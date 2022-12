Staatssecretaris Eric van der Burg: ‘Altijd uitgaan van het negatieve, dat past helemaal niet bij mij’

Hij had maar twee weekenden vrij, keerde halverwege de heenreis terug van vakantie, belt, appt, belt, appt en vergadert zelfs tijdens het hardlopen: staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) heeft hét hoofdpijndossier van Den Haag. Maar dat het zó heftig zou worden, had hij toch een beetje onderschat.

Er reed een man door Ter Apel. Hij kwam langs het aanmeldcentrum en het azc, en nog een keer, en nog een keer. Nu moet ik ophouden met rondjes rijden, dacht hij, want die camera ziet me nu al voor de derde keer voorbijkomen.

Die man was Eric van der Burg. Op de ochtend van 21 december 2021 had hij een telefoontje van formateur en beoogd premier Mark Rutte gekregen.

‘Hoi, met Mark. Vanaf half januari ben je staatssecretaris van Justitie.’

‘Oké.’

‘Oké, dan ga ik weer verder bellen. We spreken!’

Nee serieus, dat was het telefoontje. Niet meer en niet minder. Hij wist wel dat hij op een lijstje stond natuurlijk, maar met Rutte had hij er nooit over gesproken. Dus toen is hij in de kerstvakantie maar in de auto gestapt en naar het noordoosten van Nederland gereden, naar de plek die het epicentrum vormt van zijn portefeuille.

Wat zag u toen u door Ter Apel reed?

‘Een oud, typisch Nederlands dorpje met een vaart. De eerste tien jaar van mijn leven heb ik in Oosterwolde gewoond, daar is ook zo’n lang, recht water met huizen eraan. En ik zag een keurig, net en aangeharkt complex waar asielzoekers worden opgevangen.’

Dat aangeharkte werd wel wat minder, in de loop van dit jaar.

‘Nee, het azc is altijd aangeharkt gebleven. Dat is het bizarre, als we het over Ter Apel hebben, dan denken we aan de mensen in het gras bij het aanmeldcentrum. Maar om de hoek, 250 meter verderop, is nog altijd een keurig en rustig azc waar tweeduizend mensen tijdelijk wonen.’

Steekt het, dat wij meteen aan de beelden van mensen in het gras denken?

‘Het is vooral vervelend voor de mensen die in Ter Apel en de gemeente Westerwolde wonen. Als je nu ‘camping Ter Apel’ googlet, krijg je niet alleen afbeeldingen van de camping die er zo mooi bij ligt, maar ook foto’s van asielzoekers in het gras. Dat is vervelend voor de eigenaar. En het is verschrikkelijk voor de mensen die daar buiten sliepen. Wat mezelf betreft: op televisie hoor ik nog weleens over ‘de mensen die in het gras liggen’. Néé jongens, denk ik dan, jullie moeten niet in de tegenwoordige tijd praten, ze lágen in het gras. Dat gebeurt nu niet meer.’

Blijft het ook verleden tijd?

‘Ja. Tot april hebben we het in ieder geval rustiger. De instroom is minder in de winter. We hebben grote cruiseschepen in Velsen en Amsterdam en vijftienhonderd plekken in Dronten. Die zijn we na 1 april kwijt, dan kan het weer spannend worden. Tenminste, als we niets doen. Dus ik moet gewoon doorgaan met bellen.’

Bellen, appen, bellen, appen: als staatssecretaris van Asiel en Migratie deed Eric van der Burg (57) niet anders dit jaar. De asielportefeuille staat bekend als hét hoofdpijndossier in Den Haag, dat wist hij wel. Op 10 januari werd hij om 11 uur beëdigd door de koning; een uur later was er al een crisisoverleg op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar dat het zo’n heftig jaar zou worden – nee, dat had hij van tevoren niet kunnen bedenken.

Het vluchtelingendossier kwam in een perfecte storm terecht. Ruim 85 duizend Oekraïners kwamen naar Nederland. Toen de reisbeperkingen uit de coronatijd wegvielen, nam ook het aantal asielzoekers sterk toe. In de azc’s was al capaciteitsgebrek doordat statushouders niet konden doorstromen naar huizen. En dan waren er een paar jaar geleden ook nog eens veel opvanglocaties gesloten. Een grote fout, moest het kabinet dit jaar erkennen.

