Stad waar protesten tegen Assad begonnen onder vuur van Syrische regeringstroepen

Deraa werd dinsdag bestookt met raketten van Syrische regeringstroepen en pro-Iraanse milities. Beeld Reuters

Syrische elitetroepen en pro-Iraanse milities openden dinsdag met raketten het vuur op Deraa al-Balaad, een wijk waar de oppositie nog steeds stand houdt tegen de troepen van Assad. Die hebben het bastion van de oppositie al ruim twee maanden in de klem, maar zijn nu kennelijk van plan definitief af te rekenen met het verzet.

De wijk is symbolisch van belang, omdat hier in 2011 de protesten tegen het Assad-bewind begonnen na de arrestatie van een groep jongens die anti-Assad leuzen hadden geschilderd. De harde wijze waarop Assads leger die protesten neersloeg vormde de aanzet tot de burgeroorlog in Syrië, die aan ruim een half miljoen mensen het leven heeft gekost en grote delen van het land heeft verwoest.

Bestand

Tot voor kort profiteerde de oppositie in Deraa al-Balaad van een bestand dat door de Russen tot stand was gebracht, toen het leger van Assad het grootste deel van de stad in 2018 innam. Het bestand was bedoeld als garantie aan Jordanië, Israël en de Verenigde Staten dat pro-Iraanse milities niet de controle over het grensgebied zouden krijgen. In ruil voor de belofte dat Syrische troepen het bolwerk niet zouden innemen, moesten de verzetsstrijders beloven dat ze hun wapens zouden inleveren.

Maar volgens de Syrische autoriteiten hebben zij zich niet aan die belofte gehouden. De afgelopen dagen kwam het al tot schermutselingen tussen de regeringstroepen en opstandelingen uit Deraa al-Balaad, nadat het Assad-bewind de opstandelingen een ultimatum had gesteld. Om de oppositie onder druk te zetten hebben de troepen van Assad de hele wijk afgegrendeld en laten zij geen voedsel en medicijnen meer door.

De inname van het opstandige bastion zou een psychologische klap zijn voor de oppositie. Die heeft de afgelopen jaren moeten toezien hoe het leger van Assad met steun van de Russen en pro-Iraanse milities vrijwel heel het land weer onder controle heeft gekregen met uitzondering van een gebied rond de stad Idlib.