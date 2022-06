Staking op Brusselse luchthaven Zaventem: alle vluchten voor maandag geschrapt

Beeld NurPhoto via Getty Images

Een deel van het bagagepersoneel doet mee aan die staking. De leiding verwacht daarom chaos op de luchthaven, met urenlange wachttijden bij de veiligheidscontrole. Reisorgansiatie TUI verplaatst tweederde van de Brusselse vluchten naar Oostende, Luik en Antwerpen.

‘We kunnen de veiligheid van de reizigers niet garanderen’, zei woordvoerster Nathalie Pierard zondag tegen de Belgische tv-zender VRT. ‘We hebben laat deze namiddag de informatie ­gekregen dat er morgen nog minder veiligheidspersoneel aanwezig zal zijn dan verwacht. Daardoor kunnen de wachttijden oplopen tot meer dan acht uur en misschien zelfs twintig uur bedragen. Dat is een onmogelijke situatie en dus werd de beslissing genomen om alle vertrekkende passagiersvluchten te annuleren.’

Ook problemen in Duitsland en Spanje

Ook andere Europese luchthavens kampen met problemen. Het Duitse Lufthansa wil in juli negenhonderd vluchten annuleren, nadat met name in Frankfurt lange wachtrijen voor de veiligheidscontrole ontstonden.

Woensdag brak op de luchthaven van Düsseldorf chaos uit toen honderd medewerkers het werk neerlegden vanwege de werkdruk. Op de luchthaven van Madrid misten tussen maart en juni 15 duizend passagiers hun vlucht vanwege een tekort aan beveiligers en douanepersoneel.

De staking van het beveiligings- en bagagepersoneel op Zaventem is ­onderdeel van een landelijke staking in België, ­georganiseerd door de grote vakbonden. Zij eisen dat de koopkracht van Belgische werknemers, die als gevolg van de inflatie achteruit is gegaan, wordt hersteld.

De intercitytreinen rijden volgens dienstregeling, maar streekvervoer in Vlaanderen en Brussel kan deels stil komen te liggen. In Gent staken ook de leraren. In Antwerpen en Brussel werken de vuilnisophaaldiensten niet.

Los van de landelijke staking van maandag staan de Belgische luchtvaart de komende week meer stakingen te wachten. Piloten en ander vliegtuigpersoneel van Brussels Airlines leggen van donderdag tot zondag het werk neer vanwege de hoge werkdruk. Recente maatregelen zoals het aannemen van extra personeel en het schrappen van zomerse vluchten zijn volgens hen niet voldoende.

Schiphol geeft binnenkort duidelijkheid over vluchten die niet doorgaan

Door het uitvallen van vluchten tijdens de coronacrisis is veel luchtvaartpersoneel vertrokken of ontslagen. Nu het massatoerisme weer op volle toeren begint de draaien, gaat dat knellen.

Schiphol besloot deze week om in elk geval in juli en augustus een maximum aantal reizigers per dag in te stellen. Daarmee hoopt de luchthaven onveilige situaties te voorkomen. Dat betekent wel dat tientallen vluchten geen doorgang kunnen vinden. De verwachting is dat reizigers vanaf komende week van de luchtvaartmaatschappijen horen welke dat zijn.