De schrijnende beelden en verhalen uit Ter Apel domineerden maandenlang het nieuws. Eerst sliepen asielzoekers daar op matrasjes, toen op stoelen en vanaf juli soms zelfs buiten. Politiek verantwoordelijk voor deze chaos was Eric van der Burg, de voormalige wethouder uit Amsterdam die bekendstaat als ‘de linkse VVD’er’. ‘Hoe meer asielzoekers, hoe beter’, zei hij in 2017, in een pleidooi voor een diverse hoofdstad zonder witte enclaves. Die uitspraak is hem vooral door de rechtse oppositie vaak nagedragen.

Eric van der Burg. Beeld Martin Dijkstra

Voor Van der Burg kwam dit jaar de tegenwind van alle kanten. Van burgemeesters, die weinig zin hadden een oplossing te bieden voor problemen die het Rijk had laten ontstaan. Van zijn eigen partij de VVD, die dwarslag bij de spreidingswet die gemeenten verplicht een bijdrage te leveren aan de asielopvang. En van de rechter, die in oktober vonniste dat Nederland geen menswaardige opvang biedt en begin december oordeelde dat een Syrisch gezin direct mocht overkomen, en daarmee de nareisbeperking op de helling zette. Van der Burg houdt vast aan de maatregel, totdat een hogere rechter hier een tegengestelde uitspraak over doet – eerder kan hij niet inhoudelijk reageren.

Wat was voor u het dieptepunt dit jaar?

‘Toen er in de nacht van 24 augustus zevenhonderd mensen buiten sliepen. Een van die andere nachten waarin honderden mensen in het gras lagen, ben ik daar geweest. Als je daar dan rondloopt, dat is... waardeloos. Kijk, elke nacht slapen er mensen in Nederland buiten, de dak- en thuislozen. Die liggen verspreid over het hele land verscholen in parken, daardoor valt het niet zo op. Maar hier lagen opeens een paar honderd mannen – het waren alleen mannen – bij elkaar. Ja, daar werd ik wel onrustig van.’

Is er een beeld dat u bijstaat?

‘Ik ben sowieso van het visualiseren. Voordat ik wethouder in Amsterdam werd, werkte ik in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Ik was directeur van tien locaties, in totaal ging het om negenhonderd bewoners. Dat is maar een getal, het zegt niets. Per locatie koos ik er altijd één waarvoor ik het deed: een vrouw met dementie, of iemand in het verzorgingstehuis. Als ik een besluit moest nemen, dacht ik aan diegene.

‘Als wethouder heb ik de Aanpak Gezond Gewicht gelanceerd (Van der Burg wist obesitas onder Amsterdamse kinderen terug te dringen, red.). Ik weet nog precies voor welk meisje ik dat deed: ze zat in Amsterdam-Noord op de basisschool en kon niet meedoen toen de klas ging apenkooien, omdat ze daar te dik voor was. In de gymzaal zat ze alleen aan de kant. We zijn inmiddels tien jaar verder, maar nog altijd denk ik aan haar als ik het over die aanpak heb.’

En in Ter Apel?

‘Daar was het niet die ene meneer, maar een groepje mannen dat in het donker bij elkaar staat onder een zeiltje, in de relatieve kou – het was in de zomer, onvergelijkbaar met nu. Veel troep, vertrapt gras.’

Dus dan pakte u maar weer de telefoon om burgemeesters te bellen. Veranderde uw aanpak in de loop van het jaar, ging u ze anders aanspreken?

‘Nee, maar er veranderde wel wat in mijn hoofd. De eerste keer dacht ik: nou, een paar appjes en telefoontjes en het probleem is opgelost.’

Die naïviteit raakte u wel kwijt. Uw zoon Mart vertelde dat u op een avond 22 burgemeesters benaderde en dat er slechts één thuis gaf.

‘Ja, ik heb wel met enige regelmaat gevloekt. Gelukkig waren er ook burgemeesters die wel hun nek uitstaken en op dezelfde dag nog een evenementenhal openden voor opvang.

‘Wat ik ingewikkeld vond: burgemeesters, vooral degenen die niet wilden meewerken, begonnen als ik belde over wat er de afgelopen tien jaar allemaal fout is gegaan met het landelijk beleid voor opvang. En vaak was ik het nog met ze eens ook. Maar ik dacht wel: wat schieten die mensen in het gras hiermee op?

