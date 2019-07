Staatssecretaris Keijzer: middenstander moet worden beschermd tegen de grote ketens waarvoor zij werken

De Hema, een van de ketens met franchisenemers. Beeld Pauline Niks

Ruim 34 duizend winkels van veelal bekende ketens worden in Nederland gerund door ondernemers die betalen voor gebruik van de formule: franchisenemers. Hema, Albert Heijn, Etos, Gamma, zelfs de McDonald’s; vaak is de zaak om de hoek de ziel en zaligheid van een middenstander die er alles in heeft zitten. Als deze franchisenemer in conflict raakt met het moederconcern, legt hij het dikwijls af.

Vrijdag stuurt het kabinet een wetsvoorstel naar de Raad van State dat de positie van de franchisenemer aanzienlijk versterkt. Belangrijkste punten: de franchisenemer krijgt vóórdat hij een overeenkomst aangaat alle relevante (financiële) informatie van de franchisegever, en na afloop is hij sneller vrij om een winkel te beginnen die concurreert met het voormalige moederbedrijf. Er moet een afspraak gemaakt worden over een vergoeding voor goodwill (de waardestijging van het merk) tijdens de contractperiode.

Wat zegt de nieuwe franchisewet? - De franchisegever moet de potentiële franchisenemer vooraf alle mogelijk relevante (financiële) informatie verstrekken. - Een tussentijdse wijziging van de financiële afspraken of de franchiseformule die een vooraf door franchisegever bepaalde kostendrempel overschrijdt, vereist instemming van een meerderheid van franchisenemers. - Wanneer de franchisegever een ‘afgeleide formule’ (bijvoorbeeld een AH To Go) wil beginnen in het afzetgebied van de franchisenemer, en de financiële gevolgen daarvan een vooraf bepaalde drempel overschrijden, moet de franchisegever toestemming geven. - De franchisegever moet met de franchisenemer afspraken maken over een eventuele vergoeding voor de ‘goodwill’, de mogelijke stijging van de waarde van het merk die plaatsvindt tijdens de samenwerking.

Staatssecretaris Mona Keijzer Beeld Freek van den Bergh

Maar het pijnlijkste punt, voor veel concerns: franchisegevers krijgen inspraak in tussentijdse wijzigingen van de afspraken, en van de formule van het moederbedrijf. Als Ahold Delhaize AH-blauw wil veranderen in AH-geel, moeten ze eerst langs de franchisers. ‘Met dit wetsvoorstel krijgen franchisenemers een ongerechtvaardigde en ontoelaatbare beslissingsbevoegdheid in de koers van onze formule,’ zegt bijvoorbeeld Etos.

Moederbedrijven schreeuwen moord en brand. Maar volgens staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer is een wettelijke correctie op de ‘machtsbalans’ hard nodig. Keijzer hoopt dat het voorstel eind dit jaar voor stemming naar de Tweede Kamer gaat.

In Nederland zijn 34 duizend ondernemers die een of meerdere franchisebedrijven uitbaten. Hebben die het zo zwaar dat nieuwe wetgeving nodig is?

‘Een flink deel van de franchisenemers werkt voor grote, soms internationale concerns. Die beschikken over veel meer macht, kennis, en kunde dan de kleine middenstanders. In geval van conflict delft de franchisenemer dan vaak het onderspit. Er zijn franchisegevers die op een hele nette manier met hun franchisenemers omgaan. Voor hen zal deze wet in de praktijk weinig veranderen.’

Conflicten tussen franchisenemers en franchisegevers zijn al zo oud als de formule. In recente jaren stond het de verkoop van Hema behoorlijk in de weg. Waarom zorgde de regering niet eerder voor een herstel van de ‘machtsbalans?’

‘Sinds ik twee jaar geleden aantrad, heb ik mij hard gemaakt voor de ‘eerlijke economie’. Ik heb na jaren van discussie besloten dat 80 procent van de postbezorgers een arbeidscontract moet hebben. Ik heb ook maatregelen voorgesteld om de positie van digitale startups ten opzichte van grote databedrijven als Amazon of Apple te versterken. De Volkskrant had laatst een mooi stuk over het boek van Adam Smith (econoom en filosoof, 1723-1790), De Welvaart van Landen. Ook in NRC speelt een discussie over kapitalisme. Competitie is goed, concurrentie is goed, dan komen er innovaties, het leidt tot lage prijzen. Maar af en toe moet de balans door overheidsingrijpen worden hersteld. Zoals nu in het geval van de franchisebranche.’

Franchisegevers reageren met afgrijzen op de conceptwet, met name op het feit dat tweederde van de franchisers hun fiat moeten geven wanneer het hoofdkantoor een formulewijziging met ‘aanzienlijke gevolgen’ wil afkondigen.

Keijzer kijkt naar haar juridisch adviseur, die het antwoord toelicht: ‘Naar aanleiding van de consultatie omtrent de conceptwet hebben we de formulering ‘aanzienlijke gevolgen’ aangepast. De franchisegever moet vóór ingang van het contract aan de franchisenemer laten weten vanaf welk bedrag aan kosten, een drempelwaarde, hij instemming vraagt voor een wijziging van de formule of van de franchiseovereenkomst. Vervolgens moet niet tweederde, zoals in de conceptwet, maar een absolute meerderheid van de franchisers daarmee instemmen.’

Keijzer: ‘Als franchisegevers hier niet gelukkig mee zijn, zou ik willen zeggen: kijk nou eens wat we opschrijven. Het is de codificatie van normale verhoudingen. Er is echt prima mee te werken.’

Buitenlandse partijen, zoals de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland, waarschuwen dat deze wet buitenlandse investeerders afschrikt. Die vrezen wellicht voor halfcommunistische taferelen waarbij werknemers het bedrijfsbeleid bepalen. Landen om ons heen, zoals Duitsland, hebben niet zo’n wet. Bovendien wordt er op Europees niveau aan bescherming van franchisenemers gewerkt. Waarom wacht Nederland daar niet op?

‘Ach. Ach. Ach! (Het woord valt in totaal zes keer, naarmate de vraagstelling vordert). Een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest. Ik zie dat niet zo gebeuren. Ze zijn van harte welkom, maar wij zijn hier wel gewend met elkaar te overleggen. Dat Rijnlandse model heeft ons ook veel goeds gebracht. Er wordt inderdaad in Europees verband over gesproken maar wij vonden het noodzakelijk om het nu doen, anders duurt het te lang. Het feit dat het ook elders in Europa gaat gebeuren, is alleen maar meer reden voor buitenlandse bedrijven om alvast in Nederland te ondervinden hoe het werkt.’