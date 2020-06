Staatssecretaris Visser wacht zwaar debat over locatie marinierskazerne

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie (VVD) in februari 2020 na afloop van het Tweede Kamerdebat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn. Beeld ANP

Nu uit interne stukken van Defensie is gebleken dat Visser in het geheim anderhalf jaar actief zocht naar alternatieve locaties buiten Zeeland – en niet een halfjaar zoals ze meldde aan de Tweede Kamer – moet ze opnieuw de confrontatie aan met een toch al niet goedgemutste Kamer.

Voor de SGP, met haar grote achterban in Zeeland, staat vast dat het kabinet in dit dossier heeft ‘gefaald’. De Zeeuwen zijn ‘echt voor het lapje gehouden’, aldus het Kamerlid Chris Stoffer. Hij wil donderdag beslissen of ‘er nog extra stappen gezet moeten worden’.

Opstappen

Dat klinkt dreigend en zo is dat ook bedoeld. Half februari diende de SGP al een motie van afkeuring in tegen Visser. Ze overleefde de stemming ternauwernood. Het verwijt destijds was vooral dat ze Kamerleden en Zeeuwse bestuurders lang niet heeft meegenomen in haar twijfels om de marinierskazerne naar Vlissingen te verhuizen. Intussen investeerde Zeeland wel miljoenen euro’s om de aangewezen locatie bouwklaar te maken.

Nu Visser opnieuw de Kamer op het verkeerde been heeft gezet, zullen de SGP, maar ook PVV, SP, GroenLinks en PvdA haar niet makkelijk laten wegkomen.

GroenLinks vindt dat Visser ‘de Kamer heeft geschoffeerd’. De SP heeft het over een ‘zeer ernstige zaak’. Bij de PvdA benadrukken ze dat dit de zoveelste keer is dat Defensie niet transparant is. Kamerlid John Kerstens: ‘Van leugen op leugen wordt het niet beter, van woordspelletjes ook niet.’ De PVV vindt dat Visser moet ‘opstappen’ als blijkt dat ze ‘de Kamer heeft voorgelogen’.

Broze coalitiesteun

De regeringscoalitie heeft dit weekeinde nog geen breed vangnet uitgespannen voor de bewindsvrouw. Enkele bronnen in de coalitie suggereerden dat Visser misschien beter haar conclusies zou kunnen trekken. Ook hier speelt mee dat Visser zich eerder dit jaar impopulair maakte, mede omdat zij VVD-premier Mark Rutte en vicepremier Hugo de Jonge (CDA) overviel met haar besluit om de verhuizing naar Vlissingen af te blazen.

‘De Zeeuwen voelden zich al zo in de steek gelaten. Dit maakt het alleen maar erger’, aldus het CDA-Kamerlid Martijn van Helvert. Ook bij de ChristenUnie is de steun voor Visser broos. ‘Verontrustend’, noemt het Kamerlid Joël Voordewind de berichten over de wijze waarop Visser de Kamer heeft geïnformeerd. D66’er Salima Belhaj: ‘Dit komt heel slordig over. Het is bovendien opnieuw een klap voor de Zeeuwen. Daarom moet de staatssecretaris wat D66 betreft zo snel mogelijk uitleg geven.’ Ook Vissers VVD-collega André Bosman verwacht een uitlegbrief.

Verdedigingslijn

Vissers verdedigingslijn is dat zij stellig ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Volgens haar heeft ze terecht aan de Kamer gemeld dat er pas in mei 2019 formeel een alternatievenonderzoek is gestart. Voor die tijd zouden alleen informele ‘verkennende gesprekken’ hebben plaatsgevonden.

De oppositie lijkt vooralsnog niet mee te gaan in die redenering. Uit documenten die de Volkskrant in handen heeft blijkt dat de staatssecretaris ook al vóór mei 2019 formeel en serieus op zoek was naar locaties buiten Zeeland. Coalitiebronnen spreken van een ‘woordenspel’ waarvan onzeker is of Visser het gaat winnen.

Wat in Vissers voordeel werkt is dat de coalitie door de coronacrisis wel wat anders aan het hoofd heeft. En het wegsturen van een bewindspersoon veroorzaakt ongewenste onrust vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Rol van Bijleveld en Rutte

Pikant is dat de SGP en de SP nadrukkelijk uitleg willen over de rol van CDA-Defensieminister Ank Bijleveld. Zij willen haar donderdag tegelijk met Visser aan de tand voelen. SGP’er Stoffer: ‘Als Bijleveld hiervan wist, kan het niet anders of de rest van het kabinet was ook op de hoogte. Ik wil ook graag horen wat de minister-president wist.’

In de coalitietop zijn ze daarover niet in paniek, vertelt een ingewijde. ‘Ik kan me niet voorstellen dat bij Rutte en het kabinet stiekem toch iets bekend was. Dat is een Hollywoodscenario.’