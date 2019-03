Staatssecretaris wil dat Bol.com stopt met aanprijzen anti-vaccinatieboeken

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ChristenUnie). Beeld ANP

Donderdag berichtte de Volkskrant dat de populaire webshop anti-vaccinatieboeken prominent in de digitale etalage zet. Wie zoekt op ‘vaccinaties’ op Bol.com vindt een top-5 met louter boeken die kritisch zijn over vaccinaties. Het gaat om titels als Leven zonder vaccinaties, Vaccinaties doorgeprikt en Vaccinaties: kan het ook anders?

‘Als je ziet hoeveel we in Nederland doen om het belang van vaccineren - allemaal volstrekt wetenschappelijk onderbouwd - te onderstrepen, dan werkt het nogal contraproductief als zo‘n commerciële aanbieder boeken aanbiedt die 180 graden de andere kant uit gaan’, zegt staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) in het AD.

Bol.com moet deze omstreden publicaties daarom uit de etalage halen, vindt de staatssecretaris. Een andere optie is het plaatsen van een disclaimer bij de boeken, waarin staat dat de inhoud ervan niet wetenschappelijk onderbouwd is. Ook volledige verbanning uit het assortiment moet volgens Blokhuis bespreekbaar zijn. In de boeken staan volgens hem namelijk ‘keiharde leugens en klinkklare onzin’.

De Nederlandse overheid is een offensief begonnen, nadat vorig jaar bleek dat de vaccinatiegraad terugliep. Zo gaan jeugdzorgmedewerkers in gesprek met twijfelende ouders om te benadrukken hoe belangrijk vaccineren is. Ook krijgen jongeren een extra oproep voor inentingen. Blokhuis meldde november vorig jaar dat de daling van de vaccinatiegraad niet doorzet.

De eerste suggesties bij het zoeken op het woord 'vaccinaties' op bol.com Beeld Bol.com

De tiplijst van Bol.com wordt automatisch samengesteld door klik- en koopgedrag van klanten, maar dat vindt Blokhuis geen excuus. Wel beseft de staatssecretaris dat hij de webwinkel niet kan verbieden bepaalde boeken te verkopen. Toch hoopt hij dat Bol.com luistert naar zijn oproep. ‘Anders ga ik een gesprek met dit bedrijf niet uit de weg.’

De webwinkel voelt er weinig voor het assortiment aan te passen. ‘Bol.com is de winkel van alle Nederlanders. We vinden het niet aan ons om te bepalen wat goed en fout is’, zei een woordvoerder van de webshop donderdag tegen de Volkskrant.