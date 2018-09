Stadionplein definitief niet vernoemd naar Cruijff

Het plan om het Stadionplein in Amsterdam naar Johan Cruijff te vernoemen, is van de baan. Het stadsbestuur gaat op zoek naar een andere locatie omdat het plein door een ‘opeenstapeling van slordigheden en onhandige formuleringen’ bij de naamswijzigingsprocedure ‘als eerbetoon voor Cruijff ongeschikt is geworden’.

Het standbeeld van Johan Cruijff bij het Olympisch Stadion. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dat heeft het college van B&W vorige week besloten. ‘Ambtenaren en bestuur hebben in hun enthousiasme over het Johan Cruijffplein te weinig stilgestaan bij de zorgvuldigheid van de procedure’, zegt burgemeester Femke Halsema in reactie op een reconstructie die de Volkskrant zaterdag publiceert. Samen met AT5 onderzocht de krant de vernoemingspoging van het plein door middel van een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Uit de documenten en gesprekken met betrokkenen blijkt hoe de verantwoordelijke bestuurders door geklungel van ambtenaren nooit kennis namen van een belangrijk negatief advies over de vernoeming van het plein. De Commissie naamgeving openbare ruimten (Cnor), die het bestuur in dit soort zaken moet consulteren, raadde de naamsverandering om verschillende redenen af. Dat bereikte de beslissers niet. Onder meer doordat een medewerker van het verantwoordelijke stadsdeel Zuid en de coördinator van de naamgevingcommissie samen aan een document sleutelden voor het bestuur van het stadsdeel. Daarin transformeerde het negatieve advies van de Cnor uiteindelijk zelfs in een positief advies.

Stadionspeaker

De coördinator van de naamgevingscommissie, Floor Thoolen, werkte meer dan 25 jaar als vrijwilliger bij Ajax en trad bij ruim vijfhonderd duels op als stadionspeaker. Hij heeft zijn fouten toegegeven aan collega’s op het stadhuis. Net als enkele andere ambtenaren heeft hij vorige week met Halsema een gesprek gehad over de gemaakte fouten.

‘Uit die eerste gesprekken blijkt geen enkele kwade opzet bij het opstellen van de verschillende teksten. Wel blijkt dat ambtenaren en bestuur in hun enthousiasme te weinig hebben stilgestaan bij de zorgvuldigheid van de procedure’, laat Halsema in een reactie weten.

De gemeente benadrukt dat Thoolen heeft gehandeld ‘in opdracht van zijn directie en in lijn met de wensen van het bestuur. De suggestie dat een ambtenaar een eigen agenda had of op eigen houtje opereerde klopt niet, de suggestie is ook kwalijk’.

Jozias van Aartsen kreeg als waarnemend burgemeester het negatieve advies van de naamgevingscommissie samengevat onder ogen, maar hij zette het plan voor het Johan Cruijffplein op advies van ambtenaren door. Hij wilde als waarnemer graag handelen in de lijn van locoburgemeester Eric van der Burg en de in oktober overleden burgemeester Eberhard van der Laan, die naast de vernoeming van de Amsterdam Arena ook een ander permanent eerbetoon in de stad hadden toegezegd. Van Aartsen: ‘Ik ben zelf geen groot voetbalfan. Maar Johan Cruijff zegt ook mij veel, hij is een grote zoon van de stad. Er is mij ook steeds gezegd dat Van der Laan dit wilde. Dus ik zei: Regel dit.’

In overleg met de familie Cruijff gaat Amsterdam nu op zoek naar een andere passende locatie die naar de voetballegende kan worden vernoemd. Anders dan bij het Stadionplein worden bewoners nu wel nadrukkelijk bij dat besluit betrokken, belooft het stadsbestuur.

Het Wob-verzoek werd uitgevoerd door Marlies de Brouwer.