddy Augwi, begon het geweld zaterdag toen zeven personen bij het dorp Peta in een hinderlaag werden gedood. Volgens hem namen familieleden van de slachtoffers de volgende dag wraak. In het dorp Karida, dat op 630 kilometer van de hoofdstad Port Moresby ligt, werd een bloedbad aangericht. Zeker zestien personen, allemaal vrouwen en kinderen, werden hier op brute wijze om het leven gebracht.

Volgens gouverneur Philip Undialu zouden met name dorpelingen zijn gedood die onderdak hadden geboden aan slachtoffers van een gewelddadig conflict enkele weken geleden. Een functionaris van de provincie plaatste foto’s van de slachtoffers in Kerida op Facebook. Ze waren gewikkeld in doeken langs de kant van de weg gelegd.

Eind vorig jaar werd bij een strijd tussen rivaliserende clans een 16-jarige dorpeling van Pilikambi neergeschoten en in stukken gehakt. Beeld AFP

Afslachten

Volgens de functionaris waren sommige slachtoffers in stukken gehakt en amper herkenbaar. ‘Dit is een zeer triest verhaal’, aldus de gouverneur. ‘We zijn allemaal in shock. Dit is geëscaleerd in het afslachten van onschuldige vrouwen en kinderen.’

Ook premier Marape, die pas twee maanden in functie is, was ontzet door het brute geweld. De meeste slachtoffers waren afkomstig uit zijn kiesdistrict. Hij beloofde dat de daders opgespoord zullen worden. Volgens hem ging het om leden van de Hagui, Okiru en Liwi-stam. ‘Tegen deze criminelen die met wapens zwaaien, zeg ik: jullie tijd is voorbij’, aldus Marape op Facebook.

Ook politiechef Augwi hekelde het gebruik van vuurwapens. ‘Dit is geen tribaal gevecht waar dorpelingen tegenover elkaar staan op een veld’, aldus de inspecteur. ‘Dit was een guerrilla-achtig gevecht waarbij ze zich verschuilen en hun vijanden in een hinderlaag lokken en aanvallen.’ De premier zei dat hij er niet voor zou terugdeinzen om de doodstraf te laten eisen tegen de daders.

Volgens de premier heeft een tekort aan politieagenten gezorgd voor de wetteloosheid in het gebied. ‘Hoe kan een provincie met zo’n 400 duizend inwoners functioneren met minder dan zestig politieagenten?’ De provincie heeft de regering minstens honderd extra agenten gevraagd om orde op zaken te stellen in de regio. Vorig jaar moest het leger worden ingezet in de regio om een einde te maken aan geweld tussen dorpelingen.