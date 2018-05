Stadsbestuur besloot op basis van foutieve informatie tot Cruijffplein

Het Amsterdamse stadsbestuur heeft op basis van foutieve informatie besloten tot de omstreden naamsverandering van het Stadionplein in Johan Cruijffplein. Dat zegt demissionair wethouder en locoburgemeester Eric van der Burg, die uit de school klapt over het collegeoverleg.

Volgens VVD’er Van der Burg heeft zijn partijgenoot en waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen eind februari tijdens collegeberaad een onjuist beeld opgeroepen. Van Aartsen zei dat het adviesorgaan Commissie Naamgeving Openbare Ruimte ‘positieve en negatieve opmerkingen had’ over de naamsverandering van Stadionplein in Johan Cruijffplein.

In werkelijkheid werd alleen positief geadviseerd over het idee om al binnen vijf jaar – de gebruikelijke minimumperiode van vijf jaar na iemands dood – een straat of plein naar de in 2016 overleden Cruijff te vernoemen. De commissie was juist uitgesproken negatief over de keuze voor het Stadionplein.

Dat laatste is in het college nooit ter sprake gekomen, zegt Van der Burg. ‘Ik zag dat pas begin deze maand, toen het via de pers naar buiten kwam.’ Bronnen binnen het college bevestiging de lezing van de locoburgemeester. Een woordvoerder van Van Aartsen laat weten dat die ‘niet via de pers wil reageren op deze opmerkingen’.

Joodse architect

De naamswijziging heeft in de Stadionbuurt maar ook daarbuiten tot veel protest geleid. De buurt en het plein zijn vernoemd naar het Hollands Stadion, een ontwerp van de Joodse architect Harry Elte, die in 1944 in een concentratiekamp werd vermoord. Velen denken dat het plein de naam dankt aan het aangrenzende Olympisch Stadion, maar dat is onjuist.

Niet alleen buurtbewoners en bijvoorbeeld historici maken zich nu druk om de naamswijziging, ook binnen de Amsterdamse politiek is het een heikele kwestie geworden. Officieel staat de naamsverandering nog steeds voor komende vrijdag, 1 juni, op het programma. Maar nu blijkt dat het college op onjuiste gronden heeft beslist, bespreekt het college van B en W de kwestie dinsdag ook.

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft het onderwerp inmiddels ‘controversieel’ verklaard. Dit nadat Stadsdeel Zuid al eerder een positief advies over de naamswijziging had ingetrokken, omdat ook die bestuurders verkeerd bleken te zijn voorgelicht.

Dat Cruijff weinig ophad met het Stadionplein en het aangrenzende Olympisch Stadion (hij verloor er zijn afscheidswedstrijd met Ajax met 0-8 tegen Bayern München en bepleitte sloop, zodat daar een nieuw Ajax-stadion gebouwd kon worden) heeft de weerstand bij velen alleen maar aangewakkerd. Namens de familie Cruijff zegt directeur Carole Thate van de Cruyff Foundation dat ze alle ophef ‘zeer vervelend’ vindt.

De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte bracht op 2 december vorig jaar advies uit. Twee dagen later trad waarnemend burgemeester Van Aartsen aan. Hij kreeg dit onderwerp toebedeeld. Als opvolger van de overleden Eberhard van der Laan, een hartstochtelijke Ajax-fan, die zich sterk maakte voor een eerbetoon aan Johan Cruijff.