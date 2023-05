‘Staken loont’, ook bij vakbond FNV: medewerkers krijgen er bijna 12 procent bij en compensatie voor inflatie

Werknemers van vakbond FNV staken op 1 mei tijdens de mars op de Dag van de Arbeid. De tientallen stakers dragen felgele shirts met daarop de tekst ‘FNV-personeel verdient beter’. Beeld Joris van Gennip

Uit boosheid over het uitblijven van de nieuwe cao staakten vorige week dinsdag 450 van de in totaal 1.700 medewerkers van de FNV. Het interne actiecomité rekende op een hogere opkomst bij nieuwe stakingen gepland voor komende dinsdag en woensdag, maar met het akkoord zijn die van de baan. De onrust onder het eigen personeel was bijzonder pijnlijk voor de FNV, die in het afgelopen jaar talloze werkgevers het vuur aan de schenen heeft gelegd om loonsverhogingen af te dwingen.

De FNV-medewerkers ergerden zich eraan dat de vakbond weigerde zelf het goede voorbeeld te geven. Maandagmiddag kwamen de partijen er alsnog samen uit. Per 1 mei komt er een loonsverhoging van 5 procent plus 75 euro bruto, en per 1 oktober nog eens 3 procent. Gemiddeld gaan de lonen bij de FNV daarmee dit jaar 11,75 procent omhoog. De nieuwe cao geldt voor drie jaar.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Opvallend is ook de afspraak over automatische prijscompensatie, iets dat de vakbond zelf in veel onderhandelingen met andere werkgevers eist. Vanaf volgend jaar stijgen de lonen bij de FNV automatisch mee met de inflatie, tot 5 procent per jaar. Alles boven die 5 procent krijgen ze pas het jaar daarop erbij, tot 2 procent extra per jaar. In totaal bedraagt de automatische prijscompensatie nooit meer dan 7 procent per jaar.

Dankzij die ingewikkelde constructie kan de FNV weer automatische prijscompensatie eisen van andere werkgevers zonder zich bloot te stellen aan verwijten van hypocrisie. Tegelijkertijd maakt de vertraagde systematiek het betaalbaar voor de vakbond, die financieel drijft op de inkomsten uit ledencontributies.

‘Staken loont’

‘De medewerkers hebben de afgelopen weken een heel duidelijk signaal laten horen: de vakbond moet zelf het goede voorbeeld geven’, reageert Judith Westboek van FNV Personeel. Het akkoord herstelt volgens haar de koopkracht van de vakbondsmedewerkers die zijn getroffen door inflatie, en waarborgt dat die koopkracht ook op de lange termijn op peil blijft. ‘Staken loont, zo blijkt ook nu maar weer.’

Mariska Razoux Schultz, onderhandelaar namens de vakbondsdirectie, spreekt van een ‘FNV-waardig bod’. ‘Het ligt in lijn met de maatstaven waar we ook andere werkgevers aan houden en houdt tegelijkertijd ook rekening met het feit dat de extra loonkosten vanuit de contributie van de leden moet kunnen worden betaald.’

‘Te grote loonsverhoging wakkert inflatie aan’

Het onderhandelingsresultaat wordt binnenkort voorgelegd aan de vakbondsleden binnen de FNV. Het bestuur van de vakbond ziet die stemming ‘met vertrouwen tegemoet’.

In tegenstelling tot de medewerkers van de FNV en de directie zal Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, niet blij zijn met het onderhandelingsresultaat. In het tv-programma Buitenhof zei hij zondag dat hij loonsverhogingen van 10 procent of meer onverantwoord acht. Die wakkeren volgens hem de inflatie aan. Knot waarschuwde dat DNB in dat geval gedwongen zal zijn om de rente verder te verhogen, wat funest is voor de economische groei.