Staatssecretaris Blokhuis: daling vaccinatiegraad zet niet door

Bijna 94 procent van de kinderen hebben bijvoorbeeld op 1-jarige leeftijd de eerste reeks DKTP-prikken gehad. ‘Dit betekent dat de vaccinatiegraad nog niet op het oude niveau is, maar ik ben blij dat de dalende trend zich niet lijkt voort te zetten’, schrijft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Afgelopen zomer bleek dat de vaccinatiegraad in Nederland gedaald is, met 8 procent. Daarop ontstond een maatschappelijk debat. Bijvoorbeeld over de vermeende nadelen van vaccineren en over de vraag of kinderdagverblijven niet-ingeënte kinderen zouden moeten mogen weigeren.

Blokhuis kondigde in november maatregelen aan om het tij te keren. Zo worden ouders die hun kinderen niet willen laten inenten actief benaderd, krijgen 16- en 17-jarigen een extra oproep en wordt onjuiste informatie over vaccinaties – bijvoorbeeld op sociale media – actief weersproken,

In juni publiceert het RIVM definitieve cijfers over de vaccinatiegraad. De verwachting is dat die het voorlopige beeld zullen bevestigen. ‘Hoewel deze signalen hoopgevend zijn, betekent dit niet dat we geen werk meer hebben te verzetten’, schrijft Blokhuis. Hij wil met de aangekondigde maatregelen de vaccinatiegraad verhogen, ‘zodat we de samenleving zo goed mogelijk beschermen tegen ernstige infectieziekten’.