Ik ben opgevoed in de gemeentepolitiek en daar is erin geramd: gemeenten en de Rijksoverheid onderhandelen gelijkwaardig met elkaar. Terwijl afgelopen jaar bleek: gemeenten willen nog weleens naar boven schoppen, maar naar beneden schoppen mag niet. Als ik heel vaak ‘nee’ hoorde, wilde ik zeggen: ‘Hallo, gaan jullie ook eens leveren’, maar dat was not done. Mijn ambtenaren zeiden dat ik dat niet mocht doen. Als ik bij het Veiligheidsberaad kritiek uitte op een burgemeester in het land, dan reageerden aanwezigen direct van: ho, ho.’

In de Tweede Kamer koos u ervoor Denk te namen en shamen, omdat ze in Rotterdam – waar die partij in een coalitie zit met Leefbaar Rotterdam – niet meer dan vijfhonderd asielzoekers willen opnemen.

‘Ja, dat werd me in het Rotterdamse niet in dank afgenomen. Farid Azarkan verweet mij dat ik compromissen sloot. Wat ik tegen hem wilde zeggen was: jij bent de leider van een club die, eenmaal in dezelfde positie als ik, ook gewoon compromissen sluit.’

Was dat strategie of frustratie?

‘Het was een jij-bak, van mij. Je kunt wel vanaf de zijlijn roepen in de Tweede Kamer wat ik allemaal fout doe, maar je kunt ook gewoon even je partijgenoot in Rotterdam opbellen en zeggen: doe wat meer.’

Het leek effectief. Hij beloofde in Rotterdam te gaan praten.

‘Nee, die jij-bak heeft niets opgeleverd. In Rotterdam zeggen ze nog steeds dat het er maar vijfhonderd mogen zijn. Wat ik ook wilde laten zien: qua plekken in reguliere azc’s doet het dorp Ter Apel meer dan de hele provincie Zuid-Holland. Daarom sprak ik ook Rotterdam aan, de grootste stad in die provincie. Ik moet daar wel mee oppassen, want ik kreeg meteen boze appjes uit Rotterdam: ‘Maar we werken zo hard.’ Dat ontken ik ook helemaal niet, maar in Ter Apel werken ze óók hard.’

Zoon Mart windt er geen doekjes om. Gevraagd naar het leven van zijn vader buiten het werk, zegt hij: ‘Als je altijd al zoveel werkt, is dat je identiteit. Dan is er geen privé en niet-privé.’ Tien jaar geleden scheidde Van der Burg van zijn vrouw. ‘Er zijn altijd meer oorzaken, maar in een huwelijk helpt het niet als een van de twee zoveel werkt’, zegt de zoon.

Ze zijn graag op de Veluwe. Vroeger, als ze er samen gingen fietsen, leerde zijn vader hem ondertussen discussiëren en argumenteren. Sinds coronatijd rennen ze samen, 10 kilometer. ‘Ik ben dan aan het doodgaan, terwijl mijn vader ondertussen online aan het vergaderen is.’ Nog altijd bellen ze vijf keer per week. ‘Is het dringend of kan het later?’, zegt zijn vader als hij druk is. Dat gebeurde afgelopen jaar veel vaker.

Eric van der Burg. Beeld Martin Dijkstra

Van der Burg was twee weekenden vrij in 2022. En toen hij in de zomer op heenreis was naar Portugal, is hij in Frankrijk omgekeerd. ‘Dit jaar heb ik er voor het eerst last van dat ik niet op vakantie ben geweest’, zegt hij. ‘Vroeger dacht ik: o ja, ik moet ook nog op vakantie. Nu heb ik het nodig.’

Zijn dagen beginnen tussen 5 en 6 uur ’s morgens. Hij grijpt zijn telefoon en kijkt wat er op Teletekst staat. Vervolgens scant hij de kranten: de Volkskrant, NRC, Trouw, het Algemeen Dagblad en Het Parool. De Telegraaf heeft hij de avond ervoor vaak al gelezen. Al 57 jaar ontbijt hij met havermout. Houdbare melk erbij, dan kan hij de pakken om de zoveel tijd in bulk inslaan. Tussen half 8 en half 9 rijdt de dienstauto voor. Vroege dagen eindigen om half 9 ’s avonds. In de zomer, met de asielcrisis op haar hoogtepunt, zat hij vaak tot 11 uur of zelfs 2 uur ’s nachts te bellen.

De laatste tijd gaat het veel over de werkdruk in Den Haag. Bewindslieden vallen uit, Kamerleden haken af.

