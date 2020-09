Stad Louisville betaalt 12 miljoen dollar aan moeder van door politie doodgeschoten Breonna Taylor

De protesten in Louisville duurden maanden. Beeld Getty Images

Het zou daarmee een van de hoogste bedragen ooit als schadevergoeding voor dood door een politie-optreden zijn. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die de nabestaanden tegen de politie hadden aangespannen.

Op 13 maart viel de politie met een stormram de woning van de 26-jarige Breonna Taylor binnen. Omdat de agenten zich niet identificeerden, dacht haar vriend dat Taylors criminele ex-vriendje problemen zocht. Hij schoot een politieman in zijn knie. Daarop schoot de politie in het rond, waarbij Taylor door vijf kogels werd getroffen.

Onjuiste informatie

Aan de inval lag een zogenaamde ‘binnen zonder kloppen’-huiszoekingsbevel ten grondslag. Dan valt de politie onaangekondigd binnen, vooral bij operaties tegen drugscriminaliteit, om te voorkomen dat drugsdealers bewijsmateriaal verstoppen. Het huiszoekingsbevel was volgens Taylors moeder echter gebaseerd op onjuiste informatie. Er werden geen drugs in Taylors woning aangetroffen en Taylors ex-vriend was niet eens in de buurt van haar huis: die werd diezelfde avond op een andere locatie zestien kilometer verderop gearresteerd.

Taylor, een verpleegkundige, werd door de moordpartij een van de bekendste voorbeelden van racistisch politiegeweld. De protesten in Louisville duurden maanden.

Beroemdheden als televisiester Oprah Winfrey en basketballer LeBron James hebben opgeroepen drie politieagenten te vervolgen, maar het strafrechtelijk onderzoek loopt nog. Wel heeft de politie van Louisville inmiddels hervormingen ingevoerd waarbij het ‘binnen zonder kloppen’-systeem is afgeschaft. Het hoofd van de politie is ontslagen en inmiddels staat een zwarte vrouw aan de leiding van de politie in Louisville.