Staatssecretaris in verlegenheid gebracht door rekenblunder over overleden jongvolwassenen in toeslagenaffaire

Het zijn er 62, zoals zij ook eerder had gemeld. ‘Dat er juist bij de bespreking van een van de gevoeligste onderwerpen in het toeslagendossier verwarring is ontstaan over cijfers is vreselijk en betreurenswaardig, vooral ook voor de ouders die dit raakt’, schrijft De Vries dinsdag in een brief aan de Kamer.

Hoe kan zo’n pijnlijke rekenfout in zo’n uiterst gevoelig dossier sluipen? Die vraag heeft het ministerie van Financiën dinsdag beziggehouden. Veel Kamerleden waren maandagavond even stil van de de mededeling van staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) in een wetgevingsoverleg: dat er de afgelopen jaren veel meer volwassen kinderen van door de toeslagenaffaire gedupeerde ouders overleden zouden zijn dan eerder was gemeld. Ze noemde tijdens de bespreking van een regeling voor nabestaanden van overleden kinderen van toeslagenouders het aantal van 256 overleden jongvolwassen.

Hoe dat kon, en waaraan deze jongvolwassenen zouden zijn gestorven, kon de staatssecretaris niet vertellen. De cijfers waren gebaseerd op data van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de uitvoeringsorganisatie voor de hersteloperatie voor toeslagengedupeerden.

Niet lang na het einde van het Kamerdebat werd de rekenfout ontdekt. Bij opstellen van de tabellen is iets misgegaan, zien de ambtenaren. Ze hadden het aantal kinderen geteld dat nu 18 jaar zou zijn als zij niet eerder zouden zijn overleden, legt de staatssecretaris uit in de rectificerende Kamerbrief.

De rekenfout is het zoveelste smet in een dossier waarop het vertrouwen in de overheid al naar een dieptepunt is gedaald. Het duurde lang voordat de overheid toegaf dat door onrechtmatig handelen van de Belastingdienst veel ouders – inmiddels zijn er 30 duizend erkende gedupeerden – in grote financiële problemen zijn gekomen. Nu kost het ook weer vele jaren voordat diezelfde overheid hun schade kan vergoeden. Dat komt, zegt De Vries, doordat het aantal gedupeerden veel hoger is dan aanvankelijk verwacht, en het beoordelen van de individuele dossiers veel tijd kost. Voor de hersteloperatie is 7,1 miljard euro uitgetrokken, bijna eenderde van het geld gaat op aan de organisatie.

Veel gedupeerden lijden onder die trage afwikkeling. Hun leven staat stil, zeggen ze, hun problemen verergeren. Nog steeds kunnen veel ouders daardoor hun zonen en dochters niet de jeugd geven die zij voor ogen hadden. In die werkelijkheid kwamen de cijfers van de staatssecretaris over de overleden kinderen van toeslagenouders extra hard aan.

Bovendien was er al eerder discussie over beladen cijfers rond toeslagenouders, namelijk over het aantal uit huis geplaatste kinderen. En in hoeverre het feit dat veel van hun kinderen niet thuis opgroeiden het gevolg was van hun problemen met de Belastingdienst: een cabaretier had toen al de term staatsontvoeringen gemunt. In januari moest het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn eerdere conclusie rectificeren: dat gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire geen hogere kans gaf op ingrijpen van de jeugdbescherming. Die formulering was te stellig geweest, gaf het statistiekbureau toe.