Staking bij VDL Nedcar verlengd: personeel werkt ook woensdag en donderdag niet

Het personeel vreest een massaontslag omdat het contract met BMW, dat in de fabriek Mini’s produceert, volgend jaar afloopt. Een nieuwe opdrachtgever is er nog niet. Uit onvrede staakte het personeel maandag en dinsdag al. Volgens Jeroen Bruinsma van CNV Vakmensen heeft de VDL-directie nog altijd niet gereageerd. ‘Dan rest ons niks anders dan verdere acties uit te zetten’, zegt hij tegen persbureau ANP. Volgens de vakbond is de stakingsbereidheid onder werknemers groot, ook als de staking langer duurt.

Mogelijk blijft het werk in de fabriek in Born ook vrijdag stilliggen. Vakbond CNV heeft laten weten dat de bij hen aangesloten werknemers ook die dag staken. Of ook het bij de FNV aangesloten personeel de staking verlengt, wordt in de loop van woensdag duidelijk.

De vakbonden eisen dat VDL zo’n 240 miljoen euro reserveert voor het sociaal plan. VDL zou niet verder willen gaan dan het wettelijk minimum van 120 miljoen, plus 17 miljoen extra. ‘De woede van de werknemers is bijzonder groot en de strijdvaardigheid volop aanwezig’, zei bestuurder Ron Peters van vakbond FNV zaterdag.

De ruzie tussen werknemers en directie kwam vorige week al tot uiting tijdens een wilde staking. Woensdag legden ruim duizend werknemers onaangekondigd het werk neer. Bij Nedcar werken zo'n 3.800 mensen. De vakbonden stelden de directie van VDL nog een ultimatum, maar dat liep afgelopen zaterdag af. Daarop werd besloten maandag en dinsdag opnieuw te staken, dit keer met steun van de vakbonden.