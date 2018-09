Staatssecretaris trekt 53 miljoen euro uit voor preventie ongewenste zwangerschappen

Er komt een voorlichtingscampagne gericht op risicogroepen, zoals tieners, migranten en laagopgeleiden. Ook zullen scholen meer aandacht besteden aan voorlichting over veilige seks en anticonceptie. Blokhuis wil dat het makkelijker wordt voor mensen in de risicogroepen om toegang te krijgen tot informatie over anticonceptie. Voor wie toch onbedoeld zwanger wordt, moet de weg naar informatie en keuzehulp duidelijker worden, aldus Blokhuis in een persbericht.

‘Nederland doet het internationaal goed als het om tienerzwangerschappen gaat, bijvoorbeeld. De vraag is: vinden we dat goed genoeg? Jaarlijks worden er nog heel veel vrouwen ongewenst zwanger’, zegt een woordvoerder van het ministerie tegen de Volkskrant over de preventiecampagne.

Betrokken organisaties, zoals de GGD, sekskenniscentrum Rutgers en Siriz, dat keuzehulp bij abortus biedt, hebben alvast een plan voor de preventie van ongewenste zwangerschappen opgesteld. Dat plan vormt de basis van de aanpak die Blokhuis woensdag aanbiedt aan de Tweede Kamer. ‘Waar het geld precies heen gaat, moet nog duidelijk worden’, zegt de woordvoerder. ‘We willen de aanbesteding voor het geld neutraal houden. Als we nu precies zouden zeggen waar het geld aan wordt besteedt, stellen de organisaties hun aanbod daar op af.’

Woensdag berichtten De Groene Amsterdammer en de Volkskrant dat een groot deel van de subsidie voor keuzehulp bij een ongewenste zwangerschap naar Siriz gaat, een christelijke organisatie die naar eigen zeggen het ‘ongeboren leven’ wil beschermen. De organisatie komt voort uit de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), dat er ‘alles aan wil doen’ om het aantal abortussen in Nederland te verminderen. Volgens de woordvoerder van de staatssecretaris zullen de kwaliteitseisen voor keuzehulp bij abortus worden verbeterd. Zo moet het duidelijker worden voor cliënten wat de missie of visie van hulporganisaties is.