Staatssecretaris: cruiseschepen met vluchtelingen toch niet op open zee

Het schip de Volendam in de Merwehaven, waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Beeld ANP

De drie schepen die het kabinet wil inzetten voor de opvang van asielzoekers zullen niet op open water voor anker gaan. In afwijking van een fel bekritiseerde aankondiging vorige week, concludeert het kabinet nu dat ‘het lastig is om de schepen te bevoorraden, er veiligheidsrisico’s aan opvang op zee gelden en het niet mogelijk is om te allen tijde een pendeldienst tussen het schip en de kade in te richten’.

Dit heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Het plan om drie gehuurde schepen te laten aanmeren wordt wel doorgezet. Het eerste schip komt ‘zoals het er nu naar uitziet’ in de gemeente Velsen te liggen. Van der Burg denkt dat het op 1 september in gebruik kan worden genomen als opvanglocatie, als de kade voor aanmeren geschikt is gemaakt.

Een tweede cruiseschip is per 1 oktober beschikbaar voor opvang van asielzoekers. De bewindsman zegt met meerdere gemeenten gesprekken te voeren over een geschikte locatie. In Nederland komen acht zeehavens voor het aanmeren van een dergelijk schip in aanmerking. In totaal wil Van der Burg hiermee drieduizend extra opvangplekken creëren. De gemeente Vlissingen heeft de optie van een cruiseschip afgewezen.

Ter Apel

In zijn brief kondigt Van der Burg verder aan dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in de komende twee weken opvanglocaties opent in Den Haag (400 plekken), Delft (260) en Voorschoten (120). De 25 veiligheidsregio’s hebben 4.100 plekken voor crisisnoodopvang ingericht. Dat moeten er 5.625 worden.

Daarmee zijn volgens de staatssecretaris de omstandigheden in het aanmeldcentrum in Ter Apel ‘voor de zeer korte termijn’ iets verbeterd. ‘Dit betekent echter niet dat de situatie stabiel is’. Als er niet veel meer gebeurt om Ter Apel te ontlasten en te voorkomen dat mensen noodgedwongen in de open lucht moeten slapen, blijft de toestand daar op langere termijn ‘alarmerend’.

Groot probleem is nog altijd dat statushouders – voormalige asielzoekers die erkend zijn als vluchteling en een verblijfsvergunning hebben gekregen – niet vanuit de asielzoekerscentra kunnen doorstromen naar een woning. Hun aantal is opgelopen naar 15.500 personen (op 39 duizend plekken in de azc’s). Van der Burg schrijft dat een gevraagde versnelling van uitplaatsing ‘helaas nog onvoldoende zichtbaar is in de landelijke cijfers’. Hij benadrukt nogmaals het belang van huisvesting in gemeenten, desnoods in ‘tussenvoorzieningen en nieuwe flexwoonruimten’.

Noodkreet

In een noodkreet riepen de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Nederlandse vestigingen van Unicef, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk en de UNHCR premier Rutte eerder deze week op om de situatie voor kinderen en kwetsbaren in de asielopvang te verbeteren. Naar aanleiding daarvan erkent Van der Burg dat deze kwetsbare groepen ‘niet in de buitenlucht zouden moeten verblijven’. Op een ander element in de oproep, dat Rutte de regie zou moeten nemen in de asielcrisis, gaat de staatssecretaris niet in. ‘Een separate reactie van het kabinet aan deze organisaties volgt.’

Sinds 17 juni geldt rond de opvang van asielzoekers de ‘nationale crisisstructuur’, waarvoor de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) frequent bijeenkomt. Van der Burg is bezig met een wetsvoorstel dat alle Nederlandse gemeenten, via een provinciale verdeelsleutel, een wettelijke taak geeft om asielzoekers binnen hun gemeentegrenzen op te vangen. Hij verwacht het wetsvoorstel na de zomer naar de Tweede Kamer te kunnen sturen. De wet zou wat hem betreft per 1 januari van kracht moeten zijn.