Staatssecretaris Uslu wil in gesprek met NPO: ‘Succes is nooit een excuus voor onacceptabel gedrag’

Staatssecretaris Uslu vrijdag bij aankomst op het Binnenhof, voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad. Beeld ANP / Sandra Uittenbogaart

‘Het beeld dat in het artikel wordt geschetst is heel heftig’, aldus Uslu in een verklaring. ‘De publieke omroep, dus ook BNNVara, moet een veilige werkplek garanderen. Voor iedereen.’ Maandag spreekt Uslu met het overkoepelende NPO-bestuur onder voorzitterschap van Frederieke Leeflang, die ze heeft gevraagd ‘grondig uit te zoeken wat hier is gebeurd’.

Tientallen medewerkers van DWDD, dat tussen 2005 en 2020 door de Vara en later BNNvara is uitgezonden, zijn ziek uitgevallen, bleek uit onderzoek van de Volkskrant, waarvoor met meer dan 70 oud-medewerkers is gesproken. De omroep is meermaals gewaarschuwd voor de ongezonde werksfeer bij haar succesprogramma, maar greep nooit fundamenteel in.

Ruim vijftig van de oud-medewerkers kwalificeerden het gedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk en enkele eindredacteuren als grensoverschrijdend. Het ging om extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen, die ervoor zorgden dat er een angstcultuur in stand werd gehouden. De Volkskrant beschikt over medische dossiers, communicatie met advocaten, vertrouwelijke mails, conversaties uit appgroepen en vaststellingsovereenkomsten die hun verhalen onderbouwen.

‘Succes geen excuus’

‘Het beschreven gedrag is in alle situaties onacceptabel. En succes is nooit een excuus voor onacceptabel gedrag’, aldus Uslu. ‘Het is vreselijk dat mensen onder deze omstandigheden hebben moeten werken. Het raakt me dat medewerkers zich zo onveilig hebben gevoeld en heel naar zijn behandeld. Zo hoort een werkplek absoluut niet te zijn. Ook niet als mensen onder hoge druk staan.’

De huidige directie van BNNVara, die de afgelopen tijd zelf ook met medewerkers sprak, geeft toe dat er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. ‘De eindredactie en presentator hadden op hun gedrag en de cultuur op de redactie aangesproken moeten worden. Dat dit destijds niet is gebeurd, is pijnlijk voor de (oud-)collega’s die dit aangaat.’

De NPO kondigde zaterdag aan ‘op korte termijn’ tegemoet te komen aan de vraag van staatssecretaris Uslu door een actieplan op te stellen ‘om ervoor te zorgen dat er te allen tijde sprake is van een veilige werkomgeving’. NPO-voorzitter Leeflang verklaarde: ‘Bij de publieke omroepen zijn we allemaal enorm geschrokken van grote aantal medewerkers die negatieve en angstige ervaringen hebben opgedaan tijdens hun werk bij DWDD. Dit had nooit mogen gebeuren.’

Uit onderzoek van de Volkskrant bleek vrijdag ook dat zich afgelopen zomer bij de opnamen van Chansons!! in Parijs wederom een incident rond Van Nieuwkerk heeft voorgedaan. Na een woede-uitbarsting van hem gaf een medewerker aan zich grensoverschrijdend bejegend te voelen.

De directie van BNNVara, dat Chansons!! uitzendt, bevestigde na vragen hierover ‘bekend te zijn met één voorval’ en kreeg van producent Medialane, formeel de werkgever van Van Nieuwkerk, te horen ‘dat dit is opgepakt en dat met betrokkenen een gesprek is gevoerd’. Medialane wilde niet ingaan op vragen over het incident en de afhandeling daarvan, omdat ‘we interne gesprekken met werknemers als vertrouwelijk beschouwen’.

‘Kabinet aan zet’

Om een ‘veilige werkomgeving’ bij de omroep te garanderen moet volgens SP-Kamerlid Peter Kwint het aantal tijdelijke contracten worden teruggedrongen. ‘Nu werken heel veel mensen in Hilversum op flexibele basis. Hierdoor zijn sommigen misschien minder snel geneigd zich uit te spreken tegen deze wantoestanden’, zegt Kwint. Wat hem betreft dwingt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dit als financier af bij de publieke omroep.

Ook GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vindt dat, naast de NPO en BNNVara, het kabinet aan zet is. ‘We kunnen niet blijven zeggen dat dit onwenselijk is zonder de daad bij het woord te voegen. Concrete afspraken over vaste contracten en een vertrouwenspersoon op de werkvloer die daadwerkelijk de middelen heeft om in te grijpen, zijn daarom nodig.’

Maar staatssecretaris Uslu heeft volgens haar woordvoerder geen zeggenschap over het aantal vaste contracten in Hilversum. ‘De omroepen gaan erover.’ Wel zal Uslu tijdens het gesprek met de NPO hier ‘zeker’ over spreken. ‘De staatssecretaris wil zo min mogelijk tijdelijke contracten. Tegelijkertijd heb je bijvoorbeeld vaak bij talkshows niet het gehele jaar een grote redactie nodig.’

Carrousel van tijdelijke contracten

Werkgevers zijn normaal gesproken verplicht om een werknemer na drie tijdelijke contracten in dienst te nemen, maar bij de omroepen gelden andere cao-afspraken. Daar mogen medewerkers tot maximaal zes tijdelijke contracten krijgen, zegt Andrée Ruiters van FNV Media en Cultuur. ‘Na vier jaar moeten ze dan in dienst worden genomen. Vaak worden die mensen na die vier jaar een half jaar weggestuurd, en begint de carrousel van tijdelijke contracten weer opnieuw.’

De draaimolen is volgens haar vooral praktijk bij de publieke omroepen, en minder bij de commerciële omroepen. ‘Niemand heeft me tot nu toe nog kunnen uitleggen waarom bij de publieke omroep iemand het eerste jaar, het tweede jaar, het derde jaar en het vierde jaar goed heeft kunnen werken, en er dan vervolgens in het vijfde jaar gezegd wordt: oh, we hebben nu opeens programmeringsproblemen.’

De vakbonden maakten dit voorjaar afspraken om het aantal tijdelijke contracten te verminderen, van 40 naar 30 procent in 2024. Ruiters: ‘Komend jaar gaan we evalueren hoe dat gaat.’