Staatssecretaris George Eustice stapt op, Theresa May verliest weer een bewindsman

De Brexiteers in de regering zijn uiterst ongelukkig met de ommezwaai van May, die in het parlement welgeteld 108 keer heeft verkondigd dat het land de EU op 29 maart verlaat. Onder druk van de Europagezinde ministers moest ze die belofte inslikken. Eustice is de eerste die er consequenties aan verbindt. Volgens hem is May ‘verschrikkelijk ondermijnd’ door leden van haar kabinet.

‘Ik ben bang dat de ontwikkelingen van deze week zullen leiden tot een serie gebeurtenissen die tot gevolg hebben dat de EU zeggenschap heeft over de voorwaarden van een beoogd uitstel’, staat er in zijn ontslagbrief. De Franse president Emmanuel Macron heeft al laten doorschemeren niet akkoord te zullen gaan met een kort uitstel zonder dat er een dringende, concrete reden voor is.’

De Britse premier Theresa May. Beeld REUTERS

Backstop

Voor May was er afgelopen dagen ook goed nieuws. Voorzitter Jacob Rees-Mogg van de European Research Group, de groep harde Brexiteers binnen de Conservatieve Partij, heeft gezegd te kunnen leven met de backstop, mits er een einddatum aan verbonden is. Eerder had hij gezegd dat dit vangnet, dat moet voorkomen dat er een grens komt tussen beide Ierlanden, geheel weg moet.

The Sun meldde dat Rees-Mogg zijn eisen heeft afgezwakt om zijn vriend Boris Johnson te helpen. Als Mays deal door het Lagerhuis komt en de premier van het toneel verdwijnt, dan kan Johnson, zo is de inschatting, de tweede fase van de Brexit in goede banen leiden. Na de afhandeling van de scheiding volgt het grote en veel moeilijkere werk: het sluiten van een alomvattend handelsakkoord.

De vraag is of het zover komt, want het idee begint post te vatten dat de Brexit weleens helemaal niet door kan gaan, bijvoorbeeld als er een tweede referendum komt. Eustice, die Mays deal steunt, legde alvast de schuld bij Brussel: ‘Ik geloof niet dat de Europese Commissie eervol heeft gehandeld tijdens de onderhandelingen. Ze hebben het bewust langzaam en moeilijk gemaakt.’

De voormalige boer vindt dat het Verenigd Koninkrijk de EU dan maar zonder deal moet verlaten om vervolgens verder te praten met Brussel. Eustice kreeg kort na zijn stap lof toegezongen van Boris Johnson. ‘Hij is moedig en correct,’ tweette de bekendste Brexiteer, ‘en zijn geweldige brief aan de premier laat zien dat een No Deal uiteindelijk de beste optie voor ons zal zijn.’