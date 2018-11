Staatssecretaris Van Veldhoven informeerde minister over gebrek in argumentatie voor Stint-verbod

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wacht vandaag een zwaar Kamerdebat over haar beslissing de Stint van de weg te krijgen: ze wist van een lacune in het onderzoek dat zij gebruikte ter argumentatie van haar besluit. Haar staatssecretaris, Stientje van Veldhoven, informeerde Van Nieuwenhuizen over het gebrek voordat zij op 1 oktober besloot om het gebruik van de Stint te verbieden. Dat bevestigt een woordvoerder van Van Veldhoven.

Beeld Marcel van den Bergh

Het debat in de Kamer gaat naar verwachting voor een aanzienlijk deel over de argumenten die minister Van Nieuwenhuizen (VVD) aandroeg om de elektrische bolderkar van de openbare weg te krijgen. Sinds 1 oktober is het gebruik van de Stint op de openbare weg geschorst. Het betekende een financiële strop voor de eigenaar van de Stint, die eerder deze week faillissement aanvroeg. De rechter bevestigde donderdag dat die schorsing niet onrechtmatig was.

Als reden voor de schorsing voerde Van Nieuwenhuizen onder meer een melding aan van een kinderdagverblijf in Amsterdam over een ‘op hol geslagen’ Stint. Het op hol slaan was echter een interpretatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Volgens de directeur van het kinderdagverblijf ging het slechts om ‘een klein dingetje, iets met de remmen’. ‘Niets groots en ook zonder enig gevolg.’ Nog voor het Stint-verbod vroeg de directeur de ILT daarom of zij haar eerdere verklaring kon intrekken of anders een aanvullende verklaring mocht afgeven, wetende dat de originele melding zou kunnen bijdragen aan een (tijdelijk) verbod op de Stint.

Sms aan staatssecretaris

De directeur van het kinderdagverblijf richtte hetzelfde verzoek in een sms aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven (D66). Van Veldhoven beloofde dat zij de wens om de verklaring te veranderen zou doorgeven aan Van Nieuwenhuizen en de hoogste ambtenaar op het ministerie. ‘Dat doorgeven is ook gebeurd’, zegt een woordvoerder van de staatssecretaris. ‘Schriftelijk aan de hoogste ambtenaar en mondeling aan de minister.’ Desondanks liet Van Nieuwenhuizen het dringende verzoek van het kinderdagverblijf achterwege in de toelichting van haar besluit om de Stint voorlopig van de weg te weren.

Sterker nog: op 29 oktober zei Van Nieuwenhuizen tegen RTL Nieuws dat zij niets wist van het verzoek van de directeur. ‘Een aanvullende verklaring van 1 oktober is ons niet bekend.’ Woensdagavond kwam zij daarop terug in een brief aan de Kamer. Daarin schrijft zij dat bij de ILT en de politie inderdaad verzoeken zijn binnengekomen om de eerdere verklaring te veranderen, daartoe genoodzaakt door een bevestiging over die lezing door het Openbaar Ministerie aan RTL Nieuws. De persoonlijke boodschap van Van Veldhoven noemt zij echter niet.

Kamerlid Cem Laçin (SP) noemt het nieuws ‘wederom een bevestiging dat de minister wist dat er een aanvullende verklaring was en dat niet heeft meegenomen’. Van Nieuwenhuizens werkwijze roept steeds meer vragen op, zegt ook GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. ‘De fouten rond de Stint stapelen zich op. ‘Na het Openbaar Ministerie laat nu ook de staatssecretaris weten dat de minister niet de juiste informatie aan de Tweede Kamer verstrekte. Ik wil de staatssecretaris bij het debat vanavond. De onderste steen moet boven.’

Stint-verbod blijft overeind

De rechtbank in Utrecht steunde de minister donderdag. Daar oordeelde de rechter in een kort geding dat Van Nieuwenhoven in haar recht stond toen zij op 1 oktober besloot de elektrische bolderkarren van de openbare weg te weren. Daarmee blijft het tijdelijke verbod op de Stint overeind.

Volgens de rechter was er geen sprake van een paniekreactie bij de minister in de periode na het dodelijke ongeluk in Oss. Uit eerder onderzoek is gebleken dat gebruikers bij sommige Stints snelheidsproblemen hebben ervaren. Daarmee is een tijdelijk Stint-verbod ‘voldoende gemotiveerd’, concludeerde de rechter. Wel vraagt de rechter de minister om voortvarend te werk te gaan met haar vervolgonderzoek zodat de kinderopvang niet langer dan nodig in onzekerheid blijft zitten. Naar verwachting is het onderzoek rond de jaarwisseling klaar.