‘Ja, de werktijden slaan nergens op. Aan de ene kant is het een kwestie van: niet zeuren, dan had je maar geen staatssecretaris moeten worden. Maar een collega had laatst een debat dat om half 1 ’s nachts begon. Het gaat dan niet alleen om kabinetsleden, maar ook om ambtenaren. Als ik laat klaar ben in de Tweede Kamer en het debat gaat de volgende dag verder, moeten zij nog aan het werk. Deze zomer heb ik tientallen digitale vergaderingen gehad tussen 9 en 11 uur ’s avonds. En zodra ik ’s ochtends in de auto stap, begint mijn eerste vergadering. Daar moet je als ambtenaar ook weer bij zijn.’

Khadija Arib heeft weleens gezegd: ‘We maken elkaar gek hier.’

‘Ja, dat doen we. En met ‘we’ bedoel ik dus ook mezelf. Laatst wilde iemand hier op het ministerie een vergadering, maar ik had pas 10 uur ’s avonds tijd. Toen moest de directeur tegen mij zeggen: dat ga ik niet doen, want daarna moeten mijn ambtenaren nog aan de slag. Of neem de vakantie: als ik niet weg ga, kan een deel van de ambtenaren ook niet weg. Zo werkt het rondom een staatssecretaris of minister. In het nieuwe jaar neem ik mij voor om daar beter op letten.’

Van der Burg kwam dit jaar in botsing met de eigen VVD-fractie in de Tweede Kamer. Bij gebrek aan oplossingen voor een lagere asielinstroom, die vooral uit Brussel moeten komen, zag hij zich genoodzaakt een wet te ontwerpen die betere spreiding van asielzoekers over Nederland mogelijk maakt. Desnoods met dwang, al is hij daar zelf diep in zijn hart ook geen voorstander van. D66, CDA en ChristenUnie steunden hem, net als de linkse oppositie. Pas na een interventie van premier Rutte ging ook de VVD-fractie, en vervolgens het partijcongres, akkoord.

U was acht jaar wethouder in Amsterdam, totdat de lokale VVD in 2018 in de oppositie belandde. Een jaar later vertrok u naar de Eerste Kamer, met als argument dat u een ‘brugfunctie’ naar linkse partijen zou kunnen vervullen. Is dat ook de reden dat Rutte u voor de asielportefeuille heeft gevraagd?

‘Hij heeft het nooit tegen mij gezegd en ik heb er nooit naar gevraagd. Ik wilde naar Den Haag, omdat ik me met dingen wil kunnen bemoeien. In de Eerste Kamer kon ik mijn mening geven en ook mijn bestuursfuncties blijven uitoefenen. Die zaten vooral in de sociale hoek. Daklozen. Welzijnswerk. Op sommige punten ben ik atypisch als VVD’er. Mijn relaties met PvdA’ers, GroenLinksers en SP’ers zijn goed. Dat was toen zo en is nog steeds zo.’

In Rutte III, met dezelfde coalitiepartijen, behoorden migratie en asiel tot de gevoeligste politieke onderwerpen. D66 en ChristenUnie zaten vermoedelijk niet te wachten op een nieuwe hardliner.

‘Mark doet natuurlijk wel aan typecasting. Dit past bij mij. Ik sta niet bekend als staalblauw rechts. Voor een deel is dat onterecht, want ik ben voor strenger straffen en meer blauw op straat. Maar dat zijn portefeuilles waarmee ik nooit iets heb gedaan. Ik koos altijd voor zaken als gezondheidszorg en sport. Mijn kracht ligt aan die sociale kant.’

In hoeverre bent u een Ruttiaan?

‘O, absoluut. Ik ben VVD-lid sinds 1983 en heb twee momenten gehad waarop ik dacht: als dit fout gaat, stap ik eruit. Het eerste was de keuze tussen Rita of Mark. Als Rita Verdonk in 2006 de lijsttrekkersverkiezing had gewonnen, dan had ik dat niet getrokken. Het tweede moment was in 2010 bij Rutte I, de samenwerking met de PVV. Ik was daar tegen en heb dat ook publiekelijk geuit.’

Toen heeft Rutte vermoedelijk ook wel even gebeld?

‘Zeker, en het was vrij duidelijk dat hij niet blij met mij was. Hij zei: ‘Wat flik je me nou, het is al zo moeilijk om een kabinet te krijgen.’ Ik antwoordde dat hij het gewoon niet met de PVV moest doen, maar de VVD was voor het eerst de grootste partij geworden. We moesten regeren, zei Mark, en links wilde niet met ons.’

