Staatssecretaris Vijlbrief staat open voor gesprek over afkopen aansprakelijkheid NAM voor Groningse gaswinningsschade

Premier Mark Rutte en Hans Vijlbrief, staatssecretaris van Mijnbouw, tijdens het debat met de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen. ANP BART MAAT Beeld Bart Maat / ANP

Zijn voorganger liet de vervelende boodschap achter dat de gaswinning dit jaar mogelijk twee keer zo hoog uitvalt als beoogd. Op de dag van zijn aantreden stonden er drommen Groningers in digitale en fysieke wachtrijen voor een subsidie met een ontoereikend budget. En afgelopen vrijdag kondigde de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een arbitragezaak tegen de staat aan, omdat het gasbedrijf niet langer blind de kosten voor het herstel van schade en versterken van huizen wil betalen.

Pas enkele weken is Hans Vijlbrief staatssecretaris van Mijnbouw. Gemakkelijk was de start allerminst. En toen moest zijn eerste ‘gasdebat’ in de Tweede Kamer, woensdag, nog beginnen.

Voorafgaand lanceerden coalitiepartijen CDA en ChristenUnie het plan dat, mocht er daadwerkelijk meer gaswinning nodig zijn, de financiële opbrengsten daarvan naar Groningen moeten vloeien. ‘Een aflaat’, schamperde Sandra Beckerman (SP) meteen, ‘cynisch populisme’.

Vijlbrief is er ‘op zich niet op tegen’, zei hij. ‘Ik vind het een sympathieke gedachte. Maar dan moet ik wel eerst bij de minister van Financiën langs.’ Zijn eerste prioriteit, zei hij nogmaals, is alle alternatieven te onderzoeken om de extra gaswinning te voorkomen.

Dat de gaswinning waarschijnlijk niet verder omlaag kan naar 3,9 miljard kuub, zoals vorig jaar werd besloten, komt door vertraging bij de bouw van de stikstoffabriek. Die moet buitenlands gas geschikt maken voor Nederlandse cv-ketels en fornuizen. Ook is er meer export naar Duitsland nodig dan gedacht.

In gesprekken met Duitse ambtgenoten wordt Vijlbrief bijgestaan door Mark Rutte, die ook in de Kamer aan zijn zijde was. ‘We willen gewoon het Groningen-gasveld sluiten’, zei de premier. ‘Maar ik kan hier geen belofte doen.’

Vechtscheiding

Behalve met de Tweede Kamer moet Vijlbrief ook dealen met de NAM. De gaswinning in Groningen was sinds 1963 voor zowel de NAM als de Nederlandse staat een lucratieve onderneming. Maar sinds het kabinet in 2018 aankondigde de gaskraan versneld dicht te draaien vanwege het risico op aardbevingen, is dat verstandshuwelijk ontaard in een vechtscheiding.

De NAM is wettelijk aansprakelijk voor schade als gevolg van de gaswinning, al draait het tegenwoordig slechts op voor 27 procent van de kosten (de overheid betaalt indirect de rest). Maar volgens de NAM onderbouwt de staat de kostenopgaven onvoldoende en wordt er afgeweken van overeenkomsten die eerder zijn gesloten. Daarom wil de NAM arbitrage. Het bedrijf heeft de laatste rekeningen van de staat maar voor 60 procent voldaan.

NAM-moederbedrijf Shell Nederland wil de aansprakelijkheid van de NAM in Groningen liefst in één keer afkopen, zei directeur Marjan van Loon. Dat kan volgens het Instituut Mijnbouwschade (dat de schademeldingen afhandelt) en de Nationale Ombudsman leiden tot soepelere schade-afhandeling, omdat de overheid dan niet meer met elk bonnetje naar de NAM hoeft.

Een beloning voor slecht gedrag, noemde Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) de optie. ‘De NAM weigert gewoon de rekening te betalen.’ Maar Vijlbrief staat open voor een gesprek. ‘De schaduw van de NAM speelt een rol in de schade-afhandeling. En de NAM weghalen kan iets waard zijn. Maar: ze moeten wel gewoon betalen wat ze hebben veroorzaakt. Ik kan in elk geval eens gaan luisteren wat het aanbod is.’