Staatssecretaris Van der Burg: Marokko-deal over overlastgevende asielzoekers sorteert wél effect

Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) tijdens zijn bezoek aan Marokko, eerder dit jaar. Beeld ANP / ANP

Dat zei Van der Burg dinsdag tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer. De NOS en Nieuwsuur berichtten vrijdag dat de afspraken die Nederland in 2021 met Marokko maakte over het terugnemen van overlastgevende asielzoekers nog weinig effect sorteren. Zij baseerden zich op cijfers van de landsadvocaat, ingebracht in rechtszaken van Marokkanen die hun uitzetting willen voorkomen.

Uit die cijfers zou blijken dat tussen januari 2022 en eind maart 2023 Nederland voor 375 personen aan Marokko om reispapieren heeft gevraagd, maar die slechts in 43 gevallen heeft gekregen. Dat leidde uiteindelijk tot 32 gedwongen uitzettingen. Voor een uitzetting is eerst een identiteitsvaststelling nodig, waar de Marokkaanse overheid vaak bij moet helpen. Daarna moeten de Marokkanen een laissez-passer afgeven. Pas dan kan uitzetting plaatsvinden.

Andere cijfers

Van der Burg kwam in het Vragenuur met andere cijfers. Volgens hem zijn in 2021 zes Marokkanen gedwongen uitgezet, in 2022 minder dan vijf en dit jaar in de eerste vijf maanden al veertig. ‘Durft u dat een succes te noemen?’, vroeg PvdA-Kamerlid Kati Piri. ‘Ja, dat durf ik’, antwoordde Van der Burg. ‘We zetten stappen de goede kant op, maar we zijn er uiteraard nog niet.’

De staatssecretaris reisde in februari naar Rabat, waar hij als eerste Nederlandse bewindsman in lange tijd een ontmoeting had met de minister van Binnenlandse Zaken van Marokko, Abdelouafi Laftit. Nadat in juli 2021 het ‘Actieplan Nederland Marokko’ was ondertekend – een ambtelijk stuk dat pas in november 2022 openbaar werd – zijn de verhoudingen met het Noord-Afrikaanse land verbeterd. Tijdens het bezoek werden weer andere cijfers verstrekt: sinds zomer 2021 zouden 125 Marokkanen uit Nederland zijn teruggekeerd, van wie 83 vrijwillig en 42 gedwongen.

De hoop was dat met de deal vooral de overlastgevende asielzoekers konden worden aangepakt, maar het is onduidelijk of dat ook gebeurt. Volgens veel Kamerleden betreffen de nieuwe uitzettingen soms Marokkanen die hier vaak al jaren wonen. Volgens Van der Burg zijn er 770 ‘casussen’ van Marokkanen die terug moeten, waarvan eenderde naar een land waar zij eerder verbleven. Hij heeft 203 Marokkanen in detentie, wachtend op uitzetting.

Nederlandse fouten

Premier Mark Rutte (VVD) zei vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat hij niet op de hoogte is van onwil bij de Marokkanen en dat juist aan Nederlandse kant fouten worden gemaakt. Van der Burg beaamde dinsdag dat soms een laissez-passer wordt afgegeven voor iemand die onvindbaar is. Ook mocht Nederland van de Raad van State geen Marokkanen in detentie plaatsen in de periode dat het land niemand terugnam. Bovendien heeft de covidperiode belemmerend gewerkt, vanwege de vereiste covidtest waaraan soms door een betrokkene geen medewerking werd verleend.

‘Ik doe er alles aan om te zorgen dat de Dienst Terugkeer en Vertrek prioriteit geeft aan de overlastgevers en dat zij ook klaarstaan op het moment dat er een laissez-passer uit Marokko komt’, zei Van der Burg. ‘We zien ook dat, nu gedwongen uitzetting weer mogelijk is, meer mensen vrijwillig het land verlaten.’ Toch zet dat vooralsnog geen rem op het aantal nieuwe Marokkanen dat hier asiel aanvraagt. Sinds begin dit jaar stijgt dat weer.