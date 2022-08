Staking NS-personeel: woensdag vrijwel geen treinen in Groningen, Friesland, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel

Bij een eerdere staking van NS-personeel, in 2019, staarden reizigers naar de borden op Utrecht Centraal om te zien wanneer de eerste trein weer zou gaan rijden. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Door de actie is er in het komende etmaal vrijwel geen treinverkeer in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel. In de komende week zullen er ook acties plaatsvinden op vrijdag (regio Rotterdam en Den Haag), maandag 29 augustus (Amsterdam, Haarlem, internationale treinen), dinsdag 30 augustus (Utrecht) en woensdag 31 augustus (stations in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg).

De NS adviseert reizigers de auto te pakken of hun reis uit te stellen als de staking hun regio aandoet. Bussen worden niet ingezet, omdat de ‘estafette’ al lang van tevoren is aangekondigd. Ook noemt de NS in zijn dienstvoorwaarden een staking als situatie van overmacht.

Woensdag wordt ‘een onzekere dag’ op het Nederlandse spoor, zegt een woordvoerder van NS. ‘We verwachten zo veel mogelijk de gebruikelijke dienstregeling te kunnen rijden, maar we weten niet zeker hoe groot de gevolgen in andere delen van het land gaan zijn. Het treinverkeer is erg met elkaar vervlochten.’ Onheilspellend is dat veel intercity’s door verschillende delen van het land razen.

Hoge werkdruk

Met de staking proberen de vakbonden FNV, CNV en VVMC een doorbraak te forceren in de stukgelopen cao-onderhandelen met de NS. Ze eisen dat de treinmedewerkers een betere werk-privébalans, een loonsverhoging en een automatische compensatie voor de prijsstijgingen krijgen. Conducteurs en machinisten kunnen tot 3.500 euro per maand verdienen, plus een onregelmatigheidstoeslag van gemiddeld 600 euro.

Hun grootste klacht is de hoge werkdruk met onregelmatige werktijden. ‘De meeste medewerkers moeten twee van de drie weekenden werken’, zei FNV-onderhandelaar Huub van den Dungen maandag in de Volkskrant. ‘Doordeweeks is het niet veel beter: ze kunnen om 4 uur ’s ochtends beginnen, of pas diep in de nacht uitklokken.’

Reizigersorganisatie Rover is teleurgesteld dat de vakbonden voor een staking kozen om de NS onder druk te zetten. Passagiersvriendelijkere alternatieven waren voorhanden, stelde voorzitter Freek Bos vorige week. ‘Je kunt ook koffie uitdelen of reizigers gratis laten reizen.’