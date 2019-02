Staatssecretaris zegt miljoenen extra toe voor Holocaustmonument

Artist Impression van het Holocaust Namenmonument in Amsterdam.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) donderdag dat het kabinet 6 miljoen euro extra uittrekt voor de bouw van het Holocaustmonument. Het gedenkteken, met de namen van de 102 duizend Nederlandse Joden, Roma en Sinti die tijdens de holocaust zijn omgekomen, zal in totaal 14,6 miljoen euro kosten. Dat is twee keer zoveel als de 7 miljoen die was begroot. De overige kosten moeten worden betaald uit andere fondsen. Ook de gemeente Amsterdam, enkele particulieren en bedrijven dragen bij.

Het initiatief voor het Nationaal Namenmonument komt van het Nederlands Auschwitz-comité. Wijlen burgemeester Eberhard van der Laan was groot voorstander van het gedenkteken. Ook Blokhuis onderschrijft in zijn brief het belang van het monument als ‘een blijvende herinnering aan de verschrikkingen van de Holocaust en een indringende waarschuwing tegen discriminatie.’ Daarom zegt hij extra geld toe.

De bouw van het Holocaustmonument is al jarenlang een slepende kwestie. Het ontwerp van de Pools-Joodse architect Daniel Libeskind is ruim 1000 vierkante meter groot. Het zou aanvankelijk in het kleine Wertheimpark worden geplaatst, maar dat werd na hevig protest door omwonenden afgewezen.

De nieuwe locatie, in een plantsoentje aan de Weesperstraat, stuit wederom op protest. Omwonenden vinden het monument ook voor die plek te groot en zijn bang dat het de sociale veiligheid aantast. Aanstaande maandag staan ze voor de rechter om in beroep te gaan tegen het besluit om het monument aan de Weesperstraat te bouwen.