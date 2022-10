Stakingen in streekvervoer kondigen zich aan: ‘Ik studeer thuis, 13 kilometer fietsen is niet te doen’

Bushalte bij Stolwijk (Krimpenerwaard). Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Als streekbus 190 tussen Gouda en Rotterdam Alexander dinsdagmiddag net een klein dorp aan de oever van de Hollandsche IJssel heeft gepasseerd, ontstaat achterin de bus consternatie. ‘Vanaf woensdag staken de buschauffeurs drie dagen lang’, deelt een vrouw haar buurvrouw mee. ‘Drie dagen?’, zegt de buurvrouw, terwijl ze geschrokken naar haar telefoon grijpt om haar app met reisinformatie te openen. ‘Ik heb geen auto en geen fiets, hoe moet ik dan op mijn bestemming komen?’

‘Niet’, luidt het simpele antwoord van Bart Scheer (21) als hem dezelfde vraag wordt gesteld op het busstation in Gouda. Hij woont met zijn ouders in Bergambacht, een dorp aan de Lek zonder treinstation. Vier keer per week neemt hij de bus naar Gouda, om vanaf daar met de trein af te reizen naar het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam, waar hij studeert. ‘Morgen studeer ik dus maar vanuit huis, want 13 kilometer fietsen is niet te doen.’

Het regionale busvervoer komt vanaf woensdag deels stil te liggen door een staking van vakbond FNV. De bond vindt de werkdruk voor buschauffeurs en de effecten van de inflatie op dit moment zo urgent, dat ze ondanks de lopende cao-afspraken zijn leden oproept de bus langs de kant te zetten. In totaal vallen ongeveer 13 duizend werknemers onder de cao voor het openbaar vervoer, waarvan ongeveer de helft lid is van FNV. Als zij allemaal gaan staken, valt volgens de vakbond 70 tot 80 procent van de ritten de komende dagen uit.

Werkdruk regionale buschauffeurs

Hoeveel buschauffeurs de komende dagen het werk neerleggen en welke trajecten uitvallen, blijkt woensdag pas. In Gouda denken busreizigers alvast na over alternatief vervoer. Houda Taejdi (32) en Yamina Mejalad (60) gaan voor een keer met de trein om op hun werk te komen. Thijn Hulscher (18) overbrugt de afstand tussen zijn woonplaats Moordrecht en Gouda de komende dagen met de fiets.

In juni trad een nieuwe cao voor openbaar-vervoerpersoneel in werking, nadat alleen leden van vakbond CNV met het eindbod van de werkgevers hadden ingestemd. Toen werd een loonsverhoging van 2,8 procent en een stoppersregeling overeengekomen, maar de afspraken om iets aan de werkdruk te doen, werden vooruitgeschoven. De huidige cao-afspraken lopen tot het einde van dit jaar.

De werkdruk van regionale buschauffeurs is al langer een punt van zorg bij betrokkenen. In 2018 werd er ook al gestaakt voor hetzelfde doel. ‘We zijn weer terug bij af’, zegt FNV-bestuurder Marijn van der Graag. Ze pleit voor een loonsverhoging, waarmee nieuw personeel kan worden aangetrokken, en maatregelen om met name de oudere medewerkers te ontzien.

De FNV wil dat de huidige cao-afspraken worden opengebroken of dat de eisen worden vastgelegd in de nieuwe cao, die in januari in moet gaan. De gesprekken over de nieuwe cao liggen op dit moment vanwege de stakingen stil.

Feest om naar voorbijgangers te kijken

Hans Meijer (78) slaat het in- en uitstappen van de reizigers in Gouda op zijn dooie gemak gade. Sinds hij vier jaar geleden zijn enkel brak, durft hij niet meer te fietsen. Daarom maakte hij van de bus zijn hobby. Iedere dag – behalve in het weekend – reist de voormalige PTT-medewerker vanuit zijn woonplaats Reeuwijk met de bus naar een willekeurige plek binnen de zone die hij met zijn ov-abonnement kan bereiken.

Nu zit de busliefhebber op een bankje in de zon te bedenken waar hij vandaag eens heen zal gaan. ‘Waarom zou je thuisblijven?’, zegt hij. ‘Het is een feest om naar voorbijgangers te kijken.’ Meijer heeft goede hoop dat de bus hem ook de komende dagen naar een plek zal brengen waar hij mensen kan kijken.

‘De stakingsbereidheid in Gouda is laag’, zegt buschauffeur Pieter Visser (40), die tussen de ritten door een sigaret staat te roken. ‘Ik denk dat zo’n 6 van de 28 Arriva-chauffeurs hier morgen gehoor geven aan de oproep van FNV.’ Visser, die zelf CNV-lid is, vindt de stakingen ‘slap gelul’. Zijn eigen vakbond CNV onderkent het probleem van de werkdruk ook, maar ging eerder akkoord met de huidige cao-afspraken en staakt dus niet. Voor de FNV-actie heeft Visser dan ook weinig begrip: ‘Ga liever om de tafel om dit in de nieuwe cao te regelen, in plaats van te zeiken.’

Lucas Baaiman (21) begrijpt wel dat de buschauffeurs gaan staken. Hij overwoog nog even om deze week een scooter te lenen van een vriend zodat hij geen colleges van zijn eerste jaar aan de juweliersopleiding hoeft te missen, maar dat leek hem te veel gedoe. Online lesgeven heeft zijn opleiding na corona afgezworen, dus straks loopt Baaiman drie lesdagen achter. Balen, vindt hij. En dat hij zes busritten mist, is ook vervelend: ‘Je leert klasgenoten beter kennen als je elke ochtend en middag even bijkletst in de bus.’