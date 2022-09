Staghouwer zat klem tussen de realiteit en de onverminderde hoop onder de boeren dat het zo’n vaart niet loopt

Minister Staghouwer is het slachtoffer van het talmende stikstofbeleid van opeenvolgende kabinetten. De uitdaging wordt zo vanzelf steeds groter.

Gert-Jan Segers was nog wel zo enthousiast over Henk Staghouwer. Ook de ChristenUnie wilde in januari bijdragen aan het ‘nieuwe elan’ dat het vierde kabinet-Rutte zou gaan brengen, en dacht met de Groningse gedeputeerde en al diens bestuurservaring een zekerheidje te hebben op Landbouw. Ook zelf meende Staghouwer dat hij ‘behoorlijk wat kon toevoegen’ aan de nationale politiek.

Ofwel Staghouwer had het regeerakkoord niet goed gelezen, ofwel Segers heeft hem een heel verkeerd beeld geschetst van de stand van zaken in het stikstofdebat: zeker is dat Staghouwer maandagavond alweer vertrok voordat hij goed en wel was begonnen. Hij vindt zichzelf niet langer de juiste man om leiding te geven ‘aan de grote opgaven die er liggen’.

Hoewel hij met zijn timing vriend en vijand verraste, was het geloof in een succesvol ministerschap al danig geslonken. Toen het kabinet zich kort voor de zomer genoodzaakt zag Johan Remkes in te vliegen om weer in gesprek te komen met de agrarische sector, was dat in feite al Staghouwers politieke doodvonnis. Dat was immers bij uitstek zijn rol. Minister Van der Wal zou de stikstofreductie doen, hij het duurzame perspectief voor de veehouderij. Als smeerolie had hij liefst 24 miljard euro uit het stikstoffonds in zijn achterzak.

Niet lang na zijn aantreden moet Staghouwer echter tot de conclusie zijn gekomen dat geld hem niet kon redden: welk ‘perspectief’ hij immers ook had geboden, een groot deel van de sector zou woedend blijven. In elk denkbaar scenario zal immers sprake zijn een forse sanering van de veehouderij. Er is in de afgelopen drie jaar geen serieus rapport verschenen dat tot een andere conclusie komt.

Al sinds 2009 schuiven opeenvolgende kabinetten het stikstofprobleem voor zich uit, waardoor de natuurnormen nu zo fors worden overschreden dat alleen drastische maatregelen nog helpen. Als het kabinet niet snel tot actie overgaat, wordt de uitdaging alleen maar groter. Staghouwers laatste actie als minister was maandag de mededeling dat het hem niet gelukt was de Europese Commissie te vermurwen: ook de hoeveelheid uitgereden mest moet nu echt drastisch omlaag. Na al die jaren is Brussel het gedogen moe.

Zo sluit zich het net om het Nederlandse landbouwbeleid. Henk Staghouwer zat klem tussen die realiteit en de onverminderde hoop onder de boeren dat het ook dit keer zo’n vaart niet zal lopen. Gert-Jan Segers moet op zoek naar een zeer stressbestendige opvolger die bovendien vanaf de eerste dag durft uit te dragen dat ‘perspectief’ in de landbouw heus mogelijk is, maar wel voor fors minder vee.