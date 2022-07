Staatssecretaris Van Ooijen: in 2025 bestaan er geen grote gesloten jeugdzorginstellingen meer

Overzichtsruimte tussen time out kamers en extra beveiligde kamers in een jeugdzorg instelling. Beeld Roos Koole/ANP/Hollandse Hoogte

‘Mijn streven is dat uiteindelijk in 2030 geen jongere nog gesloten in de jeugdzorg zit’, zegt staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie, Jeugdzorg). ‘Al zou het kunnen dat voor een kleine groep een gesloten setting nodig blijft: bijvoorbeeld als jongeren ernstig suïcidaal zijn, heel agressief zijn of in handen dreigen te vallen van een loverboy.’ Vrijdag stuurde Van Ooijen zijn hervormingsplan met harde deadlines naar de Tweede Kamer.

De gesloten jeugdzorg ligt al jaren onder vuur, vanwege het repressieve regime in de veelal grote, afgelegen en afgesloten instellingen. Daarin verblijven nu na een besluit van de kinderrechter zo’n 1.800 tieners tussen de 12 en 18 jaar: bijvoorbeeld als ouders een kind geen veilig thuis kunnen bieden en een kind zichzelf of anderen in gevaar brengt, of behandeling weigert voor ernstige gedragsproblemen.

Jongeren met zeer ernstige problemen zijn straks beter af in de nieuw op te zetten kleinere en open woonvoorzieningen, zegt Van Ooijen. Of ze moeten thuis de hulp krijgen die ze nodig hebben. Omdat er mogelijk een kleine groep is voor wie de gesloten setting toch nodig is, wil de staatssecretaris de mogelijkheid tot een gesloten machtiging niet uit de wet schrappen.

Isoleercellen

Veel jongeren komen slechter de gesloten jeugdzorg uit dan ze erin gingen, vertelden een aantal van hen begin dit jaar in een campagne van stichting Het Vergeten Kind. Ook de Tweede Kamer drong er bij Van Ooijen op aan deze zwaarste vorm van jeugdzorg te hervormen. Het aantal jongeren in de gesloten jeugdzorg neemt de laatste jaren al af: in 2016 waren het er nog 2.200. Ook is inmiddels de helft van de beruchte isoleercellen in de instellingen gesloten. De andere helft moet nog dit jaar dicht.

De eerste jeugdzorgorganisaties zijn al begonnen met het opzetten van kleinschalige woonvormen in woonwijken voor maximaal zo’n 8 jongeren, als alternatief voor de grote gesloten instellingen met vaak meer dan tien keer zoveel plekken. Maar dat brengt nieuwe dilemma’s met zich mee. ‘Grootschalige gesloten jeugdzorglocaties zijn niet het beste voor het kind, maar ze zijn wel veilig voor de samenleving’, zegt Van Ooijen. ‘Bij kleinschalige woonvormen waar het kind centraal staat, is de deur ’s nachts open en gaat het kind gewoon naar een school in de buurt. Dat zou overlast kunnen geven, daarover moet ik eerlijk zijn. Dan kies ik voor de vrijheid en veiligheid van het kind, met de kleine maar reële risico’s die je neemt met kleinschalige voorzieningen in een buurt.’

Rustiger door vrijheid

Daarom vraagt Van Ooijen van de samenleving om tolerant te zijn. ‘In de maatschappij leeft veel weerstand tegen de gesloten jeugdzorg zoals die nu is. Daarom hoop ik dat als zich een moeilijke situatie voordoet, we dan niet meteen denken: laten we teruggaan naar het oude regime en deze jongeren opsluiten met de deuren dicht.’

Zulke situaties moeten zo veel mogelijk voorkomen worden, beklemtoont van Ooijen. De sector gaat volgen hoe het de jongeren vergaat in die kleinschalige, meer open woonvormen. ‘Wat we nu al zien: sommige jongeren die eerder agressief waren door de vrijheidsbeperkingen, zijn rustiger als je ze meer vrijheid biedt.’

Daarbij wil de staatssecretaris onderzoeken of een wetswijziging nodig is om mogelijk te maken dat ook in die open woonvormen in een uiterst geval een vrijheidsbeperkende maatregel een optie is. Zo moet voorkomen worden dat een jongere naar een volkomen gesloten instelling moet. ‘Als een jongere met wie het goed gaat bijvoorbeeld toch weer in contact komt met een fout type als een pooier, zou je dat contact willen voorkomen. Zo wordt de scheidslijn tussen open en gesloten minder streng. Voordeel is dat kinderen dan ook minder hoeven te verhuizen.’

De staatssecretaris wil voor het eind van het jaar de plannen verder uitwerken. Een ‘regisseur’ moet toezien op de voortgang. Sommige organisaties zijn al voortvarend bezig, maar er zijn er ook die nog moeten beginnen. ‘Het is een drastische verandering’, zegt Van Ooijen. ‘Maar het zou kunnen dat deze vorm uiteindelijk goedkoper is, omdat gesloten jeugdzorg nu heel veel kost: meer dan een ton per jaar per kind.’