Staking van de vuilnismannen betekent niet dat Almere in de troep kan achterblijven

De stakende stadsreinigers in Almere opereren vanuit hun eigen kamer. Aan de muur hangt kunst: een schilderij van een blauwe vuilniscontainer en de tekst ‘rijtjeshuizen 240 liter bakken’.

De stakers mogen koffie halen bij de automaat op de gang en naar de wc, maar ze zijn niet welkom in de kantine. Vanwege de staking ligt daar een grens. Hun leidinggevende staakt mee, dat vinden de mannen fantastisch, als hij op de gang zijn koffie haalt, noemen ze hem een ‘gouwe pik’.

De kamer ernaast is het domein van de werkwilligen. Ook een 21ste-eeuwse staking gaat gepaard met 19de-eeuws jargon. De meeste werkwilligen zijn kantoormedewerkers. Vanwege de staking laten sommigen hun handen extra wapperen, eentje gaat een ‘loods opengooien’.

Het is woensdag 25 januari, de tweede stakingsdag, vlak voor 7 uur ’s ochtends, het tijdstip waarop een vuilnisman in Nederland normaal aan het werk gaat.

Stakende gemeenteambtenaren, onder wie vuilnismannen, in Almere. Beeld Eva Plevier / ANP

Ik had gelezen dat de stadsreinigers staken voor 12 procent loonsverhoging in één keer. In de auto onderweg naar Almere voelde ik een mening opkomen: dat lijkt een forse eis. Maar met meningen moet je uitkijken, dus aan de koffie stel ik de vraag die je normaal niet gauw stelt: hoeveel verdienen jullie eigenlijk?

Ja, die is leuk, de mevrouw van de Volkskrant mag raden. Hoeveel verdient een vuilnisman in Nederland? Tweeduizend euro netto per maand, gokt de mevrouw van de Volkskrant.

Gelach. Het blijkt geen slechte gok.

‘Meestal haal je dat alleen met toeslagen erbij,’ zegt Marc. Marc is monteur in de werkplaats en hij reinigt de wagens, ‘het vuile werk’. Hij verdient meer dan de meesten: 16 euro per uur. ‘Daar heb ik voor geknokt’, zegt hij ernstig.

Ik had het kunnen weten: een baan waarbij je om 7 uur paraat staat, waarbij soms een vuilniszak in je gezicht kapot waait, betaalt overal ter wereld slechts een fractie van werk dat zich vult met hol gepraat, in flextijden op een zachte bureaustoel.

‘Mensen houden van de vuilnisman zolang je maar niet in de weg staat’, zegt Rik. Ook hij verdient 16 euro per uur. Hij gaat ‘richting management’, daarvoor gaat hij ‘naar school’ samen met stadsreinigers uit andere gemeenten. De klas gonsde van nieuws over stakingen, Almere is slechts het begin, het plan is dat Utrecht de gehele volgende week staakt.

Een nieuwe staker registreert zich. ‘Maar ik ga wel een abri plaatsen.’ De anderen knikken begripvol. Staken is mooi, Almere staat hiermee op de kaart, maar als je die abri nu niet plaatst, kan het pas over zes weken weer. Ook huisuitzettingen gaan door, dat haten ze, maar het hoort bij hun taken.

Soms denkt Marc: als het misloopt, dan belanden straks je eigen spullen in de container. Zijn vrouw is ernstig ziek, ze wordt niet meer beter. Ze werkte als zelfstandige. Alleen Marcs inkomen is nog over.

Willem komt binnen. Als uitzendkracht verdient hij ruim 14 euro per uur. Bij de stadsreiniging kom je niet zomaar binnen: je begint via het uitzendbureau. Een uitzendkracht kan officieel niet staken, maar Willem haalt zijn brede schouders op. ‘Ik werk niet, dus ik staak.’

Willem, dat is: loodgieter geweest, worstelkampioen, diep in de motorwereld, opkomen voor andere mensen, ‘echt oldskool’, als het niet goedschiks gaat, dan kwaadschiks, geen strafblad hoor, gezondheidsproblemen, maar ‘de rug is nog strak’. Nu is hij ‘gastheer’ op het perron waar mensen hun grofvuil brengen.

Gastheer op het perron, dat moet je kunnen. Je moet communiceren met de ‘snuifduiven’, types uit Almere-Haven die cocaïne snuiven, maar ook met dames van middelbare leeftijd die steigeren als je ze aanspreekt als ‘meissie’. Willem zegt weleens ‘meissie’ tegen zo’n mevrouw, dat kan omdat hij de toon goed aanvoelt.

Het is kwart voor 10 op de tweede stakingsdag. Een werkwillige leidinggevende vindt het welletjes. ‘Ruim je alles weer op?’, vraagt hij aan Marc, wijzend naar de partytent en de vlaggen van de vakbond op het plein.

De staking betekent natuurlijk niet dat Almere in de troep kan achterblijven. Zaterdag draaien de mannen daarom een inhaalronde. Een zaterdag, dat betekent toeslag, dat scheelt toch weer een paar euro op het loonstrookje.