Het valt op dat als PVV-Kamerlid Gidi Markuszower aan het woord is en spreekt over ‘testosteronbommen’, u vaak zit te praten of zelfs te lachen met de ambtenaar naast u. Moet hij dan niet meer worden tegengesproken?

‘Tijdens zijn spreektijd mag ik hem niet interrumperen. Markuszower zorgt bij asieldebatten altijd dat hij als eerste aanwezig is, want dan is hij ook de eerste spreker en kan hij de toon zetten. Ik snap niet dat andere Kamerleden dat laten gebeuren. Alleen: ik ga er niet over, ik mag daar niks mee doen. Mij stelt hij meestal maar één vraag. Iets als, en dit is letterlijk gebeurd: ‘Van welke planeet komt deze staatssecretaris?’ Ik antwoordde: ‘De Aarde.’ Punt. Toen keek hij me raar aan en ik dacht: als dat alles is wat hij vraagt, is het voor mij simpel.’

Tijdens de Algemene Beschouwingen stelde u wel een opvallende daad. Toen Thierry Baudet, fractieleider van Forum voor Democratie, zijn verhaal afdraaide over Sigrid Kaag en de zogenaamde spionnenopleiding, was u de eerste die opstond. Wat gebeurde er op dat moment?

‘Kijk, ik heb allerlei meningen over wat er in de Kamer gebeurt en hoe Kamerleden met elkaar omgaan. Ik vind het echt niet kunnen, de manier waarop ze elkaar schofferen en beledigen. Altijd uitgaan van het negatieve, dat past helemaal niet bij mij. Maar nogmaals: ik ga er niet over. Hier werd het kabinet aangesproken en, geen misverstand, dat mag: je mag het beleid affakkelen tot twee meter onder de grond. Het wordt anders als je het op de persoon gaat spelen. Zeker als het voor de persoon in kwestie, in dit geval Sigrid Kaag, tot een enorm bedreigings- en veiligheidsrisico leidt. Zo’n actie van Forum geeft extra beperkingen en gevaar voor haar en haar gezin. Ik was er klaar mee, ik dacht: ik doe dit niet meer.’

U voelde het borrelen?

‘Ja, absoluut. Het was een spontane actie en iedereen ging mee.’

Is er een verschil tussen Forum en de PVV?

‘Zeker, een groot verschil. Forum is echt bezig om de democratie, en de structuren die daarbij horen, kapot te maken. Zie de woorden die gebruikt worden: ‘naar het parlement trekken’, en dat soort dingen. De PVV opereert binnen het democratisch systeem door in de Tweede Kamer gewoon het Tweede Kamer-werk te doen. Wat ze zeggen vind ik vaak zeer verwerpelijk, maar ze doen mee aan debatten, leveren een ondervoorzitter en komen met moties. Dat is van een andere orde dan mensen die in de Kamer een inkomen komen vangen, daarop een businessmodel bouwen en ondertussen bezig zijn de democratie te slopen.’

Past D66 niet beter bij u?

‘Nee.’ Hij is even stil en zegt dan: ‘Ik ga het gewoon net zo prikkelend zeggen als het in mijn hoofd zit. D66’ers denken te veel dat de wereld bestaat uit D66’ers. De VVD is veel meer een volkspartij, in de zin dat daar zowel de marktkoopman en de bakker als de VNO-bestuurder (werkgeversorganisatie VNO-NCW, red.) lid van zijn.’

D66 is te elitair?

‘Ik probeer weg te blijven bij dat woord, want dan plaatsen jullie een kop boven dit interview waarin ik loop te schelden op D66. Ik ben VVD-lid, omdat ik oprecht vind dat mensen zoveel mogelijk vrijheid moeten hebben. De overheid is er voor mensen die nog niet, helemaal niet, of niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Ik ben een Weegschaal, ik zoek daarin de balans.’

Krijgt u meer voor elkaar binnen de VVD nu u dichter bij het vuur zit?

‘Nou, bij de spreidingswet kan ik moeilijk volhouden dat de VVD het vanaf de eerste seconde met mij eens was.’

Voelde u zich in de steek gelaten?

‘Dat niet, omdat ik wist: we gaan hier uitkomen. Het alternatief, er niet uitkomen, was geen optie. Maar ik was wel blij toen het lukte. En toen het partijcongres vóór stemde, ook nog met 77 tegen 23 procent.’

De camera’s registreerden hoe u uw vuist balde.

‘Ja, die gaf veel aan. Als het congres had gezegd: we zijn het niet eens met Eric... Dat zou pijn hebben gedaan. Het is wel mijn club hè.’