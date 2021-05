Staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties moet op Sint Maarten te werk gaan in verziekte sfeer

Raymond Knops, staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties. Beeld ANP

Woensdag en donderdag zal Knops hierover spreken met premier Silveria Jacobs van Sint Maarten, het Caribische eiland dat net als Curaçao en Aruba een autonoom land binnen het koninkrijk is. De relatie tussen Nederland en de drie Caribische landen is ‘uiterst giftig’. Dat meent Rhoda Arrindell, een politiek activist en wetenschapper op Sint Maarten. Onafhankelijkheid ziet zij als de enige oplossing.

De meeste bewoners, bestuurders en politici op de eilanden gaan nog niet zover. Maar voor de regering op Sint Maarten en de aankomende regering op Curaçao is, in tijden van corona en een ongekende economische crisis, de vraag actueel hoeveel autonomie de eilanden voor die Nederlandse hulp wensen in te leveren.

Aanleiding voor de jongste ruzie tussen Nederland en Sint Maarten is de wederopbouw van de internationale luchthaven op het eiland, die in september 2017 door de orkaan Irma is verwoest. Knops stelt hiervoor tientallen miljoenen euro’s in het verschiet. Maar de regering van Sint Maarten saboteert in zijn ogen de zaak en is erop uit zelf leningen af te sluiten en zo geld los te krijgen waarbij Nederland geen toezicht heeft op mogelijk corruptieve aanbestedingen.

De diepere oorzaak gaat terug naar een soort parallelle machtsstructuur die zou bestaan tussen lokale politici, ondernemers en zelfs internationale criminele bendes.

Om al die redenen heeft Knops besloten een nieuwe tranche in de liquiditeitssteun voor Sint Maarten van zo’n 18 miljoen euro niet uit te keren, ‘tot het moment dat uw regering voldoende doortastend heeft opgetreden’. En daarmee speelt Knops het keihard, want hij én de regering van het eiland weten dat Sint Maarten zonder snelle financiële hulp grote moeite zal hebben om overheidssalarissen uit te betalen en nutsvoorzieningen draaiend te houden.

Ondertussen heeft Knops aan de nieuwe regering op Curaçao, die over een paar weken zal aantreden, te kennen gegeven dat het eiland geen Nederlands geld meer tegemoet kan zien als het zich niet zal houden aan afspraken die met de vorige regering zijn gemaakt over een door Nederland te leiden bestuursorgaan voor ontwikkeling en hervormingen.

Op de eilanden wordt gesproken van ‘chantage’ door Knops en bekijken de politici de mogelijkheden van alternatieve financiering in eigen land en daarbuiten, en op Curaçao een mogelijke rol voor het Internationaal Monetair Fonds. Of dit alles de bevolking welvaart garandeert, is nog zeer de vraag. Maar een nieuwe beweging ‘van Nederland weg’ is op gang gebracht.